Si manejas con frecuencia por la Pacific Coast Highway, conocida como PCH, a su paso por Long Beach, hay un cambio que conviene tener presente. California autorizó la instalación de dos cámaras automáticas para controlar la velocidad en ese tramo, una de las vías más transitadas y peligrosas de la ciudad. La medida busca reducir los excesos al volante y prevenir choques graves en una ruta utilizada cada día por trabajadores, familias, estudiantes y conductores que se desplazan entre vecindarios, comercios, zonas cercanas al puerto y comunidades del sur del condado de Los Ángeles. Aunque todavía no se han divulgado los puntos exactos donde se colocarán los equipos, la nueva legislación ya establece cuándo podrá comenzar el proceso y cuáles serán las sanciones para quienes excedan los límites permitidos.

La autorización quedó establecida mediante el Senate Bill 1279, o SB 1279, presentado por la senadora estatal Lena Gonzalez, demócrata de Long Beach, y firmado por el gobernador Gavin Newsom el 27 de septiembre de 2026.

La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, Long Beach podrá sumar dos dispositivos de control en la PCH a los 18 sistemas que ya tiene autorizados dentro del programa piloto estatal de seguridad vial.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS NUEVAS CÁMARAS?

Por el momento, las autoridades no han anunciado las ubicaciones específicas de los dos equipos que se instalarán en la Pacific Coast Highway.

La legislación permite que Long Beach los coloque dentro del tramo de la PCH que cruza la ciudad, pero el municipio aún debe definir los sitios elegidos y publicar el calendario de implementación. Por ello, no es preciso afirmar que comenzarán a emitir sanciones en una intersección determinada desde el 1 de enero de 2027.

Lo confirmado es que estarán dentro de un tramo de aproximadamente ocho millas de la carretera. Para muchas familias latinas que viven, trabajan o tienen pequeños negocios en la zona, esta vía forma parte de la rutina diaria porque conecta áreas residenciales con empleos, escuelas, servicios y comercios.

La oficina de Gonzalez indicó que la PCH concentra cerca del 20% de las muertes por accidentes de tránsito de Long Beach. Durante 2026, ya se habían registrado tres fallecimientos en ese corredor cuando se anunció la aprobación de la iniciativa.

Dato Información Carretera Pacific Coast Highway (PCH) Ciudad Long Beach, California Nuevos dispositivos autorizados 2 Ley Senate Bill 1279 (SB 1279) Autora Senadora estatal Lena Gonzalez Firmada por Gobernador Gavin Newsom Entrada en vigor 1 de enero de 2027 Ubicaciones exactas Aún no anunciadas Sistemas ya autorizados en Long Beach 18 Programa estatal Speed Safety System Pilot Program

La PCH no estaba incluida inicialmente en el programa de Long Beach, pese a que la ciudad forma parte del plan piloto estatal creado por la AB 645. La legislación anterior impedía usar esta tecnología en algunas carreteras estatales, entre ellas ese tramo de la Pacific Coast Highway.

Con el SB 1279, esa restricción cambia para Long Beach. La ciudad queda habilitada para añadir dos unidades de control en este corredor.

Se instalarán dos cámaras automáticas de control de velocidad en Long Beach (Foto referencial: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS?

Los dispositivos no estarán configurados para sancionar cualquier exceso mínimo. El sistema podrá detectar infracciones cuando un vehículo circule a 11 millas por hora o más por encima del límite publicado.

Las sanciones son civiles y varían de acuerdo con la velocidad registrada.

Velocidad por encima del límite Multa civil De 11 a 15 mph $50 De 16 a 25 mph $100 De 26 mph o más $200 A 100 mph o más $500

Existen dos reglas que los conductores deben tener claras:

Durante los primeros 60 días de operación, las infracciones solo generarán advertencias.

La primera falta por conducir entre 11 y 15 mph sobre el máximo permitido también puede terminar en un aviso sin costo.

Después de esa etapa inicial, se aplicarán los montos establecidos según la velocidad detectada.

Situación Consecuencia Primeros 60 días del programa Advertencias, sin multas Primera infracción de 11 a 15 mph sobre el límite Advertencia Nueva infracción de 11 a 15 mph Multa de $50 De 16 a 25 mph sobre el límite Multa de $100 De 26 mph o más sobre el límite Multa de $200 Velocidad de 100 mph o más Multa de $500

Para quienes circulan habitualmente por esta zona, la recomendación práctica es prestar atención a la señalización. La activación comienza a partir de 11 mph por encima del máximo indicado, y los límites pueden cambiar según el sector, los cruces, la cercanía de negocios o las condiciones de la vía.

