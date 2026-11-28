Un sismo de magnitud 5 sacudió Los Ángeles a las 9:30 a.m. de este sábado 28 de noviembre de 2026. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a unos 6 km de Manhattan Beach. Medios locales reportaron la caída de paneles del techo en una terminal del aeropuerto LAX y una posible columna de humo en una refinería. Tras el temblor y varias réplicas, te explicamos cómo activar las alertas sísmicas en tu celular y qué debe tener tu mochila de emergencia.

El USGS situó el sismo de magnitud 5,0 a 6 km al suroeste de Manhattan Beach, a una profundidad de 12,2 km (Foto: GEC / Noé Yactayo) / NOÉ YACTAYO

SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE CALIFORNIA

Earthquake Warning California es el primer sistema estatal de alerta temprana de sismos al que puede acceder el público en Estados Unidos. Puede dar a los residentes de California unos segundos para protegerse antes de que llegue la sacudida. Lo administra la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES), y funciona desde 2019.

“Utiliza sensores de movimiento del suelo en todo el estado para detectar terremotos antes de que los humanos puedan sentirlos y puede notificar a los californianos para que se agachen, se cubran y se sujeten con anticipación”, señala su sitio web.

PASOS PARA ACTIVAR LAS ALERTAS EN TU CELULAR

Para recibir alertas tempranas de sismo en California, usa tres vías: la app MyShake, las Alertas de Terremotos de Android y las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA). Recuerda que estas solo dan unos segundos de aviso antes del temblor. A continuación, te explicamos cómo puedes activarlas:

MyShake (iPhone y Android)

MyShake es una aplicación gratuita que proporciona a los usuarios de iPhone y Android advertencias de audio y visuales avisos de sismos de magnitud 4.5 o más con intensidad Mercalli III (débil) o mayor.

Descárgala, activa los servicios de ubicación en modo “siempre” y define tu ubicación base (Homebase) al configurarla.

Está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play.

Alertas de Terremotos de Android

Los teléfonos con el sistema actualizado ya están suscritos a las Alertas de Terremotos de Android, que usan la misma tecnología.

En un Samsung, ve a Ajustes, Seguridad y emergencia, Alertas de sismos y activa el interruptor. La ubicación debe estar activa.

Ojo: la ruta puede variar según el modelo.

Alertas inalámbricas (WEA)

Las alertas inalámbricas (WEA) son mensajes de texto gratuitos para sismos de magnitud 5.0 o más con intensidad IV (leve) o mayor.

Para recibirlos, activa las alertas de emergencia en los ajustes del teléfono.

Tras el temblor de este sábado en Los Ángeles, autoridades recomiendan estar preparados (Foto: Sitio web de Earthquake Warning California)

¿QUÉ DEBE TENER TU MOCHILA DE EMERGENCIA?

Según Ready.gov, un sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., recomienda guardar los artículos en bolsas herméticas y dentro de uno o dos contenedores fáciles de transportar. Lo básico incluye:

Agua: un galón por persona y por día, durante varios días.

Comida no perecedera para al menos tres días.

Radio a pilas o de manivela, y radio meteorológica de NOAA con tono de alerta.

Linterna.

Botiquín de primeros auxilios.

Pilas o baterías de repuesto.

Silbato para pedir ayuda.

Mascarilla para polvo, tijeras, lona plástica y cinta adhesiva para armar un refugio en el lugar.

Toallitas húmedas, bolsas de basura y precintos plásticos para higiene personal.

Llaves o alicates para cortar los servicios públicos.

Abrelatas manual.

Mapas del lugar.

Teléfono celular, cargadores y batería de repuesto.

Suministros adicionales

Ready.gov sugiere agregarlos según las necesidades de cada familia:

Jabón, desinfectante para manos y toallitas desinfectantes.

Medicamentos recetados y de venta libre (analgésicos, antidiarréicos, antiácidos o laxantes).

Gafas graduadas y solución para lentes de contacto.

Para bebés: fórmula, biberones, pañales, toallitas húmedas y ungüento para la dermatitis del pañal.

Para mascotas: alimentos y agua adicional.

Dinero en efectivo o cheques de viajero.

Documentos importantes (pólizas de seguro, identificaciones, registros bancarios), guardados electrónicamente o en un envase portátil impermeable.

Saco de dormir o manta abrigada para cada persona.

Muda completa de ropa adecuada para el clima y calzado resistente.

Extintor de incendios.

Fósforos en un envase impermeable.

Artículos femeninos y de higiene personal.

Kit de cocina, vasos y platos de papel, toallas de papel y utensilios de plástico.

Papel y lápiz.

Libros, juegos o rompecabezas para niños.

¿Cómo armarlo y mantenerlo?

Guarda los artículos en bolsas de plástico herméticas y colócalos en uno o dos contenedores fáciles de transportar, como recipientes de plástico o una bolsa de lona.

Mantén los alimentos enlatados en un lugar fresco y seco, y guarda la comida en recipientes herméticos.

Reemplaza los artículos vencidos y actualiza el kit cada año según las necesidades de la familia.

Prepara kits para la casa, el trabajo (al menos 24 horas) y el vehículo. Todos en casa deben saber dónde está el kit.

Con una guía puedes preparar tu mochila de emergencia y estar preparado ante cualquier sismo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini) / Gemini