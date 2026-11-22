El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se prepara para recibir a cerca de 2,6 millones de pasajeros durante el período de 12 días por Thanksgiving, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según las proyecciones de Los Angeles World Airports (LAWA), el movimiento de viajeros aumentará casi un 5% en comparación con las mismas fechas del año pasado, con un promedio aproximado de 215.000 pasajeros diarios.

El domingo 29 de noviembre será la jornada de mayor actividad, con más de 242.000 personas entre llegadas y salidas. En cambio, el Día de Acción de Gracias se perfila como la fecha con menor circulación de pasajeros, ya que se calcula que alrededor de 146.000 personas pasarán por las instalaciones aeroportuarias.

Autoridades piden llegar antes al aeropuerto por las obras

“Para millones de viajeros, su viaje de Thanksgiving comenzará o terminará en LAX”, señaló Courtney Moore, directora de ingresos y experiencia de Los Angeles World Airports. La funcionaria también explicó que, mientras continúan los trabajos de construcción para incorporar más espacios representativos de la creatividad de la ciudad en las terminales, los equipos aeroportuarios estarán concentrados en ofrecer una buena atención durante esta temporada.

“Para que los viajes durante las fiestas sean lo más fluidos posible, recomendamos a los viajeros llegar temprano, reservar estacionamiento y disponer de tiempo adicional para desplazarse”, agregó.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades solicitan que los pasajeros de vuelos nacionales lleguen al menos dos horas antes de la salida, mientras que quienes viajen al extranjero deben presentarse con una anticipación mínima de tres horas. También aconsejan considerar posibles demoras por las obras en el nivel inferior de llegadas, donde el proyecto CTA Arrivals contempla mejoras en los cruces peatonales, la iluminación, las áreas verdes y las zonas accesibles para recoger pasajeros.

Las autoridades recomiendan llegar dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para internacionales. (Foto: AFP)

Qué deben tener en cuenta quienes recojan pasajeros en LAX

El aeropuerto advirtió que sus estacionamientos podrían alcanzar su capacidad máxima durante los días de mayor movimiento, por lo que recomienda reservar un espacio con anticipación. Asimismo, quienes acudan a recoger familiares o amigos deben revisar el estado de sus vuelos y esperar en las áreas habilitadas conocidas como cell phone waiting lots hasta que los pasajeros estén listos para salir a la zona de recogida.

Entre los destinos nacionales más solicitados desde LAX durante Thanksgiving figuran San Francisco, Nueva York, Chicago, Seattle y Denver. En cuanto a los viajes internacionales, los lugares con mayor demanda son Seúl, Londres, Guadalajara, Tokio y Hong Kong, de acuerdo con las estimaciones de LAWA.

¿Qué pasa si mi aerolínea retrasa o cancela mi vuelo?

Recuerda que si tu vuelo se cancela o se retrasa y decides no viajar, tienes derecho a un reembolso completo del pasaje, incluyendo impuestos y cargos adicionales, sin importar si tu boleto era reembolsable o no. La aerolínea debe devolverte el dinero en un plazo máximo de 7 días hábiles si pagaste con tarjeta de crédito, o 20 días si usaste otro método de pago. Si aceptas un vuelo alternativo o un vale de crédito, pierdes el derecho al reembolso en efectivo, así que decide con cuidado.

En Estados Unidos, las aerolíneas no están obligadas a pagarte una compensación económica por las molestias, ni siquiera por cancelaciones causadas por mal tiempo o problemas mecánicos; sin embargo, si la cancelación o el retraso está bajo control de la aerolínea, muchas ofrecen voluntariamente vales de comida, hotel o transporte, así que pregunta en el mostrador cuáles son tus opciones antes de aceptar cualquier alternativa.