¿LAS CÁMARAS TOMARÁN FOTOS DEL CONDUCTOR?

No. El programa está diseñado para registrar principalmente la placa trasera del automóvil, no el rostro de la persona que conduce.

Los sistemas deben enfocarse en identificar el vehículo que comete la infracción. La normativa prohíbe el uso de reconocimiento facial y establece medidas para proteger la información captada de personas, autos o peatones que no estén vinculados con un aviso de violación.

En Long Beach, los registros relacionados con estas faltas son administrados por el Department of Public Works. No deben compartirse con el Long Beach Police Department ni con otras agencias para fines distintos de los autorizados por la ley.

Las imágenes que no deriven en una citación deberán eliminarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su captura. Si se emite un aviso, el material podrá conservarse durante el período necesario para resolver el caso.

Estas faltas tendrán carácter civil. Eso significa que no sumarán puntos a la licencia de conducir ni implicarán, por sí solas, la suspensión o revocación del permiso. Las personas que no puedan pagar podrían acceder a opciones como planes de pago o servicio comunitario, según las reglas aplicables.

¿POR QUÉ SE INSTALARÁN EN LA PCH?

La decisión responde a los choques graves y muertes registradas en este corredor de Long Beach.

Según la oficina de la senadora Gonzalez, la carretera representa cerca del 20% de las muertes de tránsito de la ciudad. En 2025, Long Beach reportó 53 colisiones mortales, la cifra más alta en más de una década.

La iniciativa busca modificar conductas antes de que ocurra una tragedia. En esta ruta conviven automóviles, peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, trabajadores y clientes de comercios locales, por lo que reducir la velocidad puede marcar una diferencia en situaciones de riesgo.

Para la comunidad hispana de Long Beach, donde muchas personas dependen del auto para ir al empleo, recoger a los niños, hacer compras o visitar a familiares, el cambio tendrá un impacto directo. La PCH no es únicamente una vía rumbo a la costa: también es parte de la vida cotidiana de residentes de Long Beach y de otras ciudades cercanas del sur de California.

Los recursos obtenidos por el programa deberán destinarse a iniciativas de seguridad vial.

¿CUÁNDO COMENZARÁN A FUNCIONAR?

La fecha oficial es el 1 de enero de 2027, cuando el SB 1279 entre en vigor. Sin embargo, eso no significa que los dos nuevos dispositivos comenzarán a emitir multas automáticamente ese día. Long Beach todavía debe elegir los lugares, completar la instalación, colocar las señales requeridas e informar el calendario de activación.

Una vez que el sistema entre en operación, deberá pasar por una fase inicial de 60 días de advertencias antes de que se apliquen sanciones económicas.

Por ahora, quienes manejan por la PCH deben saber que California ya autorizó las dos unidades adicionales, aunque el mapa final de sus ubicaciones sigue pendiente.

El gobernador Gavin Newsom aprobo esta ley el pasado 27 de septiembre (Foto: AFP)

LO CONFIRMADO HASTA AHORA

Long Beach podrá instalar dos nuevas cámaras automáticas de velocidad en la Pacific Coast Highway.

La autorización entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Los puntos específicos todavía no han sido anunciados.

Los equipos detectarán vehículos que circulen 11 mph o más sobre el límite permitido.

Las multas irán de $50 a $500, según la velocidad registrada.

Los primeros 60 días serán únicamente de advertencias.

La primera falta de entre 11 y 15 mph por encima del máximo también puede generar un aviso.

Los sistemas registrarán la placa trasera, no el rostro del conductor.

Las infracciones tendrán carácter civil y no sumarán puntos a la licencia.

Las dos unidades se agregarán a los 18 sistemas ya autorizados para Long Beach dentro del programa estatal.

En otras palabras, el cambio no implica que desde mañana aparecerán nuevos dispositivos emitiendo multas en toda la PCH. Lo que ya es oficial es que California habilitó a Long Beach para colocar dos equipos adicionales en este corredor, considerado uno de los más peligrosos de la ciudad, bajo las reglas del programa estatal de seguridad vial.