Si no tienes con quién celebrar Thanksgiving o buscas un lugar para compartir una comida sin gastar, en Los Ángeles habrá encuentros comunitarios gratuitos el jueves 26 de noviembre de 2026. Además de los platillos tradicionales, algunas celebraciones ofrecerán música en vivo. Será una oportunidad para disfrutar de la fecha en compañía y conocer a otras personas de la comunidad. A continuación, te contamos dónde acudir, en qué horarios y qué servicios encontrarás.

Si no tienes con quién celebrar o tu presupuesto es limitado, estas opciones pueden ayudarte a disfrutar la fecha en comunidad, sin pagar por la comida (Foto: Magnific)

¿BUSCAS DÓNDE PASAR THANKSGIVING EN LOS ÁNGELES?

Una de las opciones es Westside Thanksgiving, que invita a cualquier persona a sentarse a la mesa, sin necesidad de identificación ni inscripción previa. Como es un evento que no está dirigido únicamente a personas sin hogar, también pueden asistir estudiantes, adultos mayores, familias y quienes pasarían la fecha solos.

La celebración comunitaria se realizará en el West Los Angeles Civic Center. Además de una comida de Acción de Gracias para disfrutar en el lugar, los organizadores anuncian música en vivo, entrega de ropa, cortes de cabello y un mercado con alimentos gratuitos, publica su sitio web.

¿Te interesa asistir?

Estos son los datos que debes tener en cuenta:

Fecha: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Horario de la comida: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., según la oficina de turismo de Los Ángeles

de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., según la oficina de turismo de Los Ángeles Dirección: 1645 Corinth Ave., Los Ángeles, CA 90025

1645 Corinth Ave., Los Ángeles, CA 90025 Costo: gratuito

gratuito Requisitos: no se necesita identificación ni inscripción; tampoco hay restricciones por lugar de residencia, según 211 LA.

Se trata de una alternativa útil si buscas compañía además de una comida. Lo mejor es que el evento ofrece mesas para sentarse y compartir la celebración, no solo recoger alimentos para llevar.

Otras opciones para recibir una comida caliente

El directorio de recursos comunitarios también incluye estas actividades para el mismo jueves. Conviene confirmar sus condiciones antes de trasladarte, ya que cada organización tiene su propia modalidad de atención.

Actividad Horario Dirección ¿Qué ofrece? The Midnight Mission 10:30 a. m. a 12:30 p. m. 601 S. San Pedro St., Los Ángeles, CA 90014 Comida caliente para personas del condado, sin restricciones geográficas. Christy’s Foundation, en Northridge 10:30 a. m. a 1:00 p. m. Northridge Fashion Center, 9301 Tampa Ave., Unit 46, Northridge, CA 91324 Brunch caliente gratuito para personas y familias necesitadas.

¿Qué revisar antes de salir?

Distingue entre una celebración y una entrega de alimentos. Si buscas sentarte a comer y pasar un rato acompañado, Westside Thanksgiving anuncia expresamente esa modalidad.

Si buscas sentarte a comer y pasar un rato acompañado, Westside Thanksgiving anuncia expresamente esa modalidad. Consulta el horario de servicio. Que una actividad se realice en Thanksgiving no significa que atienda durante toda la jornada.

Que una actividad se realice en Thanksgiving no significa que atienda durante toda la jornada. Revisa los requisitos de cada evento. La ausencia de inscripción e identificación está confirmada para Westside Thanksgiving, pero no debe generalizarse a todas las organizaciones.