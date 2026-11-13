Para quienes viven en el sureste del condado de Los Ángeles y combinan autobuses, viajes en carro y transbordos para llegar al trabajo o a clases, una nueva conexión ferroviaria empieza a tomar forma. Metro prepara la Southeast Gateway Line, un corredor de tren ligero de 14.5 millas —unos 23.3 kilómetros— que enlazará Slauson con Artesia y acercará este servicio a comunidades como South Gate, Paramount y Bellflower. El trayecto tendrá nueve estaciones, permitirá acceder a las líneas A y C y ofrecerá otra alternativa para los desplazamientos cotidianos. Sin embargo, todavía habrá que esperar: la autoridad mantiene 2035 como año estimado de terminación y continúa con el diseño y los trabajos preliminares.

La ampliación aún no está lista para recibir pasajeros. Aunque superó la revisión ambiental principal y registra avances preparatorios, quedan pendientes tareas de ingeniería, acuerdos de financiamiento y buena parte de la construcción.

Además, una propuesta municipal podría modificar su alcance: Cerritos pretende incorporar una parada cerca de Gridley Road y 183rd Street. Esa instalación no figura en el trazado aprobado ni cuenta con un compromiso económico de la entidad responsable, según Los Cerritos Community News.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS NUEVE ESTACIONES DE LA SOUTHEAST GATEWAY LINE?

El tramo autorizado irá desde Slauson, punto de transbordo con la Línea A, hasta Pioneer, en Artesia. Estos son los nombres y las referencias de ubicación que aparecen en el mapa oficial, sujeto a posibles ajustes:

Estación prevista Ubicación o conexión Slauson/A Line Extremo norte del recorrido, con acceso a la Línea A. Pacific/Randolph Sector de Pacific Boulevard y Randolph Street. Florence/Salt Lake Entorno de Florence Avenue y Salt Lake Avenue. Firestone Corredor de Firestone Boulevard. Gardendale Sector de Gardendale Street. I-105/C Line Punto de transbordo con la Línea C, junto a la autopista 105. Paramount/Rosecrans Entorno de Paramount Boulevard y Rosecrans Avenue. Bellflower Parada prevista en la ciudad del mismo nombre. Pioneer Terminal sur del tramo aprobado, en Artesia.

Hay una distinción importante al contar las instalaciones. El plan contempla nueve estaciones propias y, por separado, otra en la Línea C existente, a la altura de la autopista 105. Esta última facilitará el intercambio entre ambos servicios; no constituye una décima parada dentro del nuevo recorrido.

La infraestructura también incluirá:

Hasta cinco instalaciones de estacionamiento.

Un centro de mantenimiento y almacenamiento en Bellflower.

Treinta cruces a nivel.

Quince pasos elevados.

Estas serían las nuevas estaciones de este proyecto (Foto: LA Metro)

CERRITOS BUSCA UNA PARADA CERCA DE LOS CERRITOS CENTER

Aunque Cerritos forma parte del corredor, el trazado autorizado no contempla un punto de acceso dentro de sus límites. Por eso, el gobierno municipal promueve una alternativa en el entorno de Gridley Road y 183rd Street.

De acuerdo con Los Cerritos Community News, el estudio de viabilidad encargado por el ayuntamiento examinó tres ubicaciones:

Studebaker Road.

Rosewood Park.

Gridley Road y 183rd Street.

La última resultó recomendada por su proximidad a Los Cerritos Center, Plaza 183, Cerritos Triangle, rutas de autobús y sectores residenciales. Para quienes frecuentan esos comercios, restaurantes o lugares de trabajo, la propuesta ofrecería una alternativa de movilidad cerca de destinos cotidianos.

Sin embargo, esa ventaja no equivale a una autorización. Metro todavía no incorpora la instalación al proyecto ni compromete recursos para ejecutarla. Su eventual desarrollo dependerá de evaluaciones ambientales, acuerdos financieros y coordinación institucional.

¿CUÁNTO COSTARÍA CONSTRUIR LA ESTACIÓN DE CERRITOS?

Las estimaciones recogidas por el medio local sitúan la obra entre $150 millones y $200 millones. A ese monto se añadirían aproximadamente $800,000 para una revisión ambiental adicional, sin fondos asegurados hasta el momento.

