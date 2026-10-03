El calor extremo volverá a dominar el panorama meteorológico del sur de California durante los primeros días de octubre, pero esta vez la atención de los especialistas no está puesta únicamente en las altas temperaturas. El episodio que comenzará este viernes podría convertirse en la ola de calor más prolongada de la temporada, con condiciones que se mantendrían durante varios días y que incluso podrían extenderse hacia la segunda semana de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una advertencia de calor extremo para el área metropolitana de Los Ángeles y anticipa que el episodio podría durar más de lo inicialmente previsto.

¿Hasta cuándo podría durar la ola de calor en California?

El NWS pronostica que la ola de calor comenzará el viernes 02 de octibre y continuará, al menos, durante buena parte de la semana del 05 al 11. Según informó LAist, los pronósticos apuntan a que las condiciones podrían prolongarse hasta la segunda semana de octubre, por lo que la advertencia vigente podría necesitar una extensión.

El meteorólogo Ryan Kittell, del NWS, explicó que, aunque durante 2026 ya se han registrado episodios con temperaturas más altas, este podría distinguirse por su duración. “No vemos realmente un final”, señaló al referirse al pronóstico, destacando que precisamente la persistencia del calor es uno de los principales aspectos que preocupa a los especialistas.

Ola de calor en California mantendrá temperaturas extremas durante varios días en el sur del estado. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

¿Qué temperaturas se esperan durante octubre?

Las temperaturas podrían ubicarse entre mediados de los 90 °F y mediados de los 100 °F en distintas zonas del sur de California, incluso en algunos sectores costeros. Para el área de Los Ángeles y Ventura, el NWS mantiene una advertencia por calor extremo con temperaturas que podrían alcanzar los 105 °F en los valles y cerca de 90 °F en la costa.

El sábado aparece como uno de los momentos de mayor intensidad, aunque el calor no desaparecería después de ese pico. Los pronósticos apuntan a temperaturas que continuarían varios grados por encima de lo habitual durante la semana siguiente.

Además, los meteorólogos anticipan que podrían romperse algunos récords diarios de temperatura durante este episodio.

¿Por qué esta ola de calor podría durar tanto?

El NWS atribuye el episodio a una masa de aire muy cálida asociada con una fuerte área de alta presión sobre el Pacífico oriental y el oeste de Estados Unidos. A esto se suma un flujo débil hacia el interior que favorece que el calor permanezca sobre la región durante varios días.

A diferencia de otros episodios registrados durante el año, los especialistas señalan que este evento no corresponde propiamente a un episodio de Santa Ana. Los vientos serán relativamente débiles en buena parte del territorio, mientras que la persistencia de la masa de aire caliente será uno de los factores principales.

¿Existe riesgo de incendios durante la ola de calor?

Aunque las condiciones previstas no alcanzarían necesariamente el umbral para una alerta roja por incendios, el riesgo seguirá siendo motivo de preocupación. El calor intenso puede favorecer que la vegetación se mantenga seca y, si se inicia un incendio en una zona vulnerable, las llamas podrían propagarse rápidamente.

Kittell recordó que el sur de California tiene antecedentes de grandes incendios bajo condiciones similares de calor y durante esta época del año. Por ello, las autoridades recomiendan mantener precauciones incluso si no se emite una alerta roja.

En paralelo, Southern California Edison informó que cerca de 10.000 clientes de algunas zonas del condado de Riverside estaban bajo consideración para posibles cortes preventivos de electricidad, una medida utilizada para disminuir el riesgo de que los equipos eléctricos puedan provocar incendios.

Ola de calor en California también mantiene elevado el riesgo de incendios en algunas zonas. | Crédito: BENJAMIN HANSON / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP

¿Cómo protegerse durante la ola de calor?

Los especialistas recomiendan reducir las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura y trasladarlas, cuando sea posible, a las primeras horas de la mañana. Durante la tarde y la noche, la recomendación es permanecer en espacios con aire acondicionado y mantener una hidratación adecuada.

También es importante prestar atención a adultos mayores, niños pequeños y otras personas especialmente vulnerables al calor. Los funcionarios aconsejan revisar cómo se encuentran familiares y vecinos que puedan necesitar ayuda durante los días de temperaturas extremas.

La advertencia también se extiende a las mascotas: no deben permanecer dentro de vehículos, incluso durante períodos cortos, debido a que las temperaturas en el interior pueden aumentar rápidamente.