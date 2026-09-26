Se celebró la edición 62 de Mr. Olympia 2026 en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Destacados exponentes del circuito IFBB Pro League compitieron en las diversas categorías, demostrando su ardua preparación. A continuación, te contamos todos los detalles de lo que sucedió en la división Men’s Physique, una de las más reñidas y emotivas de la jornada.

¿Quién ganó el título de Men’s Physique en Mr. Olympia 2026?

Revisa los resultados de la categoría Men’s Physique en el Mr. Olympia 2026. El prejuzgamiento será el viernes 25 de septiembre y la final se realizará el sábado 26 de septiembre.

Criterios de evaluación de los jueces en la categoría de Men’s Physique

A diferencia del volumen colosal que exige la división Open, la categoría Men’s Physique nació para premiar la proporción. Es el escenario ideal para los atletas que buscan esculpir una figura altamente estética y definida, priorizando el equilibrio sobre la masa muscular extrema.

Los jueces de la IFBB Pro League evalúan a los competidores de la categoría Men’s Physique siguiendo un conjunto estricto de criterios estéticos. Se busca el físico atlético y armonioso (playero, coloquialmente señalado):

Estética general y Forma en “V” (V-Shape)

Silueta : Es el pilar de la categoría. El criterio principal exige deltoides redondos y una espalda amplia que contrasten drásticamente con una cintura muy reducida. Esto crea la icónica forma de triángulo invertido.

: Es el pilar de la categoría. El criterio principal exige deltoides redondos y una espalda amplia que contrasten drásticamente con una cintura muy reducida. Esto crea la icónica forma de triángulo invertido. Proporciones: El torso requiere una proporción perfecta donde brazos, pecho, hombros y espalda se complementen en total equilibrio, sin que un músculo destaque de forma desproporcionada.

Condicionamiento y tono muscular

Condición impecable, pero controlada : El objetivo es exhibir una musculatura magra y sin grasa evidente, donde resalte una zona media (abdominales y serratos) profundamente tallada.

: El objetivo es exhibir una musculatura magra y sin grasa evidente, donde resalte una zona media (abdominales y serratos) profundamente tallada. Penalización por exceso: El tamaño descomunal no es la meta. Mostrar hipertrofia desmedida, un mapeo venoso extremo o la deshidratación y estriaciones típicas del culturismo tradicional restará puntos en la evaluación.

Simetría y balance muscular

Equilibrio en 360 grados: Para evaluar la perfección del físico, los competidores ejecutan los clásicos giros de cuarto de vuelta (exhibiendo el frente, la espalda y ambos perfiles). A través de esta dinámica, los jueces analizan la anatomía desde cada ángulo posible para confirmar que el desarrollo muscular esté distribuido armónicamente y que exista una simetría exacta entre el lado derecho e izquierdo del cuerpo.

Posing, presencia en el escenario y personalidad

Puesta en escena natural : Lejos de la tensión y rigidez del culturismo tradicional, esta categoría exige soltura. Las transiciones deben fluir con elegancia, proyectando una imagen relajada y sin esfuerzo aparente.

: Lejos de la tensión y rigidez del culturismo tradicional, esta categoría exige soltura. Las transiciones deben fluir con elegancia, proyectando una imagen relajada y sin esfuerzo aparente. Proyección de modelo fitness : El carisma es un factor decisivo. La confianza, la conexión visual con el jurado y una sonrisa natural son indispensables para sumar puntos, buscando siempre esa estética de portada de revista.

: El carisma es un factor decisivo. La confianza, la conexión visual con el jurado y una sonrisa natural son indispensables para sumar puntos, buscando siempre esa estética de portada de revista. Estética integral: La evaluación va más allá del músculo. El impacto visual completo —incluyendo el diseño del boardshort (bañador), el tono del bronceado, el cuidado de la piel y el peinado— es determinante en el puntaje final.

Las piernas

El rol del tren inferior : Al utilizar bañadores tipo bermuda que cubren hasta la rodilla, el volumen de los cuádriceps y femorales queda completamente oculto durante la presentación.

: Al utilizar bañadores tipo bermuda que cubren hasta la rodilla, el volumen de los cuádriceps y femorales queda completamente oculto durante la presentación. Evaluación indirecta: A pesar de la vestimenta, el jurado presta especial atención a las pantorrillas y a la postura general de las piernas. Esto asegura que el atleta posea una base sólida y evita el efecto visual de un torso pesado sobre un tren inferior débil.