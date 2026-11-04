Xavier Becerra será el próximo gobernador de California tras imponerse al republicano Steve Hilton en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, según las proyecciones de NBC News y Associated Press. El demócrata sucederá a Gavin Newsom y marcará un hito para la representación hispana: ningún latino había ganado directamente una contienda por ese cargo. Su historia comenzó en Sacramento, dentro de un hogar trabajador con raíces mexicanas, mucho antes de llegar al Congreso o incorporarse al gabinete de Joe Biden. Durante su mensaje de victoria en West Sacramento, recordó el esfuerzo de sus padres y vinculó aquella experiencia con una preocupación central para miles de residentes: poder comprar casa, cubrir los gastos cotidianos y construir un futuro sin abandonar el estado.

El resultado abre una nueva etapa después de ocho años bajo la administración de Newsom. Para el vencedor, supone regresar a la capital californiana con experiencia en los ámbitos legislativo, judicial y federal.

Gavin Newsom ya tiene sucesor en California: Xavier Becerra (Foto: AFP)

¿DÓNDE NACIÓ XAVIER BECERRA Y CUÁLES SON SUS RAÍCES MEXICANAS?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento. Creció junto a sus tres hermanas cerca del vecindario de Land Park, dentro de una familia cuyo sustento dependía del trabajo de sus padres, María Teresa y Manuel.

Los vínculos con México provienen de ambos lados del hogar. Su padre nació en la capital californiana, pero se crio en Tijuana, Baja California; su madre creció en Guadalajara, Jalisco. La pareja se casó a los 18 años y estableció su residencia en territorio estadounidense.

Manuel trabajó en los campos agrícolas antes de dedicarse a la construcción de carreteras. María Teresa desempeñó labores de secretaría. Décadas después, el entonces candidato convertiría ese esfuerzo familiar en una referencia habitual para explicar sus prioridades políticas.

Dato Información Nombre Xavier Becerra Fecha de nacimiento 26 de enero de 1958 Lugar de origen Sacramento, California Padres María Teresa y Manuel Becerra Vínculos con México Guadalajara, Jalisco, y Tijuana, Baja California Formación universitaria Economía y Derecho en Stanford Familia Está casado con Carolina Reyes y tiene tres hijas

DE UNA HIGH SCHOOL DE SACRAMENTO A STANFORD

El futuro mandatario cursó la secundaria en C. K. McClatchy High School. Posteriormente ingresó a Stanford, donde obtuvo una licenciatura en Economía en 1980 y se convirtió en el primer integrante de su familia en graduarse de una universidad de cuatro años.

En 1984 completó su formación en Derecho dentro de esa misma institución. Allí también conoció a Carolina Reyes, la médica con quien se casó y tuvo tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia.

Su relación con el plantel de Sacramento continuó durante la vida pública. En febrero de 2019 regresó a sus aulas para pronunciar la respuesta demócrata en español al informe sobre el Estado de la Unión del entonces presidente Donald Trump.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON LOS ÁNGELES?

Aunque nació en la capital del estado, Becerra desarrolló una parte importante de su carrera en Los Ángeles. En 1986 se incorporó al equipo del senador estatal Art Torres y dirigió la oficina de distrito del legislador.

Después trabajó como fiscal general adjunto y, en 1990, consiguió un escaño en la Asamblea de California. Dos años más tarde ganó la elección que le permitió dar el salto a Washington.

Al comenzar su etapa en el Congreso, representó un distrito que incluía Boyle Heights, Lincoln Heights, Pico-Union y sectores de Koreatown. Su trayectoria quedó así vinculada con comunidades angelinas donde la inmigración, el empleo y el acceso a servicios forman parte del debate público.

Su candidatura contó con el respaldo de figuras como Edward R. Roybal y Gloria Molina. Durante aquella experiencia legislativa abordó asuntos tributarios, cobertura médica y Seguro Social, además de participar en la organización interna del Partido Demócrata.

Permaneció en la Cámara de Representantes desde enero de 1993 hasta el mismo mes de 2017. En ese periodo presidió el Caucus Hispano, entre 1997 y 1999, y encabezó la bancada demócrata, de 2013 a 2017.

LOS CARGOS QUE OCUPÓ ANTES DE GANAR LA GUBERNATURA

Su recorrido combina responsabilidades en Sacramento, Los Ángeles y Washington. Estos fueron los principales puestos que desempeñó antes de la contienda de 2026:

Periodo Cargo 1986 Colaborador del senador estatal Art Torres 1987-1990 Fiscal general adjunto de California 1990-1992 Miembro de la Asamblea Estatal 1993-2017 Representante en la Cámara de Estados Unidos 2017-2021 Fiscal general de California 2021-2025 Secretario de Salud y Servicios Humanos 2027 Inicio previsto de su mandato como gobernador

SU PASO POR LA FISCALÍA GENERAL DE CALIFORNIA

Becerra asumió la titularidad de la Fiscalía el 24 de enero de 2017, tras ser nombrado por Jerry Brown. Se convirtió en el primer latino al frente de esa institución y ganó las elecciones de 2018 para continuar en funciones.

