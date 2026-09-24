El Mr. Olympia 2026 celebrará la edición número 62 en Palms Casino Resort de Las Vegas entre el 24 y 27 de septiembre. Los grandes exponentes del circuito IFBB Pro League que buscarán coronarse en el certamen. Como se sabe, los participantes primero tendrán que clasificarse en la fase previa para poder competir por el oro en una de las doce categorías en modalidad masculina y femenina.

Derek Lunsford, Samson Dauda, Hadi Choopan, Nick Walker, Brandon Curry son algunos de los nombres que desfilarán en el máximo certamen del culturismo. Talentos que realizaron un arduo trabajo de preparación y ahora tendrán que convencer al jurado.

El Mr. Olympia 2026 promete captar el interés de la comunidad internacional del culturismo, especialmente en Estados Unidos, donde cuenta con numerosos seguidores. Hay expectativas por los resultados para conocer a los campeones en cada categoría.

¿Dónde ver Mr. Olympia 2026 EN VIVO, ONLINE y GRATIS?

El Mr. Olympia 2026 se podrá ver EN VIVO por la plataforma oficial Olympia TV. Una gran noticia para los aficionados: la organización anunció que la transmisión para esta edición de la competencia que se realizará en Las Vegas será GRATIS, sin realizar el pago por evento (PPV).

¿Cómo ver Olympia TV EN VIVO, Mr Olympia 2026 en Estados Unidos?

Para la presente edición del Mr. Olympia 2026 se anunció que se podrá ver GRATIS por Olympia TV. Para acceder a la plataforma, tendrás que suscribirte previamente o tener una cuenta. Luego buscar la opción de la transmisión EN DIRECTO del torneo.

Pasos para ver Mr Olympia 2026

Primero tienes que entrar a la página oficial de OlympiaTV.

Busca la sección “2026 OLYMPIA FREE LIVESTREAM” Pulsa “REGISTER”: Te pedirá crear una cuenta gratuita. No necesitas contratar el paquete Premium para acceder a la transmisión que Olympia está anunciando como gratuita. Crea tu cuenta: Introduce tu correo y los datos que solicite la página y completa el registro. Inicia sesión: Una vez registrado, vuelve a la sección del 2026 Olympia Livestream y entra con tu cuenta. El día de la competencia, entra nuevamente a OlympiaTV: Ahí aparecerán las transmisiones en vivo.

¿Dónde ver Olympia TV EN VIVO y ONLINE?

OlympiaTV se puede ver en varios tipos de dispositivos. Tiene compatibilidad con televisores, móviles y computadoras.

Televisión

Apple TV

Roku / Roku TV

Amazon Fire TV

Android TV

Celular y tablet

Calendario del Mr. Olympia 2026

Fecha Hora (Las Vegas) Evento Martes 22 de septiembre 8:00 a.m. Amateur Olympia Miércoles 23 de septiembre 8:00 a.m. Amateur Olympia Jueves 24 de septiembre 12:00 p.m. Conferencia de prensa Viernes 25 de septiembre 9:30 a.m. Prejuzgamiento: 212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness Viernes 25 de septiembre 6:00 p.m. Finales: Figure, Women’s Physique, Wellness

212, Ms. Olympia, Classic Physique. Además: prejuzgamiento del Mr. Olympia. Sábado 26 de septiembre 9:30 a.m. Prejuzgamiento: Men’s Physique, Fitness, Bikini, Wheelchair y Fit Model. Sábado 26 de septiembre 7:00 p.m. Finales: Fitness Olympia, Men’s Physique Olympia, Bikini Olympia y Mr. Olympia. Domingo 27 de septiembre 11:00 a.m. Champions Seminar

Los protagonistas competirán en diferentes categorías, como Men’s Open, que define el físico más atractivo; el Classic Physique, que valora la estética clásica; o el Men’s Physique, enfocado a trajes de baño y a cuerpos más atléticos, entre otros.