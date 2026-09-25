Aunque todavía faltan algunos meses para Navidad, muchas familias del sur de California ya empiezan a organizar compras, obsequios y encomiendas para sus seres queridos dentro y fuera de Estados Unidos. Desde Los Ángeles y Orange County hasta el Inland Empire y San Diego, diciembre suele llegar entre posadas, reuniones familiares, tráfico pesado y visitas de última hora a la oficina postal. Para evitar que una caja con regalos, una tarjeta o un detalle para un familiar en otro estado llegue tarde, el U.S. Postal Service (USPS) publicó las fechas recomendadas para envíos con entrega prevista antes del 25 de diciembre de 2026. La principal recomendación es planificar con tiempo y no dejar el trámite para los últimos días de la temporada.

USPS aclara que estos plazos son recomendaciones para una entrega prevista antes de Navidad, pero no representan una garantía de que toda la correspondencia o los paquetes llegarán exactamente el 25 de diciembre. El alto volumen de la temporada, las condiciones climáticas, la ruta de transporte y el destino final pueden afectar los tiempos.

FECHAS CLAVE DE USPS PARA CALIFORNIA

Para residentes de Los Ángeles, Anaheim, Santa Ana, Riverside, San Bernardino, Palm Springs, Long Beach, Chula Vista, San Diego y otras ciudades del sur de California, rige el calendario establecido para los 48 estados contiguos.

No existe un cronograma exclusivo para California. Si la encomienda sale desde esta región hacia una dirección en California, Nevada, Arizona, Texas, Nueva York u otra parte del territorio continental, estas son las fechas que deben considerarse.

Servicio de USPS Fecha límite recomendada Objetivo USPS Ground Advantage 17 de diciembre de 2026 Entrega prevista antes del 25 de diciembre First-Class Mail 17 de diciembre de 2026 Entrega prevista antes del 25 de diciembre Priority Mail 18 de diciembre de 2026 Entrega prevista antes del 25 de diciembre Priority Mail Express 19 de diciembre de 2026 Entrega prevista antes del 25 de diciembre

USPS difundió este calendario el 22 de septiembre y pidió a sus clientes organizar los despachos con anticipación para evitar problemas durante el periodo de mayor demanda.

El USPS recibe mucha demanda de envíos de paquetes durante las semanas previas a Navidad (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL SUR DE CALIFORNIA?

Una persona que vive en Los Ángeles y planea mandar un regalo a Sacramento, Las Vegas, Phoenix, Chicago o Nueva York debe tomar como referencia la fecha correspondiente al tipo de servicio seleccionado.

La guía rápida es la siguiente:

17 de diciembre: USPS Ground Advantage y First-Class Mail.

USPS Ground Advantage y First-Class Mail. 18 de diciembre: Priority Mail.

Priority Mail. 19 de diciembre: Priority Mail Express.

Para muchas familias hispanas de la región, diciembre también es una época para enviar ropa, juguetes, dulces, fotografías o pequeños presentes a familiares que viven en otros estados. Quienes hacen compras en línea, preparan detalles para una posada o mandan tarjetas desde California deben considerar que el tiempo de empaque y traslado hasta una sucursal postal también forma parte del proceso.

Aunque estas fechas marcan el límite recomendado, realizar el trámite algunos días antes ofrece un margen extra ante demoras relacionadas con el incremento estacional de correspondencia y paquetes.

SI EL PAQUETE VA A HAWÁI, ALASKA O PUERTO RICO

El calendario para los 48 estados contiguos no debe aplicarse de forma automática a los destinos no continentales. USPS estableció plazos distintos para Alaska, Hawái, Puerto Rico y los territorios estadounidenses.

Servicio de USPS Fecha recomendada para Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios de EE. UU. USPS Ground Advantage 16 de diciembre de 2026 First-Class Mail 17 de diciembre de 2026 Priority Mail 18 de diciembre de 2026 Priority Mail Express 19 de diciembre de 2026

Por ejemplo, una persona en Orange County que desea mandar una caja a un familiar en Hawái debe tomar el 16 de diciembre como referencia si elige USPS Ground Advantage. Esa fecha es un día antes del límite sugerido para los envíos dentro del territorio continental.

