El próximo domingo 2 de noviembre, los residentes de Tampa, Florida, deberán prepararse para el cambio de horario 2025, una práctica que marca el final del horario de verano en Estados Unidos. Este ajuste, que ocurre cada otoño, busca aprovechar mejor la luz solar durante los meses más fríos del año.

Durante este periodo, la ciudad pasará del Eastern Daylight Time (EDT) al Eastern Standard Time (EST), lo que significa que los relojes deberán modificarse para alinearse con el nuevo horario oficial. Aunque parece un cambio menor, tiene efectos directos en las rutinas diarias, desde los horarios laborales hasta la programación de vuelos y actividades escolares.

El regreso al horario estándar implica amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos, lo que afecta la forma en que los residentes de Florida perciben la duración del día. Para muchos, el ajuste representa una hora extra de descanso, mientras que para otros, el fin del horario de verano marca el inicio de jornadas con menos luz solar.

¿A qué hora cambia el horario en Tampa este 2 de noviembre?

El cambio de horario en Tampa se realizará durante la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, exactamente a las 2:00 a. m. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando nuevamente a la 1:00 a. m. Este ajuste marca el inicio oficial del horario estándar de invierno en el estado de Florida.

Esto significa que la madrugada será una hora más larga y los residentes disfrutarán de una hora adicional de sueño. A partir de esa fecha, el amanecer ocurrirá más temprano, mientras que el atardecer llegará antes del horario habitual.

El cambio de horario se aplica dos veces al año en la mayoría de estados de EEUU (Foto: Pexels)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Florida?

Durante este cambio de estación, el reloj en Florida se atrasa una hora, lo que popularmente se conoce como “fall back”. Este ajuste da fin al horario de verano y restablece el Eastern Standard Time (EST), que se mantendrá vigente hasta marzo de 2026, cuando vuelva a adelantarse el reloj para dar inicio al horario de verano nuevamente.

Es recomendable revisar todos los dispositivos electrónicos, relojes manuales y electrodomésticos para asegurarse de que reflejen correctamente la nueva hora. Muchos teléfonos y computadoras lo hacen automáticamente, pero los relojes tradicionales y algunos sistemas domésticos requieren ajustes manuales.

Finalmente, el cambio puede afectar ciertos servicios como el transporte público, los vuelos y las actividades programadas en horarios específicos. Por eso, se recomienda hacer los ajustes necesarios con anticipación para evitar confusiones el día del cambio.