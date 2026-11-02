Los centros de votación de Estados Unidos abrirán en distintos horarios este martes 3 de noviembre, cuando millones de ciudadanos participen en las elecciones intermedias de 2026. No existe una hora única para todo el país: cada estado establece sus propios horarios y, en algunos casos, las autoridades locales pueden determinar variaciones según el condado o el municipio.

Los votantes deben comprobar la hora de apertura y cierre correspondiente a su localidad antes de dirigirse a las urnas. La diferencia entre zonas horarias también influye en el desarrollo de la jornada: mientras algunos centros electorales de la costa este cerrarán por la tarde, otros permanecerán abiertos durante varias horas más en el centro y el oeste del país.

¿A qué hora abren y cierran los centros de votación en Estados Unidos el 3 de noviembre?

Los horarios de votación cambian según el estado. De acuerdo con la recopilación de Ballotpedia para las elecciones de 2026, la mayoría de las jurisdicciones tiene franjas establecidas por ley, aunque existen excepciones en las que los municipios o condados pueden fijar la hora exacta de apertura.

La siguiente tabla presenta los horarios generales de apertura y cierre de los centros electorales. Las horas corresponden al horario local de cada jurisdicción, salvo que se indique una excepción.

Estado Apertura Cierre Alabama 7:00 a. m. 7:00 p. m. Alaska 7:00 a. m. 8:00 p. m. Arizona 6:00 a. m. 7:00 p. m. Arkansas 7:30 a. m. 7:30 p. m. California 7:00 a. m. 8:00 p. m. Colorado 7:00 a. m. 7:00 p. m. Connecticut 6:00 a. m. 8:00 p. m. Delaware 7:00 a. m. 8:00 p. m. Florida 7:00 a. m. 7:00 p. m. Georgia 7:00 a. m. 7:00 p. m. Hawái 7:00 a. m. 7:00 p. m. Idaho 8:00 a. m. 8:00 p. m. Illinois 6:00 a. m. 7:00 p. m. Indiana 6:00 a. m. 6:00 p. m. Iowa 7:00 a. m. 8:00 p. m. Kansas 7:00 a. m. 7:00 p. m. Kentucky 6:00 a. m. 6:00 p. m. Luisiana 6:00 a. m. 8:00 p. m. Maine 6:00 a. m. 8:00 p. m. Maryland 7:00 a. m. 8:00 p. m. Massachusetts 7:00 a. m. 8:00 p. m. Michigan 7:00 a. m. 8:00 p. m. Minnesota 7:00 a. m. 8:00 p. m. Misisipi 7:00 a. m. 7:00 p. m. Misuri 6:00 a. m. 7:00 p. m. Montana 7:00 a. m. 8:00 p. m. Nebraska 8:00 a. m. (zona central) / 7:00 a. m. (zona de montaña) 8:00 p. m. (zona central) / 7:00 p. m. (zona de montaña) Nevada 7:00 a. m. 7:00 p. m. Nuevo Hampshire Variable según municipio No antes de las 7:00 p. m. Nueva Jersey 6:00 a. m. 8:00 p. m. Nuevo México 7:00 a. m. 7:00 p. m. Nueva York 6:00 a. m. 9:00 p. m. Carolina del Norte 6:30 a. m. 7:30 p. m. Dakota del Norte Entre 7:00 y 9:00 a. m. Entre 7:00 y 9:00 p. m. Ohio 6:30 a. m. 7:30 p. m. Oklahoma 7:00 a. m. 7:00 p. m. Oregón 7:00 a. m. 8:00 p. m. Pensilvania 7:00 a. m. 8:00 p. m. Rhode Island 7:00 a. m. 8:00 p. m. Carolina del Sur 7:00 a. m. 7:00 p. m. Dakota del Sur 7:00 a. m. 7:00 p. m. Tennessee Variable según condado 7:00 p. m. (zona central) / 8:00 p. m. (zona este) Texas 7:00 a. m. 7:00 p. m. Utah 7:00 a. m. 8:00 p. m. Vermont Entre 5:00 y 10:00 a. m. 7:00 p. m. Virginia 6:00 a. m. 7:00 p. m. Washington Variable 8:00 p. m. Virginia Occidental 6:30 a. m. 7:30 p. m. Wisconsin 7:00 a. m. 8:00 p. m. Wyoming 7:00 a. m. 7:00 p. m.

Fuente: Ballotpedia, State Poll Opening and Closing Times (2026). Los horarios son generales y pueden existir variaciones locales. La tabla no incluye el Distrito de Columbia, donde la referencia general es de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

¿A qué hora cierran las urnas en Nueva York, California, Texas y Florida?

Algunos de los estados más consultados por los votantes hispanos tienen horarios diferentes. Nueva York destaca por mantener abiertos sus centros electorales hasta las 9:00 p. m., mientras que California, Pensilvania y varios estados del oeste cierran a las 8:00 p. m., hora local.

Estos son algunos horarios de referencia:

Nueva York: los centros de votación abren a las 6:00 a. m. y cierran a las 9:00 p. m.

California: la jornada presencial se desarrolla, como referencia general, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

Texas: los centros abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 7:00 p. m.; el estado tiene dos zonas horarias.

Florida: el horario general es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., aunque el estado también está dividido entre las zonas horarias del este y central.