ENVÍOS INTERNACIONALES Y MILITARES

El calendario anterior no aplica para quienes planean despachar regalos hacia México, Centroamérica, Sudamérica, España u otros países. Los tiempos pueden variar según el lugar de destino, el método de transporte disponible y el servicio contratado.

USPS indicó que publicará desde mediados de octubre las fechas recomendadas para remesas internacionales y direcciones militares durante la temporada navideña de 2026.

La medida también alcanza a quienes necesitan enviar artículos a direcciones APO, FPO o DPO, utilizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros servicios gubernamentales destinados en el exterior.

HANUKKAH, NAVIDAD Y KWANZAA

Las fechas anunciadas por USPS se enfocan en las entregas previstas antes del 25 de diciembre, pero la temporada incluye otras celebraciones con calendarios distintos. En 2026:

Hanukkah se celebra del 4 al 12 de diciembre.

Navidad será el viernes 25 de diciembre.

Kwanzaa comenzará el 26 de diciembre y terminará el 1 de enero de 2027.

Las personas que necesiten que un presente llegue antes de Hanukkah deberán adelantar el trámite. Esperar hasta las fechas sugeridas para Navidad podría resultar demasiado tarde.

En las familias que realizan una cena de Nochebuena, una posada o una reunión el 24 de diciembre, conviene tomar esa fecha como referencia. Si el detalle debe estar disponible para una celebración previa, lo más recomendable es despacharlo con suficiente anticipación.

HERRAMIENTAS DE USPS PARA PREPARAR ENVÍOS

Además de elegir el servicio y respetar los plazos, USPS ofrece recursos que facilitan el proceso durante la época de mayor actividad.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Solicitar suministros de envío gratuitos o revisar su disponibilidad en una oficina postal.

Imprimir etiquetas antes de acudir a la sucursal.

Programar la recolección gratuita de paquetes elegibles.

Consultar los horarios especiales de las oficinas durante las fiestas.

Revisar requisitos de empaque y restricciones aplicables a determinados artículos.

Rastrear la encomienda después de que sea aceptada por el servicio postal.

Preparar la etiqueta, confirmar la dirección completa —incluido el número de apartamento, unidad y ZIP Code— y verificar las restricciones antes de cerrar la caja puede ahorrar tiempo. Esta precaución resulta especialmente útil en las sucursales más concurridas de Los Ángeles, Orange County y San Diego durante diciembre.

OJO CON LOS PRECIOS DE TEMPORADA

USPS tiene previsto aplicar un ajuste temporal de tarifas para determinados servicios de paquetería durante la temporada alta de 2026. La medida está propuesta para entrar en vigor el 4 de octubre de 2026 y mantenerse hasta el 17 de enero de 2027.

El cambio alcanzaría servicios como:

Priority Mail Express.

Priority Mail.

USPS Ground Advantage.

Parcel Select.

Debido a que la documentación oficial todavía identifica la modificación como propuesta, quienes planeen realizar varios despachos desde el sur de California deberían revisar las tarifas vigentes antes de comprar las etiquetas o acudir a una oficina postal.

LA RECOMENDACIÓN: NO ESPERAR AL ÚLTIMO DÍA

Los días 17, 18 y 19 de diciembre no deben interpretarse como una invitación a dejar todo para la última semana antes de Navidad. Se trata de las fechas recomendadas por USPS para lograr una entrega prevista antes del 25 de diciembre.

Para los residentes del sur de California, esta es la referencia principal:

Si usa este servicio Fecha recomendada de envío USPS Ground Advantage o First-Class Mail 17 de diciembre Priority Mail 18 de diciembre Priority Mail Express 19 de diciembre

Organizar el envío con varios días de margen sigue siendo la alternativa más segura. Entre compras de fin de año, tráfico, compromisos familiares y una mayor circulación de mercancías, preparar todo antes puede evitar una carrera contra el reloj en la recta final de diciembre.