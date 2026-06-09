WASHINGTON.- Los votantes de Maine, Nevada, Carolina del Sur y Dakota del Norte acuden a las urnas el martes para otra jornada de elecciones primarias, pero gran parte de la atención estará centrada en la contienda por el Senado en Maine.

Los resultados no están en duda. Ni la senadora republicana Susan Collins ni el aspirante demócrata Graham Platner enfrentan una oposición seria para la nominación de su partido. Aun así, el martes marca un momento especialmente significativo para Platner, veterano militar y cultivador de ostras que lucha por reconstruir su credibilidad en una campaña sacudida por la controversia.

En otros lugares, la influencia del presidente Donald Trump dentro de su partido volverá a ponerse a prueba en estados como Carolina del Sur y Nevada, donde ha respaldado a sus candidatos preferidos. Los demócratas esperan ganar impulso en Nevada en su esfuerzo más amplio por recuperar gubernaturas clave.

Los poderosos vínculos familiares también estarán bajo los reflectores en Maine y Carolina del Sur, donde candidatos con pedigrí político se postulan para cargos públicos.

Esto es lo que estaremos observando el martes.

Momento importante para Platner

Platner se encuentra en el centro mismo de la búsqueda del Partido Demócrata por recuperar el Senado este otoño. Por eso, los demócratas necesitan que el martes dé un paso importante hacia adelante, con la mirada del país puesta en él, en la tarea urgente de reconstruir su credibilidad.

Apenas hace una semana salieron a la luz revelaciones de que Platner había intercambiado mensajes sexualmente explícitos con varias mujeres mientras estaba casado. Aliados se preguntaron si surgiría más lastre, y luego The New York Times informó nuevas acusaciones sobre su conducta durante relaciones anteriores.

No hay duda de que Platner ganará la nominación de su partido al Senado el martes. Su rival más serio, la gobernadora de Maine Janet Mills, suspendió su campaña en abril al quedar claro que Platner estaba en una posición dominante. Dicho esto, Mills todavía aparece técnicamente en la boleta y algunos han sugerido votar por ella como una forma de protestar contra Platner.

Más importante, quizá, serán las declaraciones públicas de Platner la noche del martes. Amigos y adversarios por igual prestarán mucha atención a cómo aborda las preguntas sobre su pasado y a si puede volver a centrar la contienda en Collins.

Contienda en Maine pondrá a prueba los estándares de los demócratas

No solo Platner será puesto a prueba el martes: el propio Partido Demócrata enfrentará un nuevo escrutinio sobre sus estándares en la era Trump.

Hasta ahora, los principales apoyos nacionales de Platner se han mantenido firmemente a su lado. El senador Bernie Sanders, uno de sus primeros respaldos, reiteró su apoyo al demócrata de Maine el sábado, un día después de que el representante Ro Khanna apareciera junto a Platner en un acto de campaña.

La muestra pública de respaldo refleja cuánto ha cambiado la política demócrata durante la última década.

En el apogeo del movimiento #MeToo, los demócratas sostenían que sus candidatos se apegaban a estándares más altos que los republicanos, en particular mientras Trump enfrentaba una serie de acusaciones de conducta sexual indebida. En 2017, dirigentes demócratas presionaron al senador Al Franken para que renunciara tras acusaciones de tocamientos y besos inapropiados.

La reacción ante Platner ha sido marcadamente distinta. Incluso ante acusaciones de que encerró a una mujer en una habitación, entre otras denuncias de conducta inapropiada, la mayoría de los demócratas ha declinado abandonarlo.

“Creo que el presidente Trump estableció un nuevo estándar”, declaró el senador Mark Warner, demócrata por Virginia, a “This Week” de ABC el domingo.

Los líderes demócratas enfrentarán probablemente una nueva ronda de preguntas difíciles sobre sus propios estándares después de las primarias del martes.

Trump buscará dejar atrás su fracaso

La semana pasada, el candidato de Trump para la gobernación de Iowa fue derrotado en un inusual reproche de su propio partido. Trump espera dejar atrás esa vergüenza política durante una nueva prueba de su influencia en Carolina del Sur y Nevada.

