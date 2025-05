El Pato O’Ward aspira el domingo 25 de mayo a una gesta inédita en el automovilismo mexicano cuando, a las 10:45 horas del Tiempo de Centro , se suba al coche Arrow McLaren en la búsqueda del primer lugar en el podio de las 500 Millas de Indianápolis. ¿Quieres saber si consiguió ganar la carrera de la IndyCar Series 2025? ¿En qué posición quedó y cuánto dinero ganó? Aquí te diremos el resultado final de la competencia.

1. Robert Shwartzman (#83, Prema Racing)

2. Takuma Sato (#75, Rahal Letterman Lanigan Racing)

3. Pato O’Ward (#5, Arrow McLaren)

4. Scott Dixon (#9, Chip Ganassi Racing)

5. Felix Rosenqvist (#60, Meyer Shank Racing)

6. Álex Palou (#10, Chip Ganassi Racing)

7. David Malukas (#4, A.J. Foyt Racing)

8. Christian Lundgaard (#7, Arrow McLaren)

9. Marcus Ericsson (#28, Andretti Global)

10. Scott McLaughlin (#3, Team Penske)

11. Josef Newgarden (#2, Team Penske)

12. Will Power (#12, Team Penske)

13. Conor Daly (#76, Juncos Hollinger Racing)

14. Alexander Rossi (#20, Ed Carpenter Racing)

15. Kyffin Simpson (#8, Chip Ganassi Racing)

16. Ed Carpenter (#33, Ed Carpenter Racing)

17. Santino Ferrucci (#14, A.J. Foyt Racing)

18. Devlin DeFrancesco (#30, Rahal Letterman Lanigan Racing)

19. Sting Ray Robb (#77, Juncos Hollinger Racing)

20. Christian Rasmussen (#21, Ed Carpenter Racing)

21. Kyle Larson (#17, Arrow McLaren with Rick Hendrick)

22. Louis Foster (#45, Rahal Letterman Lanigan Racing)

23. Callum Ilott (#90, Prema Racing)

24. Hélio Castroneves (#06, Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian)

25. Kyle Kirkwood (#27, Andretti Global)

26. Nolan Siegel (#6, Arrow McLaren)

27. Ryan Hunter-Reay (#23, DRR-Cusick Motorsports)

28. Jack Harvey (#24, DRR-Cusick Motorsports)

29. Colton Herta (#26, Andretti Global with Curb-Agajanian)

30. Graham Rahal (#15, Rahal Letterman Lanigan Racing)

31. Marco Andretti (#98, Andretti Global)

32. Marcus Armstrong (#66, Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian)

33. Rinus VeeKay (#18, Dale Coyne Racing)

¿Cómo le fue al Pato O’Ward en el Indy 500 del 2024?

El piloto de Arrow McLaren se quedó a las puertas del triunfo el año pasado cuando lideraba la carrera en la última vuelta, pero no pudo resistir el adelantamiento final del estadounidense Josef Newgarden.

El corredor de Monterrey, de 26 años, ya había quedado en segunda posición en 2022 y en cuarta en 2021.

“Siento que sí me lo merezco (el triunfo), pero hasta que no llegue ese día no sabré cuál es la magia de la que todos los ganadores hablan”, afirmó O’Ward. “Es una carrera muy larga, pero soy consciente de lo que tengo que hacer para tener una nueva oportunidad”.

¿En qué posición y fila arrancará el Pato O’Ward en las 500 Millas de Indianápolis 2025?

El mexicano arrancará desde el tercer lugar de una parrilla sorprendentemente liderada por el israelí Robert Shwartzman (Prema Racing), primer novato en hacerse con la ‘pole position’ desde 1983.

Newgarden, ganador de las dos últimas carreras, necesitará una milagrosa remontada desde el puesto 32 si quiere lograr un triplete consecutivo que nadie ha conseguido en la historia.

El estadounidense y el australiano Will Power, su compañero en el equipo Penske, fueron enviados al fondo de la parrilla al revelarse que sus autos estaban equipados con una pieza modificada ilegalmente, un escándalo que motivó el despido de altos ejecutivos de la escudería.

Otro piloto que puede hacer historia en esta edición 109 de las 500 Millas es el brasileño Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) que, a sus 50 años, lanzará un nuevo intento por una quinta corona que lo convertiría en el mayor ganador del evento.

¿Cuánto dinero ganaría el Pato O’Ward si logra el primer lugar en las 500 Millas de Indianápolis?

No se sabe exactamente cuánto ganará el campeón de las 500 Millas de Indianápolis 2025. En la edición del 2024, Josef Newgarden se adjudico con una cifra récord de 4 millones 288 mil dólares por alcanzar el primer lugar del podio de la carrera. En las recientes filtraciones se especula que el monto rondará entre los 4.8 o 5 millones para el vencedor.

¿Cuándo y dónde ver la carrera de las 500 millas de Indianápolis?

Las 500 Millas Indianápolis se realizarán este domingo 25 de mayo en el autódromo Indianápolis Motor Speedway de Indiana, Estados Unidos. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO del también llamado Indy 500 en México estará a cargo de ESPN 4 y Disney Plus a partir de las 10:45 horas del Tiempo de Centro de México .

Perfil del Pato O’Ward

Nombre: Patricio O’Ward

Edad: 26 años

Fecha de nacimiento: 1999-05-06

Nacionalidad: México

Equipo: Arrow SPM (Arrow McLaren)