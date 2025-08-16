¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación de las elecciones en Bolivia 2025 este 17 de agosto?

Este domingo 17 de agosto se realizarán las elecciones generales en Bolivia 2025, donde más de 7.9 millones de electores estarán habilitados para votar y decidir quién será el próximo presidente en reemplazo de Luis Arce. Las mesas de sufragio estarán abiertas durante un periodo de ocho horas, según el artículo 41 del Reglamento de las Elecciones Generales 2025, para garantizar la participación ciudadana. Aquí te contamos todos los detalles para que puedas llegar a tiempo al centro de votación antes del cierre de las ánforas.

Horario de apertura para emitir el voto en las elecciones de Bolivia 2025

A partir de las 08:00 horas de Sucre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) dará luz verdad para que los ciudadanos se acerquen a realizar su voto por su candidato de preferencia. Cada persona, mayor de 18 años, debe entregar su carnet de identidad hasta recibir su certificado de sufragio .

“El inicio de la votación está previsto para las 08:00 horas. Sin embargo, arranca con la inauguración de los jurados electorales de cada una de las mesas”, dijo María Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

Sin embargo, si hasta las las 09:00 no se presentan al menos tres de los series jurados electorales para garantizar el funcionamiento de la mesa, el notario electoral designará como jurados a la cantidad de personas que se requiera de los que se encuentren inscritos y presentes en el lugar del sufragio.

¿Hasta qué hora puedo ir a votar en las elecciones en Bolivia? Horario del cierre de urnas

Tienes hasta las 16:00 horas para poder realizar tu voto en Bolivia o de lo contrario no podrás participar de la velada electoral. Si en caso pasas algún tipo de percance, debes acudir al Tribunal Electoral Departamental de tu ciudad para solicitar el certificado de exención, presentando los respaldos de justificación. Este trámite tiene un plazo de 30 días.

¿Cuánto tiempo tengo para poder votar durante las elecciones en Bolivia 2025?

“El horario de votación es de ocho (8) hora continuas, a partir de la apertura de la mesa, para que los ciudadanos hagan efectivo su voto”, agregó la presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED).

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación de las elecciones en Bolivia 2025 este 17 de agosto?

Horario de apertura de urnas: 08:00 horas

Horario de cierre de urnas: 16:00 horas

Horario del conteo rápido con resultados a boca de urna: 20:00 horas

Preguntas frecuentas de las elecciones en Bolivia 2025

¿Cuántas mesas de votación estarán disponibles en Bolivia y el extranjero?

En estas elecciones generales, funcionarán 35.253 mesas de votación tanto en Bolivia (34.026) como en países de diferentes países del mundo (1.227).

¿Qué se elegirá durante las elecciones en Bolivia?

En estas elecciones se elegirá al presidente y vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.

¿A qué hora se dará el conteo rápido de las elecciones en Bolivia?

El primer conteo rápido de las elecciones en Bolivia se realizará a partir de las 20:00 horas de Sucre. Recuerda sintonizar los canales de noticias nacionales para ver los resultados a boca de urna.

¿Quiénes son los favoritos para ganar las elecciones en Bolivia 2025?

Según los resultados de las últimas encuestas, los candidatos con mejores opciones para ganar las elecciones en Bolivia 2025 son:

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) : Lidera las preferencias de voto y se perfila como el principal candidato.

: Lidera las preferencias de voto y se perfila como el principal candidato. Jorge “Tuto” Quiroga (Libre-Libertad y Democracia) : Segundo en intención de voto, con alta proyección para una segunda vuelta.

: Segundo en intención de voto, con alta proyección para una segunda vuelta. Andrónico Rodríguez (Independiente, vinculado al MAS) : Se posiciona en tercer lugar con respaldo significativo en sectores de izquierda.

: Se posiciona en tercer lugar con respaldo significativo en sectores de izquierda. Manfred Reyes Villa (Agrupación Conservadora): Cuarto en las encuestas, con apoyo notable en regiones clave.