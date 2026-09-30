El sur de California se prepara para un periodo prolongado de temperaturas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de San Diego emitió una vigilancia por calor extremo que comenzará el viernes a las 10 a. m. y permanecerá vigente hasta las 9 p. m. del miércoles 7 de octubre.

¿Qué zonas estarán bajo vigilancia?

La medida alcanza a varias áreas del sur de California, entre ellas las zonas costeras del condado de San Diego, los valles de San Bernardino y Riverside (conocidos como Inland Empire), los valles interiores del condado de San Diego, las montañas y estribaciones de Santa Ana, además de las zonas costeras e interiores del condado de Orange.

El NWS advierte que las condiciones podrían volverse peligrosamente calurosas.

“Condiciones peligrosamente calurosas con temperaturas máximas en los días más calurosos que podrían oscilar entre alrededor de 90 grados cerca de la costa y entre los 90 superiores y 108 grados en los valles. Las temperaturas mínimas en las zonas costeras y los valles occidentales aumentarán hasta los 70 grados bajos y medios durante el fin de semana, y esas temperaturas cálidas durante la noche continuarán la próxima semana”, señaló el organismo.

La advertencia estará vigente desde el viernes por la mañana hasta las 9 p. m. del 7 de octubre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una ola de calor que podría prolongarse

El pronóstico apunta a un episodio que no se limitaría a unos pocos días.

“Se espera que una ola de calor de larga duración se desarrolle a finales de esta semana y continúe durante gran parte de la próxima semana hasta el siguiente fin de semana, con un riesgo de calor moderado o mayor para la costa y los valles, y un riesgo de calor importante a extremo para las zonas costeras interiores y los valles occidentales”, explicó el NWS.

Las temperaturas elevadas también podrían mantenerse durante la noche, especialmente en las zonas costeras y los valles occidentales.

Según el organismo meteorológico, la combinación de varios días de calor intenso hace necesario tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

¿Cómo protegerse durante la ola de calor?

El NWS advierte que “las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante los eventos de calor extremo”.

Entre sus recomendaciones se encuentran beber abundantes líquidos, permanecer en espacios interiores con aire acondicionado cuando sea posible y evitar la exposición directa al sol. Asimismo, se recomienda revisar cómo se encuentran familiares y vecinos, especialmente durante los días más calurosos.

Las personas que deban realizar actividades físicas intensas al aire libre deberían considerar hacerlas temprano por la mañana o durante la noche y utilizar ropa ligera y holgada.

El NWS también recomienda tomar precauciones ante el aumento de enfermedades relacionadas con el calor. (Foto referencial: Magnific)

El organismo también pide especial cuidado con los niños y las mascotas: nunca deben quedar solos dentro de un vehículo, ya que el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en pocos minutos.

Para quienes trabajan al aire libre, recomienda realizar descansos periódicos en lugares con sombra o con aire acondicionado.

Si una persona presenta problemas relacionados con el calor, debe ser trasladada inmediatamente a un lugar fresco y con sombra; en una emergencia, se debe llamar al 911.