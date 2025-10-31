Son contados los participantes que realizan una mínima inversión y obtienen grandes premios en los juegos de azar. Aunque te parezca increíble, esto sí es posible. Un claro ejemplo es William Cox, un residente de Stedman, que ganó un monto sumamente elevado en la Lotería de Carolina de Norte que le permitirá cambiar su estilo de vida.

Según un comunicado de NC Education Lottery, este participante tuvo la intención de probar suerte en el juego instantáneo digital ‘The Lamp: Dark Arts’. Para ello, imaginó que $5 serían suficientes para obtener el premio elevado.

Conseguir una gran cantidad de dinero suele ser algo irreal, pues las probabilidades de ganar son de 1 entre 6,4 millones. A pesar de esta pésima estadística, William asumió el riesgo y será una decisión del cual recordará por mucho tiempo.

William contó que anteriormente no había ganado algún premio similar. Este sería la primera vez. (Crédito: NC Education Lottery / YouTube)

“Las artes oscuras siempre me atraen. Pensé: ‘Esto es increíble’”, fueron las palabras del afortunando hacia las autoridades de la lotería en mención.

Su emoción fue grande al descubrir que ganó el monto total de $123,503. Ante ello, agradece totalmente a su instinto por invertir esa mínima cantidad de dinero. “Nunca había ganado nada parecido en mi vida”, añadió.

Cox ganó un premio que superaba los $120 mil. Solo apostó un total de $5. (Crédito: NC Education Lottery / YouTube)

En qué invertirá su premio

Después de asimilar su alegría, William Cox acudió a la sede de la lotería para reclamar su premio. Descontando las retenciones fiscales federales y estatales, el hombre se llevó a casa más de $88 mil.

Cuando se le consultó en qué planea invertir esta gran cantidad de dinero, William lo tuvo bien claro. usará las ganancias para pagar las facturas pendientes y realizar un viaje hacia Michigan para visitar a sus nietos, pues los extraña desde hace mucho tiempo.