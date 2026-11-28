El sur de California enfrenta un riesgo de inundaciones el martes 1 de diciembre de 2026. Un sistema de tormentas del Pacífico, acompañado de un río atmosférico (una franja de aire muy húmedo que llega desde el océano), se acerca a la región y se espera que traiga lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y nieve en las montañas. El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), ubicó a varias zonas en un riesgo moderado (nivel 3 de 4) de precipitaciones excesivas. Si vives en la zona o piensas viajar por ahí, a continuación te contamos cuánta lluvia se espera y qué áreas conviene vigilar.

Tormenta peligrosa en el sur de California: lluvia de hasta 5 pulgadas y riesgo de inundaciones este martes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALERTA POR INUNDACIONES EN EL SUR DE CALIFORNIA EL MARTES

El pronóstico del WPC advierte que podrían ocurrir inundaciones repentinas significativas, potencialmente mortales, tanto en zonas urbanas como en áreas afectadas por incendios recientes.

Dave Gomberg, meteorólogo del NWS, explicó que llegarán dos tormentas, según informó The Sacramento Bee. La primera, más pequeña, se registraría el domingo por la noche. “Por el momento, parece que se tratará simplemente de una lluvia ligera y beneficiosa, y es probable que la mayoría de las zonas reciban menos de un cuarto de pulgada”, señaló el meteorólogo en una conferencia de prensa.

La segunda, más fuerte por las cálidas aguas del océano, llegará el lunes por la noche con fuertes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. Para el martes se espera una tasa de media pulgada a una pulgada de lluvia por hora en la región.

Según Gomberg, las lluvias fuertes podrían desbordar arroyos y cauces, erosionar carreteras y causar deslizamientos de rocas y lodo en zonas afectadas por incendios, como Pacific Palisades y Altadena.

Otros peligros que se registrarían son tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo, nieve en las montañas y oleaje elevado en la costa.

¿Qué significa el nivel 3? Que hay al menos un 40% de probabilidad de inundaciones repentinas. Un meteorólogo dijo, a The Orange County Register, que ver ese nivel con varios días de anticipación es “bastante significativo”.

¿CUÁNTA LLUVIA TOTAL SE ESPERA EN LAS ZONAS COSTERAS?

Según el NWS, el sistema principal puede dejar entre media pulgada y 2.5 pulgadas en costas y valles. Otros pronósticos locales dan rangos algo más altos para algunos condados, publica NBC Los Ángeles.

Cifras por zona

Costas y valles (NWS Los Ángeles): de 0.5 a 2.5 pulgadas.

de 0.5 a 2.5 pulgadas. Condado de Los Ángeles (en general): de 1 a 3 pulgadas, según el meteorólogo David Gomberg, del NWS en Los Ángeles.

de 1 a 3 pulgadas, según el meteorólogo David Gomberg, del NWS en Los Ángeles. Colinas y montañas: de 2.5 a 5 pulgadas. Gomberg dijo que algunas colinas y montañas del condado de Los Ángeles podrían recibir de 3 a 5 pulgadas.

de 2.5 a 5 pulgadas. Gomberg dijo que algunas colinas y montañas del condado de Los Ángeles podrían recibir de 3 a 5 pulgadas. Condado de Orange: el pronóstico oficial del NWS en San Diego es de poco más de 2 pulgadas. El rango posible va de 1.5 a 3.5 pulgadas, con los totales más altos hacia las colinas. En las montañas de Santa Ana, el pronóstico es de poco menos de 3 pulgadas.

el pronóstico oficial del NWS en San Diego es de poco más de 2 pulgadas. El rango posible va de 1.5 a 3.5 pulgadas, con los totales más altos hacia las colinas. En las montañas de Santa Ana, el pronóstico es de poco menos de 3 pulgadas. Lluvia previa: un sistema débil dejará cerca de una décima de pulgada entre el domingo por la noche y el lunes.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS EN RIESGO?

El riesgo incluye partes de los condados de Ventura, Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside y San Diego. El WPC destaca la costa y las cordilleras Transversales (Transverse Ranges).

Los residentes pueden contactar con el sistema de su condado revisando el directorio estatal de alertas de emergencia Listos California, publica VC Star.

Dependiendo de su lugar de residencia, los principales sistemas del sur de California incluyen Alert LA County, AlertOC, Alert RivCo, las alertas de emergencia del condado de San Bernardino y AlertSanDiego.

Los pronósticos apuntan a los impactos más fuertes entre el martes y el miércoles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)