Illinois: las urnas abren a las 6:00 a. m. y cierran a las 7:00 p. m.

Nueva Jersey: la votación presencial se desarrolla de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Georgia: los centros electorales abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 7:00 p. m.

Arizona: los horarios generales son de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Es importante no confundir la hora local con la hora del este de Estados Unidos (ET). Por ejemplo, un cierre a las 8:00 p. m. en California no ocurre al mismo tiempo que uno a las 8:00 p. m. en Nueva York.

¿Qué estados tienen horarios de votación diferentes según el condado o municipio?

No todos los estados aplican una misma hora de apertura en sus centros electorales. En algunas jurisdicciones, la legislación permite que los gobiernos locales establezcan el horario dentro de determinados límites.

Entre los casos que requieren una revisión adicional se encuentran:

Nuevo Hampshire: los municipios determinan la hora de apertura. Los centros deben abrir, como máximo, a las 11:00 a. m. y no pueden cerrar antes de las 7:00 p. m.

Tennessee: los horarios de apertura se determinan por condado. El cierre general es a las 7:00 p. m. en la zona central y a las 8:00 p. m. en la zona este.

Vermont: los municipios pueden abrir entre las 5:00 y las 10:00 a. m.; el cierre está fijado para las 7:00 p. m.

Dakota del Norte: los centros pueden abrir entre las 7:00 y las 9:00 a. m. y cerrar entre las 7:00 y las 9:00 p. m.

Washington: los horarios de apertura varían, aunque el cierre general está establecido para las 8:00 p. m.

Massachusetts: los municipios pueden abrir los centros electorales desde las 5:45 a. m., aunque la referencia general es de 7:00 a. m.

Por eso, consultar únicamente el horario estatal puede no ser suficiente. El votante debe confirmar la información de su centro electoral con la oficina de elecciones correspondiente.

¿Qué pasa si llego a votar cuando las urnas están por cerrar?

Los votantes que se encuentren en la fila antes de la hora oficial de cierre pueden ejercer su derecho al sufragio, aunque deban esperar después de que termine el horario establecido. La regla protege a quienes llegaron a tiempo, pero todavía no han podido ingresar al centro o completar el procedimiento de votación.

En cambio, una persona que llegue después del cierre no debe asumir que podrá incorporarse a la fila. Las reglas y los procedimientos concretos dependen de la jurisdicción, por lo que conviene llegar con anticipación y seguir las instrucciones del personal electoral.

Si ya estás en la fila cuando llega la hora de cierre:

Permanece en la fila y sigue las indicaciones de los trabajadores electorales.

No abandones el centro sin consultar al personal.

Si tienes dudas sobre tu derecho a votar, solicita asistencia a los funcionarios electorales.

¿Dónde puedo consultar el horario de mi centro de votación?

La manera más segura de confirmar el horario es consultar la oficina electoral estatal o local. El portal oficial USA.gov dirige a los votantes a las autoridades correspondientes y permite acceder a información sobre la ubicación y el horario de los centros electorales.

También puedes utilizar estos recursos:

USA.gov: Find your polling place. Permite localizar la oficina electoral estatal o local y consultar cómo encontrar el centro asignado.

National Association of Secretaries of State (NASS): Can I Vote?. Ofrece acceso a herramientas estatales para consultar información electoral.

Ballotpedia: State Poll Opening and Closing Times (2026). Reúne los horarios generales de apertura y cierre por estado.

Recuerda que el lugar asignado puede cambiar de una elección a otra. Antes de salir, verifica la dirección y el horario que corresponden a tu registro electoral.

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026?

Las elecciones del 3 de noviembre no son una votación presidencial. Los ciudadanos elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a 35 miembros del Senado. También se celebrarán elecciones para gobernador en 36 estados, además de numerosos comicios estatales y locales.

El resultado determinará qué partido tendrá el control de las dos cámaras del Congreso durante los dos últimos años del mandato presidencial de Donald Trump. Por ese motivo, las elecciones intermedias son relevantes para el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Legislativo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los horarios de votación en Estados Unidos 2026

¿A qué hora abren las urnas en Estados Unidos el 3 de noviembre?

No existe un horario nacional único. En muchos estados los centros abren entre las 6:00 y las 7:00 a. m., aunque algunas jurisdicciones comienzan más temprano o permiten horarios distintos según el municipio.

¿A qué hora cierran los centros de votación en Estados Unidos?

El cierre depende del estado y, en algunos casos, de la localidad. Muchos centros cierran entre las 7:00 y las 8:00 p. m., mientras que Nueva York tiene un horario general hasta las 9:00 p. m.

¿Puedo votar si estoy en la fila cuando cierran las urnas?

Sí. Si llegaste y estabas en la fila antes de la hora oficial de cierre, debes permanecer allí y seguir las instrucciones del personal electoral para poder votar.

¿Los horarios de votación son iguales en todos los condados?

No necesariamente. Estados como Tennessee y Nuevo Hampshire permiten variaciones locales. Por eso, es importante consultar el horario específico del centro asignado.

¿Dónde puedo consultar mi centro de votación?

Puedes utilizar el portal oficial USA.gov o consultar la oficina electoral de tu estado. La ubicación se determina según la dirección registrada por el votante.

¿Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 son presidenciales?

No. Son elecciones intermedias o midterm elections. Se eligen los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores y gobernadores en 36 estados, entre otros cargos.