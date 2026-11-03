El martes 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias: se renuevan los 435 escaños con voto de la Cámara de Representantes y se disputan 35 puestos del Senado , incluidos dos mediante elecciones especiales. También se eligen gobernadores, legisladores estatales y autoridades locales, según el calendario de cada jurisdicción. No se vota por presidente ni vicepresidente.

No todos los electores reciben la misma boleta. Los cargos y las propuestas dependen del estado, el distrito y la localidad donde estén registrados. Para saber exactamente qué puedes votar, consulta la muestra de boleta o la guía electoral que publica tu autoridad estatal o local.

Qué se elige en las elecciones intermedias de 2026

Se llaman elecciones de mitad de mandato porque ocurren dos años después de las presidenciales, a mitad del período presidencial de cuatro años. Su principal dimensión nacional es decidir la composición del Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ambas cámaras participan en la elaboración de leyes federales.

La renovación no funciona igual en las dos cámaras. Los representantes cumplen mandatos de dos años, por lo que todos sus puestos se someten a elección. Los senadores tienen períodos de seis años y se renuevan de manera escalonada: normalmente, alrededor de un tercio en cada ciclo.

Qué se vota Alcance en 2026 Qué debes distinguir Cámara de Representantes 435 escaños con voto Cada elector vota por el representante de su distrito, no por todos. Senado federal 35 escaños: 33 ordinarios y dos especiales No todos los estados eligen senador este año. Gobernadores 36 estados y tres territorios Son 39 elecciones; no 39 estados. Legislaturas y cargos estatales Depende de cada estado Pueden incluir cámaras legislativas, fiscalías u otras autoridades. Autoridades locales y propuestas Depende de la jurisdicción La boleta puede incluir cargos locales y preguntas sometidas a votación.

¿Por qué importa quién controle la Cámara y el Senado?

Las elecciones intermedias determinan qué partido tendrá la mayoría en cada cámara durante los próximos dos años. Es posible que una misma fuerza controle ambas o que queden divididas. Ese reparto influye en la capacidad de aprobar leyes y en la relación del Congreso con la Presidencia.

Una consecuencia concreta es el financiamiento federal. La Cámara y el Senado deben aprobar una misma versión de los proyectos de financiación antes de enviarlos al presidente, quien puede firmarlos o vetarlos. Por eso, el resultado electoral afecta las negociaciones sobre el gasto público, aunque no decide automáticamente cada partida presupuestaria.

También importa distinguir las atribuciones. El Senado confirma o rechaza nombramientos presidenciales, incluidos jueces federales y miembros del Gabinete. La Cámara de Representantes, por su parte, inicia los proyectos relacionados con impuestos e ingresos. Ganar una cámara no otorga todas las facultades de la otra ni elimina los controles entre poderes.

Cómo consultar los cargos y propuestas de tu boleta

Para revisar qué se vota donde vives, sigue esta ruta:

Localiza tu autoridad mediante el directorio oficial de oficinas electorales estatales y locales. Busca la muestra de boleta, guía electoral o listado certificado de candidatos correspondiente a noviembre de 2026. Comprueba que el documento corresponda a tu distrito y distingue cargos federales, estatales y locales.