Concepto Costo preliminar Construcción de la estación Entre $150 millones y $200 millones Revisión ambiental adicional Aproximadamente $800,000

Fuente: Los Cerritos Community News, sobre el estudio de viabilidad y el informe municipal. Las cifras son estimaciones, no un presupuesto aprobado.

El Concejo Municipal tiene previsto considerar la propuesta el 9 de noviembre de 2026. Entre las acciones planteadas figuran:

Aceptar el estudio de viabilidad.

Designar Gridley Road y 183rd Street como ubicación preferida.

Buscar fondos para la evaluación ambiental.

Continuar las negociaciones con Metro para incorporar y financiar la parada.

Estas medidas no autorizarían automáticamente su construcción. El personal del ayuntamiento reconoce que Cerritos difícilmente podría asumir una inversión de tal magnitud y propone conseguir respaldo económico de la agencia de transporte.

¿QUÉ FALTA PARA QUE LOS TRENES RECIBAN PASAJEROS?

La revisión ambiental principal concluyó en 2024. La junta de Metro aprobó la documentación en abril y la Administración Federal de Transporte emitió su Registro de Decisión en agosto, un paso que permitió buscar recursos federales.

En octubre de ese año, la autoridad obtuvo $231 millones del programa estatal TIRCP, destinado a inversiones en transporte público y ferrocarril interurbano. El aporte no cubre toda la intervención: entre las prioridades figura concretar un acuerdo de financiamiento federal para el segmento Slauson–Pioneer en 2027.

Área de trabajo ¿Qué debe avanzar? Diseño e ingeniería Desarrollar los detalles técnicos de vías, estaciones e infraestructura. Servicios públicos Identificar y trasladar tuberías, cables y otras instalaciones que interfieran con las obras. Ferrocarril de carga Reubicar la infraestructura existente en los sectores necesarios. Financiamiento Concretar acuerdos y asegurar los recursos requeridos. Construcción Completar estaciones, puentes, cruces, vías y puntos de transbordo.

Las labores anticipadas comenzaron en Artesia en octubre de 2024. En febrero siguiente, la agencia adjudicó a Flatiron-Herzog el contrato de obras iniciales, que incluye reubicaciones de servicios e infraestructura de carga, cruces ferroviarios, puentes sobre la autopista 105 y una nueva estación de la Línea C.

Actualmente se realizan excavaciones e investigaciones para localizar instalaciones subterráneas a lo largo del corredor. Estas actividades pueden ocasionar reducciones de carriles y cierres localizados, aunque la entidad señala que mantendrá el acceso a viviendas, negocios y servicios de emergencia.

De mantenerse el cronograma, este proyecto comenzaría a operar en 2035 (Foto: LA Metro)

¿LA NUEVA CONEXIÓN LLEGARÁ DIRECTAMENTE A DOWNTOWN LOS ÁNGELES?

El tramo aprobado de 14.5 millas terminará al norte en Slauson, no en Union Station. Desde allí será posible continuar mediante la Línea A, mientras que una prolongación directa hacia esa terminal corresponde a un estudio separado.

Metro presentó los resultados de ese análisis a su junta en mayo de 2025. Antes de retomar la extensión, dará prioridad al financiamiento del segmento Slauson–Pioneer, a identificar recursos específicos para la siguiente fase y a completar los trabajos relacionados con los Juegos Olímpicos de 2028.

¿PODRÍA EXTENDERSE HASTA ORANGE COUNTY?

Otra posibilidad, todavía preliminar, consiste en estudiar una ampliación hacia el condado de Orange. Según Los Cerritos Community News, representantes municipales han sostenido conversaciones iniciales con Metro, la Autoridad de Transporte del Condado de Orange —OCTA— y la Asociación de Gobiernos del Sur de California —SCAG—.

Esos acercamientos no equivalen a una obra aprobada. Tampoco existe un compromiso de financiamiento o calendario de ejecución; el siguiente paso propuesto es buscar fondos para un estudio regional de viabilidad.

Por ahora, 2035 sigue siendo la referencia para completar el trayecto entre Slauson y Artesia, no una fecha definitiva de inauguración. La posible parada de Cerritos y las extensiones hacia Union Station u Orange County deben distinguirse del recorrido de nueve estaciones que ya cuenta con autorización.