California dejará el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes volverán a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar del Pacífico. La regla será la misma en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y San José: ninguna de estas ciudades tendrá una fecha distinta ni necesitará un ajuste adicional por su ubicación dentro del estado.

¿Cómo se aplica el cambio en las principales ciudades de California?

Ciudad Fecha Ajuste local Horario posterior Los Ángeles 1 de noviembre 2:00 → 1:00 a. m. PST, UTC−8 San Diego 1 de noviembre 2:00 → 1:00 a. m. PST, UTC−8 San Francisco 1 de noviembre 2:00 → 1:00 a. m. PST, UTC−8 Sacramento 1 de noviembre 2:00 → 1:00 a. m. PST, UTC−8 San José 1 de noviembre 2:00 → 1:00 a. m. PST, UTC−8

¿Se atrasa el reloj en todo el estado?

California utiliza una sola zona horaria y participa en el calendario federal del horario de verano. Por eso, vivir en el norte, el centro o el sur no modifica la dirección del ajuste. La transición afecta tanto a los residentes de las grandes ciudades como a quienes se encuentran en otras localidades del estado. Lo que puede variar es el modo de actualizar cada dispositivo: algunos reconocerán automáticamente la fecha y otros conservarán la hora anterior hasta que alguien los corrija.

La madrugada repetirá el tramo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. Una lectura como «1:30 a. m.» tendrá dos apariciones: la primera todavía en horario de verano y la segunda en horario estándar. Para la mayoría de las actividades diurnas, esa duplicación no requerirá ninguna explicación especial; para una cita nocturna, un turno o un registro ocurrido durante la transición, sí conviene precisar cuál de los dos momentos corresponde.

¿Qué significa pasar de PDT a PST?

Pacific Time, o PT, es la denominación general de la zona del Pacífico. Durante el horario de verano se utiliza PDT, equivalente a UTC−7; después del ajuste corresponde PST, UTC−8. El cambio de siglas no significa que California se traslade a otra zona geográfica, sino que deja de aplicar el adelanto estacional. Esta distinción es útil para interpretar convocatorias, emisiones o reuniones que especifican una abreviatura concreta en lugar de mencionar una ciudad de referencia.

Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y San José conservarán la misma hora entre sí. Un desplazamiento entre estas ciudades no exige sumar ni restar minutos por razones de zona horaria. Una reunión a las 10:00 a. m. de Sacramento también será a las 10:00 a. m. de San Diego. La precaución necesaria consiste en que los relojes y calendarios estén actualizados, no en inventar diferencias por la distancia recorrida dentro del estado.

¿Qué cambia en la rutina después del ajuste?

El amanecer y el atardecer aparecerán aproximadamente una hora antes según el reloj. Eso modifica la relación entre la luz del día y actividades como salir de casa o terminar una jornada, pero no aumenta ni reduce por sí mismo la duración de la luz solar. La expresión «horario de invierno» describe de forma habitual este regreso al horario estándar; no debe interpretarse como el comienzo de la estación astronómica ni como una regla meteorológica para California.

¿Cómo revisar celulares, vehículos y relojes manuales?

Los sistemas conectados pueden gestionar la transición si cuentan con una configuración adecuada y reglas actualizadas. Antes de corregir la hora a mano, conviene comprobar si el equipo ya realizó el ajuste. Cambiar únicamente el número que muestra la pantalla tampoco resuelve una zona equivocada: el dispositivo debe reconocer que se encuentra en Pacific Time. Los relojes sin sincronización, en cambio, requieren una revisión individual aunque el teléfono y la computadora ya coincidan.

Comprueba las opciones automáticas de fecha y hora.

Verifica que el equipo utilice la zona del Pacífico.

Revisa el reloj del automóvil y los electrodomésticos.

Confirma las alarmas y recordatorios del domingo.

Ajusta manualmente solo los relojes que mantengan la hora anterior.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Hay que modificar la hora al viajar de San Francisco a Los Ángeles?

No. Ambas ciudades comparten la zona del Pacífico y realizan la misma transición.

¿Puedo dejar preparado el reloj el sábado?

Sí. Si es manual, puedes atrasarlo antes de acostarte la noche del 31 de octubre, siempre que ya no necesites consultar la hora anterior.

¿Qué hago si una invitación dice PST antes de que termine el horario de verano?

Conviene confirmar la referencia con quien organiza la actividad. PST y PDT representan desplazamientos distintos respecto de UTC, aunque a veces se utilicen de manera imprecisa.