El 14 de febrero de 2027 será una fecha especial por partida doble para los aficionados al fútbol americano y las parejas que celebran San Valentín. Ese día, además de festejarse el Día del Amor y la Amistad, dos equipos de la NFL se enfrentarán por el campeonato en el Super Bowl LXI. La coincidencia inspiró una iniciativa que permitirá a una pareja celebrar su boda sin perderse ni un minuto del esperado encuentro.

La propuesta es de Hidden Valley Ranch, marca de aderezo que lanzó el martes 10 de noviembre la campaña “A Match Made in Hidden Valley”. A través de este concurso, busca encontrar a una pareja comprometida que quiera dar el sí frente a sus invitados y, al mismo tiempo, disfrutar del partido más importante de la temporada de la NFL.

Las parejas interesadas podrán inscribirse entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. (Foto referencial: senivpetro / Freepik)

¿Qué incluye el premio de la boda por el Super Bowl?

La pareja seleccionada recibirá una celebración con todos los gastos cubiertos en Los Ángeles, California, para un total de 50 invitados. Según informó la compañía en un comunicado, el paquete también contempla los traslados, el alojamiento y la vestimenta de los futuros esposos. La organización se encargará del lugar de la ceremonia, la comida, las bebidas y los demás detalles del evento.

La celebración tendrá una temática relacionada con el fútbol americano y los productos de la marca. Entre sus atractivos habrá una fuente de copas de champán de Hidden Valley Ranch, platos típicos de una fiesta previa al partido preparados por chefs y cócteles artesanales personalizados. Además, la recepción se transformará en una reunión para que los recién casados y sus invitados puedan seguir el Super Bowl.

La jornada comenzará con la ceremonia matrimonial antes del inicio del encuentro. Después tendrá lugar una recepción tradicional y, finalmente, los asistentes podrán disfrutar del partido.

Daniel Schear, director de Marketing de Hidden Valley Ranch, explicó el propósito de la iniciativa: “Creamos este concurso para celebrar el amor sin concesiones, reuniendo dos obsesiones estadounidenses clásicas —el fútbol americano y el aderezo ranch— para una boda inolvidable”.

La marca anunció que el paquete incluirá viajes, alojamiento, vestimenta, catering y una recepción que se transformará en una fiesta para ver el partido. (Foto: Hidden Valley Ranch)

¿Cómo participar y cuándo se conocerá a la pareja ganadora?

Las parejas comprometidas que cumplan los requisitos podrán inscribirse desde el jueves 19 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre de 2026 a través del sitio web HiddenValleyWedding.com. Durante el registro deberán contar su historia, explicar por qué no quieren elegir entre San Valentín y el Super Bowl y señalar qué hace que su relación sea ideal para ingresar al Salón de la Fama de Ranch.

De acuerdo con la compañía, la pareja ganadora será notificada alrededor del 14 de diciembre, aproximadamente dos meses antes de la celebración.

Cabe agregar que, aunque todavía no se conocen los equipos que disputarán el título, el Super Bowl LXI se realizará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Jay-Z y la transmisión del partido se realizará simultáneamente por ABC y ESPN, con opciones de streaming en Disney+ y la aplicación de ESPN.