La más importante podría darse en Carolina del Sur, donde Trump ha respaldado a la vicegobernadora Pamela Evette en una primaria republicana para gobernador con cinco aspirantes. Hay otros candidatos de alto perfil en la contienda, incluidos los representantes Nancy Mace y Ralph Norman, que podrían resultar formidables. El fiscal general del estado Alan Wilson y el millonario Rom Reddy también se postulan.

Trump también seguirá de cerca si uno de sus aliados más cercanos en el Congreso, el senador Lindsey Graham, se ve obligado por primera vez a ir a una segunda vuelta. Graham enfrenta al empresario de electrodomésticos Mark Lynch, de quien Trump ha dicho que “sería un DESASTRE para el Partido Republicano” si resultara elegido.

Los candidatos deben obtener la mayoría de los votos para evitar una segunda vuelta el 23 de junio.

Mientras tanto, en el 2.º distrito congresional de Nevada, el candidato respaldado por Trump, el teniente coronel retirado David Flippo, se enfrenta al exsenador estatal James Settelmeyer. El representante republicano Mark Amodei, quien anunció su retiro del escaño, ha respaldado a Settelmeyer, al igual que el gobernador del estado, el republicano Joe Lombardo.

Los demócratas ponen la mira en una gubernatura clave

Los demócratas elegirán a un nominado para la contienda por la gobernación de Nevada, donde tienen una oportunidad real de arrebatar el control de este estado. El gobernador republicano Joe Lombardo es considerado uno de los gobernadores más vulnerables del país.

La contienda ofrece una ventana al panorama político más amplio de este otoño, mientras los demócratas pasan a la ofensiva en varios estados que Trump ganó en 2024.

Entre los demócratas que buscan desafiar a Lombardo están el fiscal general del estado Aaron Ford, quien cuenta con el respaldo de la delegación demócrata en el Congreso y de la exvicepresidenta Kamala Harris. Sería el primer hombre negro elegido gobernador de Nevada. Se enfrenta a la demócrata Alexis Hill, una comisionada de un condado del norte de Nevada que hizo campaña como una candidata dispuesta a sacudir las cosas.

Los demócratas también luchan por ganar gubernaturas actualmente en manos republicanas en estados como Georgia, Ohio e Iowa.

Los republicanos, por supuesto, también tienen varias oportunidades, pese al desafiante entorno político para su partido. Entre ellas están Arizona, Michigan, Minnesota y Wisconsin.

La política y los vínculos familiares

El poder de los vínculos familiares en la política se pondrá a prueba en al menos dos estados donde aparecen en la boleta candidatos con apellidos famosos.

En Maine, los demócratas Angus King III y Hannah Pingree compiten por la nominación de su partido para gobernador. King es el hijo empresario del senador Angus King. Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, es hija de la representante Chellie Pingree, quien ha representado el 1er distrito congresional del estado desde 2009.

En la boleta de Maine también figura un integrante de una dinastía política aún mayor. El candidato republicano a gobernador Jonathan Bush, un empresario de 57 años, es sobrino del expresidente George H.W. Bush, y sí, eso también lo convierte en primo del expresidente George W. Bush. Pese a los lazos familiares, Jonathan Bush se presenta como el outsider en la contienda y se ha enfocado en su experiencia empresarial local.

Y no se olvide de Carolina del Sur, donde el fiscal general republicano Alan Wilson se postula para gobernador. Aunque ha construido su propio currículum como el principal funcionario de seguridad pública del estado, Wilson también resulta ser hijo del representante Joe Wilson, quien ha servido a Carolina del Sur en la Cámara de Representantes durante un cuarto de siglo.

Carolina del Sur: muere la redistribución de distritos y sobrevive el futuro político de Clyburn

Hace apenas unas semanas, el veterano representante James Clyburn, el decano de los demócratas de Carolina del Sur, parecía enfrentar la mayor amenaza a su futuro político.

Legisladores republicanos, respaldados por Trump, consideraron un mapa congresional que habría alterado de manera significativa el distrito de Clyburn y que le habría dificultado conservarar el escaño para un 18.º mandato. Pero el Senado estatal controlado por los republicanos rechazó el esfuerzo, dejando su distrito en gran medida intacto.

Clyburn es amplio favorito en la primaria demócrata del martes frente a un retador poco conocido. Como el único miembro demócrata de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes, es una de las figuras más influyentes del partido, y muchos demócratas esperan que desempeñe un papel significativo en el periodo previo a la contienda presidencial de 2028.