Desde esa responsabilidad participó en distintos litigios contra medidas de la primera administración Trump. Entre los asuntos más relevantes estuvieron la defensa de DACA, dirigido a determinados inmigrantes que llegaron al país durante la infancia, y la protección de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Aquella etapa reforzó su perfil como adversario jurídico de la Casa Blanca. Durante la campaña por la gubernatura, presentó esa experiencia como una credencial para enfrentar decisiones federales que considerara perjudiciales para los residentes.

FUE SECRETARIO DE SALUD DURANTE LA PRESIDENCIA DE JOE BIDEN

Su llegada al gabinete federal ocurrió en 2021. El Senado confirmó su nombramiento el 18 de marzo y prestó juramento al día siguiente; permaneció en funciones hasta el 20 de enero de 2025.

Al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tuvo responsabilidades sobre una estructura que incluye organismos como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, además de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Ese paso por Washington amplió su experiencia administrativa después de más de dos décadas como congresista. Al buscar el voto de los californianos, destacó ese recorrido para defender su capacidad de conducir el gobierno estatal.

¿POR QUÉ SU ELECCIÓN REPRESENTA UN HECHO HISTÓRICO?

La distinción está en la vía de acceso al poder: Becerra será el primer latino elegido directamente para gobernar California. El antecedente de Romualdo Pacheco obliga a precisar ese alcance, pues ya hubo un mandatario de origen hispano durante el siglo XIX.

Nacido en Santa Bárbara en 1831, cuando aquel territorio pertenecía a México, Pacheco asumió la gubernatura en 1875. Llegó por sucesión desde la vicegubernatura, después de que Newton Booth dejara el puesto, y permaneció aproximadamente diez meses.

Aspecto Romualdo Pacheco Xavier Becerra Lugar de nacimiento Santa Bárbara Sacramento Llegada al cargo 1875 Prevista para 2027 Vía de acceso Sucesión desde la vicegubernatura Victoria electoral Relevancia histórica Gobernador de origen hispano en el siglo XIX Primer latino elegido directamente para el puesto

La novedad, por tanto, no consiste en la ausencia de antecedentes hispanos, sino en el respaldo obtenido en las urnas para ocupar esa responsabilidad.

Durante la campaña electoral, Xavier Becerra tuvo el apoyo del gobernador Gavin Newsom (Foto: AP) / Jill Connelly

¿QUÉ TEMAS MARCARÁN SU ADMINISTRACIÓN?

El costo de vivir en California fue uno de los ejes de la campaña. Becerra habló de las dificultades para adquirir una vivienda y defendió medidas orientadas a las familias trabajadoras, junto con la protección de políticas sanitarias, migratorias y ambientales.

Entre los asuntos que destacó figuran:

Vivienda: respaldar cambios que permitan acelerar la construcción y ampliar la oferta.

Economía familiar: buscar alternativas frente a los gastos cotidianos, incluido el precio de la gasolina.

Energía: mantener, en términos generales, la transición hacia fuentes limpias.

Inmigración: cuestionar las deportaciones impulsadas por la administración Trump.

Salud: defender el acceso a la atención médica ante decisiones federales.

El vencedor puso el énfasis en su experiencia administrativa, más que en una extensa lista de grandes promesas. Ese enfoque podría distinguir su estilo del de Newsom, sin implicar necesariamente una ruptura con la orientación política vigente.

Tampoco habrá alternancia partidista: un demócrata sucederá a otro. La diferencia estará en la conducción del Ejecutivo y en las respuestas que ofrezca frente a problemas persistentes.

¿CUÁNDO ASUMIRÁ COMO GOBERNADOR DE CALIFORNIA?

El inicio de su mandato está previsto para el lunes 4 de enero de 2027. La Constitución estatal establece que ese periodo comienza el lunes posterior al 1 de enero siguiente a los comicios.

Hasta entonces, Newsom continuará al frente del Ejecutivo. Aunque las proyecciones identifican al ganador, el conteo y la certificación oficial constituyen etapas distintas del proceso electoral.

Becerra regresará así a la ciudad donde nació, después de construir una trayectoria entre Los Ángeles y Washington. Su principal desafío será trasladar esa experiencia a soluciones concretas para quienes buscan mantener una vida asequible en California.