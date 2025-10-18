Bolivia celebra por primera vez una segunda vuelta presidencial este domingo 19 de octubre entre Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (PDC), con más de 7,8 millones de electores habilitados y observación internacional del proceso, que incluirá resultados preliminares en la noche vía Sirepre del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las mesas de sufragio estarán abiertas durante un periodo de ocho horas, según el artículo 41 del Reglamento de las Elecciones Generales 2025, para garantizar la participación ciudadana. Aquí te contamos todos los detalles para que puedas llegar a tiempo al centro de votación antes del cierre de las ánforas.

Horario de apertura para emitir el voto del balotaje en Bolivia 2025

A partir de las 08:00 horas de Sucre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) dará luz verdad para que los ciudadanos se acerquen a realizar su voto por su candidato de preferencia. Cada persona, mayor de 18 años, debe entregar su carnet de identidad hasta recibir su certificado de sufragio .

La segunda vuelta se activa cuando ningún candidato supera el 50% o no alcanza 40% con 10 puntos de diferencia; tras el 17 de agosto, la definición pasó al balotaje del 19 de octubre. Tuto Quiroga compite por Alianza Libre con favoritismo en el oriente; Rodrigo Paz, del PDC, es más competitivo en el occidente urbano, en un clima de alta polarización y crisis económica.

Sin embargo, si hasta las las 09:00 no se presentan al menos tres de los series jurados electorales para garantizar el funcionamiento de la mesa, el notario electoral designará como jurados a la cantidad de personas que se requiera de los que se encuentren inscritos y presentes en el lugar del sufragio.

¿Hasta qué hora puedo ir a votar en las elecciones en Bolivia? Horario del cierre de urnas

Tienes hasta las 16:00 horas para poder realizar tu voto en Bolivia o de lo contrario no podrás participar de la velada electoral. Si en caso pasas algún tipo de percance, debes acudir al Tribunal Electoral Departamental de tu ciudad para solicitar el certificado de exención, presentando los respaldos de justificación. Este trámite tiene un plazo de 30 días.

¿Cuánto tiempo tengo para poder votar durante las elecciones en Bolivia 2025?

“Cada mesa funcionará durante ocho horas continuas, hasta las 16:00, hora en la que está previsto el cierre de urnas, siempre y cuando no haya ciudadanos en fila”, indicó Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE citado por ABI.

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación de la segunda vuelta en Bolivia 2025 este 19 de octubre?

Horario de apertura de urnas: 08:00 horas

Horario de cierre de urnas: 16:00 horas

Horario del conteo rápido con resultados a boca de urna: 20:00 horas

Cronograma del día

07:00 Acto inaugural en La Paz.​

08:00 Apertura de 34.000 mesas en Bolivia y el exterior.​

16:00 Cierre de mesas; se atiende a quienes estén en fila.​

19:30–20:00 Ventana prevista para resultados preliminares (Sirepre).​

Hasta 72 h Cómputo oficial departamental con actas físicas.​

Reglas y recomendaciones al votante

Documento : cédula vigente; se admiten cédulas vencidas hasta por un año según lineamientos difundidos.​

: cédula vigente; se admiten cédulas vencidas hasta por un año según lineamientos difundidos.​ Cobertura : observación internacional OEA, UE y UNIORE para reforzar transparencia.​

: observación internacional OEA, UE y UNIORE para reforzar transparencia.​ Dónde informarse: resultados preliminares por el TSE en la noche y coberturas especiales de medios nacionales.​

Preguntas frecuentas de las elecciones en Bolivia 2025

¿A qué hora abren las mesas en el balotaje?

Apertura a las 08:00 (hora de Sucre) con acto inaugural previo; cierre a las 16:00 con atención a quienes queden en fila.​

¿Cuándo salen los resultados preliminares?

El TSE prevé difundir Sirepre entre las 19:30 y 20:00 del domingo; el cómputo oficial puede tomar hasta 72 horas.​

¿Qué documento se necesita?

Cédula de identidad; se admiten cédulas vencidas hasta por un año, según lineamientos comunicados por el TSE.​

¿Cuándo es la segunda vuelta?

Domingo 19 de octubre de 2025, según el calendario del TSE.​