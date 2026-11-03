California celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio mandato de 2026 . La pregunta que concentra la atención es quién va ganando, pero la respuesta deberá esperar al escrutinio: los resultados no pueden divulgarse antes del cierre de los centros de votación, previsto para las 8:00 p. m., hora local. Hasta entonces, cualquier supuesto ganador carece del respaldo del conteo oficial.

La jornada reúne distintas contiendas, por lo que no habrá un único vencedor para todo el estado. La boleta incluye cargos estatales, los 52 escaños de California en la Cámara de Representantes federal, 20 puestos del Senado estatal y los 80 de la Asamblea. Cada elección tendrá su propio resultado y ritmo de definición.

¿Quién va ganando en California hoy, 3 de noviembre?

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato 2026 en California ya muestran una ventaja de Xavier Becerra en la contienda por la gobernación. Según el corte de NBC News de las 11:43 p. m. ET (8:43 p. m. PT), el candidato demócrata figura como ganador proyectado con el 64,1 % de los votos, frente al 35,9 % del republicano Steve Hilton. Hasta ese momento se había contabilizado el 40,8 % de los votos esperados.

Resultados de la elección para gobernador de California

Candidato Partido Resultados Xavier Becerra Demócrata (D) 3.433.188 (64,1 %) Steve Hilton Republicano (R) 1.921.824 (35,9 %)

Estado de la contienda: NBC News proyecta ganador a Xavier Becerra. El escrutinio continúa y las cifras son preliminares; todavía quedan votos por contabilizar.

¿A qué hora salen los resultados de California?

Los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., hora de California . Según el calendario oficial, los funcionarios electorales de los condados comenzarán a reportar resultados a partir del cierre. No existe una hora garantizada para conocer al ganador de cada elección.

Hito electoral Hora o fecha Apertura de urnas 3 de noviembre, 7:00 a. m. de California Cierre e inicio previsto de reportes 3 de noviembre, 8:00 p. m. de California Cierre equivalente en Perú 3 de noviembre, 11:00 p. m. Recepción límite del voto postal válido 10 de noviembre Certificación de resultados de los condados Hasta el 3 de diciembre

Quiénes son los candidatos a elegir el 3 de noviembre

Los candidatos a la gobernación de California en las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026 son Xavier Becerra y Steve Hilton , según las listas oficiales de las autoridades electorales de los condados de Sacramento, San Diego y Sonoma.

Candidato Partido Ocupación que figura en la boleta electoral Xavier Becerra Demócrata Abogado de derechos electorales —“Voting Rights Attorney”—. Steve Hilton Republicano Propietario de una pequeña empresa —“Small Business Owner”—.

¿A quién reemplazará el ganador?

El vencedor sucederá a Gavin Newsom, quien no puede presentarse nuevamente por el límite de mandatos. Por lo tanto, esta elección determinará un nuevo gobernador de California: Newsom no compite contra Becerra y Hilton.

¿Qué se elige y por qué no existe un solo ganador?

Los 52 representantes federales se eligen en sus respectivas contiendas distritales, mientras que el Senado estatal y la Asamblea tienen elecciones separadas. A esto se suman cargos constitucionales estatales, puestos judiciales y responsabilidades locales, según la jurisdicción.

Por esa razón, una ventaja en una contienda no permite atribuir automáticamente el triunfo en las demás. Para interpretar correctamente los resultados, el lector debe comprobar qué cargo se disputa, qué distrito corresponde y a qué actualización pertenece el dato consultado. El reporte oficial organiza el escrutinio por elecciones, no como una sola competencia estatal.

¿Por qué el ganador podría tardar en conocerse?

Los primeros resultados suelen incluir papeletas recibidas antes de la jornada electoral, tanto del voto postal como de la votación anticipada. Después se incorporan otros sufragios. El orden de procesamiento ayuda a explicar por qué el liderazgo inicial puede variar sin que esos cambios representen, por sí mismos, una irregularidad.

También deben verificarse las firmas de los sobres y la elegibilidad de determinadas papeletas. Los votos por correo entregados el mismo día de la elección o recibidos posteriormente dentro del plazo legal necesitan procesamiento antes de entrar al total. En una contienda ajustada, esas incorporaciones pueden ser decisivas.

La Secretaría de Estado reúne los reportes de los 58 condados y publica el avance estatal. Esa información será la referencia para identificar al líder de cada carrera, siempre acompañada del momento de actualización y su condición provisional. El ganador definitivo dependerá del escrutinio completo y la posterior certificación, no únicamente de la primera ventaja de la noche.