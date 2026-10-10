Llegar al turno de trabajo en el puerto, regresar a casa después de una jornada nocturna o viajar de San Pedro a Terminal Island requerirá revisar la ruta antes de salir. El puente Vincent Thomas, una conexión clave de la zona portuaria de Los Ángeles, cerrará por completo el 7 de noviembre de 2026 durante aproximadamente 16 meses. Para quienes utilizan este paso rumbo a las terminales o Long Beach, la medida supondrá buscar accesos alternativos y reorganizar sus desplazamientos cotidianos. Antes de esa fecha, además, habrá restricciones durante octubre que conviene conocer para evitar sorpresas frente a una rampa bloqueada o un tramo fuera de servicio.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) reemplazará la plataforma de concreto por la que circulan los vehículos y renovará otros componentes de la estructura. La inversión anunciada asciende a US$752.8 millones, mientras que la reapertura se estima para marzo de 2028. Las terminales marítimas permanecerán operativas durante la intervención, según la autoridad portuaria.

El Vincent Thomas Bridge sufrirá una serie de cambios que afectarán por varios meses (Foto: AP) / NICK UT

¿CUÁNDO CERRARÁ EL PUENTE VINCENT THOMAS Y CUÁNTO DURARÁ LA OBRA?

La clausura total está programada para el sábado 7 de noviembre de 2026. Desde ese día, quedará suspendida la circulación en ambas direcciones durante el periodo previsto de construcción.

Caltrans calcula que la fase principal tomará 16 meses. El Puerto de Los Ángeles sitúa la reapertura en marzo de 2028, aunque el calendario es provisional y deberá confirmarse conforme avancen los trabajos.

Estos son los principales datos que deben conocer los conductores:

Dato Información Puente afectado Vincent Thomas Bridge Ubicación Entre San Pedro y Terminal Island, en la zona del Puerto de Los Ángeles Carretera que atraviesa la estructura Ruta estatal 47, identificada en las señales como SR-47 Inicio del cierre total Sábado 7 de noviembre de 2026 Duración prevista 16 meses Reapertura estimada Marzo de 2028, pendiente de confirmación definitiva Inversión anunciada US$752.8 millones Organismo responsable Departamento de Transporte de California (Caltrans)

¿QUÉ RESTRICCIONES HABRÁ EN OCTUBRE ANTES DEL CIERRE PROLONGADO?

Durante octubre no habrá una interrupción continua del tránsito. El calendario contempla labores de mantenimiento y bloqueos nocturnos en un sentido, como parte de los preparativos para la renovación principal.

Las afectaciones anunciadas son las siguientes:

Sábado 10 de octubre: cierre del carril derecho de la SR-47 en dirección sur, entre Ferry Street y Harbor Boulevard, de 6:00 a. m. a 2:00 p. m., por mantenimiento.

Desde la noche del domingo 11 hasta la mañana del viernes 16 de octubre: cinco interrupciones nocturnas de la SR-47 en dirección norte, entre Harbor Boulevard y Ferry Street, de 10:45 p. m. a 6:45 a. m. La medida impedirá cruzar hacia el este, rumbo a Terminal Island y Long Beach.

Aunque sobre el puente los vehículos avanzan hacia el este o el oeste, los avisos oficiales identifican los sentidos de la carretera como SR-47 norte y sur. Esa diferencia resulta importante al interpretar las señales y consultar los anuncios.

En esta etapa, las cuadrillas instalarán plataformas de trabajo y refuerzos debajo de la calzada. Los horarios podrán modificarse por condiciones meteorológicas o necesidades operativas.

Desvíos programados para los cambios iniciales de los fines de semana (Foto: Caltrans)

¿QUÉ DESVÍOS DEBEN TENER EN CUENTA LOS CONDUCTORES?

Las alternativas para la clausura prolongada deben distinguirse de los recorridos habilitados durante las interrupciones nocturnas. Un desvío anunciado para una jornada específica no necesariamente corresponderá al esquema que estará vigente desde noviembre.

La información del proyecto contempla otros cruces y corredores locales para mantener el acceso a Terminal Island. Estas son las conexiones que conviene identificar:

Conexión o corredor Función prevista durante el cierre Puente Commodore Schuyler F. Heim, en la SR-47 Acceso a Terminal Island desde el norte Long Beach International Gateway Bridge y la I-710 Entrada desde el lado de Long Beach Harry Bridges Boulevard, Alameda Street y Henry Ford Avenue Vías contempladas para canalizar parte del tránsito desviado

Estas opciones no conforman un itinerario único para todos los viajes. La elección dependerá del lugar de salida, el destino y la señalización vigente.

Caltrans prevé ajustar el manejo del tránsito durante la construcción. Su objetivo es aprovechar las carreteras estatales y reducir, en lo posible, la circulación adicional por calles residenciales.

Estos son los desvíos planificados para los cierres entre noviembre de 2026 y marzo de 2028 (Caltrans)

¿POR QUÉ RENOVARÁN EL PUENTE VINCENT THOMAS?

Inaugurado en 1963, el Vincent Thomas conserva su solidez estructural, según Caltrans. Sin embargo, la plataforma de concreto presenta un deterioro acelerado por la antigüedad, el tránsito pesado y la exposición al ambiente marino.

La intervención se concentrará en la superficie de rodamiento y sus componentes asociados; no contempla demoler y reconstruir toda la estructura. El proyecto incluye sustituir la barrera central, las barandas, las cercas y la señalización.

Después de restablecerse la circulación, habrá una fase final para retirar instalaciones temporales y colocar nuevos sensores sísmicos, además de completar trabajos en los servicios del paso elevado.

La agencia eligió ejecutar la sustitución en una sola etapa por razones de seguridad, eficiencia y costo. El plazo previsto contempla jornadas de actividad durante las 24 horas.

¿QUÉ DEBEN SABER QUIENES VIVEN O TRABAJAN CERCA DEL PUERTO?

Para las familias hispanohablantes de la zona, el impacto se sentirá en trayectos cotidianos: llegar al empleo, regresar después de un turno o desplazarse entre San Pedro, Terminal Island y Long Beach. Saber qué acceso estará disponible será fundamental para organizar la rutina durante los próximos meses.

Antes de salir, conviene seguir estas recomendaciones:

Consultar Caltrans QuickMap para revisar restricciones, incidentes y condiciones de circulación.

Respetar las señales de los desvíos y comprobar las actualizaciones del proyecto.

Reducir la velocidad y extremar la precaución cerca de las zonas de construcción.

Todas las terminales del Puerto de Los Ángeles permanecerán abiertas. La continuidad de las operaciones, no obstante, no descarta demoras en los accesos ni recorridos más largos para algunos usuarios.

Caltrans también realizará una reunión virtual el miércoles 14 de octubre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., para explicar el calendario, las alternativas viales y las medidas previstas. Los detalles de registro estarán disponibles en la página del proyecto del Puerto de Los Ángeles.