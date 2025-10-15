Si llevas a menores a bordo, debes saber que California dio luz verde a un nuevo estándar para evaluar si un niño viaja bien sujeto con el cinturón de seguridad. En esta nota, conoce las 5 preguntas exigidas por la ley para determinar si se cumplen las medidas de seguridad para el menor, así como otros detalles de la AB 435.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en octubre de 2025 una versión acotada del AB 435 que mantiene la regla vigente de booster hasta los 8 años o 4’9” (1,45 m) y agrega desde 2027 una prueba de cinco puntos para menores de 8 a 16 años, con sanción si el ajuste del cinturón no es correcto. La meta oficial y de seguridad vial es retener por más tiempo a menores de baja estatura en asientos elevadores cuando el cinturón no ajuste bien, una recomendación que organismos y patrullas de camino promueven desde hace años.​

¿CUÁL ES EL AJUSTE EN LA NORMA SOBRE EL USO DE CINTURÓN PARA NIÑOS EN CALIFORNIA?

La nueva ley no modifica la base actual: niños deben usar asiento infantil o elevador hasta cumplir 8 años o alcanzar 4’9” de estatura, lo que ocurra primero, conforme a las guías de la California Highway Patrol. A partir de 2027, para niños y adolescentes de 8 a 16 años, la sujeción con cinturón solo se considerará “correcta” si se aprueba la prueba de cinco pasos prevista por AB 435, firmada por Gavin Newsom en octubre de 2025.​

El gobernador de California, Gavin Newsom, firma la AB 435 con foco en reducir lesiones graves en menores (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

5 PREGUNTAS PARA SABER SI LOS NIÑOS DE 8 A 16 AÑOS LLEVAN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE FORMA CORRECTA EN CALIFORNIA

¿El niño se sienta completamente apoyado contra el respaldo del asiento sin deslizarse hacia delante?​ ¿Las rodillas se doblan cómodamente en el borde del asiento con los pies apoyados en el piso?​ ¿La banda del hombro cruza el pecho entre el cuello y el brazo, descansando sobre la clavícula sin tocar el cuello?​ ¿La banda inferior del cinturón queda lo más baja posible, en contacto con los muslos y no sobre el abdomen?​ ¿El menor puede mantener esa posición durante todo el viaje sin reclinarse ni deslizarse?​

Si alguna respuesta es “no”, la recomendación es mantener al menor en un asiento elevador para lograr un ajuste correcto del cinturón en clavícula y muslos, tal como avalan las guías de seguridad y la práctica de la California Highway Patrol. El conductor se expone a citación y multa si transporta a un menor sin sujeción adecuada, y la ley apunta a que más niños de baja estatura sigan en booster hasta que cumplan con los cinco puntos de ajuste.​

Las familias deben revisar el ajuste del cinturón con la prueba de cinco pasos en clínicas comunitarias previas a 2027 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁL ES LA MULTA POR LLEVAR A UN MENOR DE MANERA INADECUADA EN UN VEHÍCULO?

La citación por no cumplir con la sujeción adecuada puede alcanzar aproximadamente US$490, una cifra reportada por medios locales en cobertura de la nueva norma y coherente con campañas estatales de seguridad de cinturón. La aplicación del estándar de cinco pasos y la fiscalización asociada arrancará en 2027, por lo que conviene adaptar hábitos y sistemas de retención antes de esa fecha.​

