Un derrame de aguas residuales obligó a las autoridades de Long Beach, California, a ordenar el cierre temporal de todas sus playas costeras abiertas y zonas de baño de la bahía, incluidas las lagunas. La medida fue anunciada el sábado y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras los equipos especializados realizan labores de limpieza y evalúan las condiciones del agua.

El médico de salud de la ciudad, Dr. Cliff Okada, emitió la orden por precaución ante las mareas cambiantes que podrían afectar la dispersión del derrame.

¿Cuántos galones de aguas residuales se derramaron en Long Beach?

De acuerdo con el Departamento de Servicios Públicos de Long Beach (Long Beach Utilities), se estima que unos 29,000 galones de aguas residuales se vertieron cerca de la intersección de Livingston Drive y 2nd Street, a partir de las 6:30 p. m. del viernes 30 de octubre de 2026. Tras el incidente, las autoridades contrataron a la empresa Ocean Blue Environmental para colaborar con los trabajos de limpieza.

La ciudad informó que el incidente se produjo por la rotura de una tubería principal de impulsión, conocida en inglés como force main, que transporta aguas residuales a presión.

Las playas permanecerán cerradas hasta que los análisis confirmen que el agua cumple con los estándares estatales de seguridad. (Foto referencial: Pixabay)

En el comunicado oficial se explicó: “El derrame estuvo relacionado con la rotura de una tubería principal de impulsión, una tubería presurizada que transporta aguas residuales”.

“Long Beach Utilities ha desviado el flujo mediante una línea de derivación”, agregaron.

La ciudad precisó que el derrame no está relacionado con las tormentas y que el cierre se emite por precaución, en cumplimiento de la ley estatal que exige el cierre y la señalización de las playas hasta que la calidad del agua recreativa cumpla con los requisitos del estado.

¿Qué playas están afectadas?

El cierre abarca todas las playas costeras abiertas y las zonas de baño de la bahía de Long Beach, incluidas las lagunas. Entre las áreas costeras de la ciudad mencionadas en los avisos oficiales figuran Peninsula, Naples Island, Alamitos Bay, Belmont Shore y Colorado Lagoon.

Las autoridades no brindaron un listado específico de playas cerradas. Para consultar el estado del agua, la ciudad remite a su portal oficial de monitoreo de aguas oceánicas.

¿Cuándo podrán reabrir las playas de Long Beach?

Por el momento, no se ha anunciado una fecha para levantar las restricciones. Expertos ambientales están realizando controles de la calidad del agua en las playas de la ciudad y continuarán tomando muestras hasta comprobar que cumplen con los estándares estatales de seguridad para actividades recreativas.

Las autoridades determinarán cuándo será seguro regresar a estas zonas costeras en función de los resultados de los análisis. Mientras tanto, se recomienda respetar el cierre y evitar ingresar al agua hasta que se emita una nueva notificación oficial.

Para consultar las condiciones del agua y las actualizaciones sobre el cierre, los residentes pueden visitar el portal oficial de monitoreo de aguas oceánicas de Long Beach.