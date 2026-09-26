La sexagésima segunda edición del Mr. Olympia 2026 se llevó a cabo por todo lo alto en el Palms Casino Resort de Las Vegas, consolidándose como el epicentro mundial del fisicoculturismo profesional. Sobre la tarima de la IFBB Pro League, los mejores atletas del circuito internacional exhibieron una puesta en escena impecable, fruto de meses de rigurosa disciplina y preparación extrema. A continuación, te presentamos el recuento completo y los pormenores de lo acontecido en la división Bikini Olympia 2026, una de las categorías estelares y de mayor expectativa que generó.

¿Quién ganó la categoría Bikini del Mr. Olympia 2026?

Revisa los resultados de la categoría Bikini del Mr. Olympia 2026. El prejuzgamiento y la final se realizarán el sábado 26 de septiembre.

¿Quiénes participaron en la categoría Bikini del Mr. Olympia 2026?

La categoría Bikini del Mr. Olympia es una de las más reñidas y que mayor expectativa desata porque reúne a un numeroso y altamente competitivo grupo de atletas clasificadas dentro del circuito profesional de la IFBB Pro League.

Para la presente edición, destacadas figuras del fisiculturismo desfilaron por la tarima. Ellas son algunas de las atletas de élite que compitieron por el oro:

Lauralie Chapados

Aimee Delgado

Isa Pecini

Ashlyn Little

Jasmine Gonzalez

Maureen Blanquisco

Ashley Kaltwasser

Criterios de evaluación de los jueces en la categoría Bikini del Mr. Olympia 2026

Para evaluar a las atletas en la categoría Bikini Olympia, los jueces de la IFBB Pro League analizan rigurosamente un estándar estético que prioriza la proporción equilibrada, la finura visual y la elegancia por encima del volumen muscular excesivo.

Los aspectos clave que determinan la puntuación sobre la tarima son los siguientes:

Proporción y simetría corporal: Se busca una silueta general muy armónica —típicamente de reloj de arena—, donde exista un balance ideal entre la amplitud de los hombros y la línea de las caderas y las piernas.

Se busca una silueta general muy armónica —típicamente de reloj de arena—, donde exista un balance ideal entre la amplitud de los hombros y la línea de las caderas y las piernas. Tono y firmeza muscular: Las competidoras deben mostrar un desarrollo atlético moderado y saludable, con una leve definición en los hombros y una espalda tonificada, evitando por completo la hipertrofia o el volumen robusto de otras divisiones.

Las competidoras deben mostrar un desarrollo atlético moderado y saludable, con una leve definición en los hombros y una espalda tonificada, evitando por completo la hipertrofia o el volumen robusto de otras divisiones. Estructura del tren inferior: Se valora que los glúteos luzcan firmes, redondeados y con un aspecto tonificado, pero sin la densidad profunda, el corte extremo ni la separación visible de los isquiotibiales que penalizarían en esta categoría.

Se valora que los glúteos luzcan firmes, redondeados y con un aspecto tonificado, pero sin la densidad profunda, el corte extremo ni la separación visible de los isquiotibiales que penalizarían en esta categoría. Nivel de definición (sequedad): El porcentaje de grasa corporal debe reflejar un estilo de vida sumamente atlético y estético, contando con un abdomen plano y marcado, mas sin rastro de estriaciones musculares, vascularidad evidente o una sequedad exagerada.

El porcentaje de grasa corporal debe reflejar un estilo de vida sumamente atlético y estético, contando con un abdomen plano y marcado, mas sin rastro de estriaciones musculares, vascularidad evidente o una sequedad exagerada. Presencia escénica y estética: La forma de desenvolverse, la seguridad al caminar, la gracia en los giros reglamentarios de frente y de espaldas, sumado a una correcta elección del bikini, el peinado, el maquillaje y el bronceado, conforman el balance visual definitivo ante los jueces.