El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La gran final de la temporada 2025 de la NFL enfrentará a los New Enlang Patriots y los Seattle Seahawks, pero todos los reflectores estarán puestos en el Apple Music Halftime Show que encabezará Bad Bunny, el momento más esperado de la noche para los fans de la música y el espectáculo. ¿Quieres saber a qué hora ver el show de medio tiempo en tu país? A continuación, te mostramos los horarios en distintos lugares del mundo.

¿A qué hora inicia el halftime show del Super Bowl LX con Bad Bunny en EE.UU.?

En los Estados Unidos, el encuentro comenzará a partir de las 6:30 p. m. ET en estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio y Washington D. C., mientras que el explosivo espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo está previsto entre las 8:00 p. m. y las 8:15 p. m. ET .

El partido iniciará a las 5:30 p. m. CT en Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde millones de fanáticos contarán los minutos hasta que Bad Bunny tome el escenario cerca de las 7:00 p.m. o 7:15 p.m. CT .

Por otro lado, en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska y Oregón se verá el Super Bowl LX a las 4:30 p. m. MT, con el show de medio tiempo entrando en escena alrededor de las 6:00 p. m. y 6:15 p. m. MT .

En California, Washington y Nevada se podrá ver el juego desde las 3:30 p. m. PT, mientras que el halftime show con Bad Bunny comenzará aproximadamente entre las 5:00 p. m. y las 5:15 p. m. PT .

Zona horaria Kickoff (partido) Halftime show (Bad Bunny) Estados ET (Eastern Time) 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Michigan, Georgia, Ohio y Washington D. C. CT (Central Time) 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Texas, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee, Dakota del Norte y Dakota del Sur MT (Mountain Time) 4:30 p. m. 6:00 p. m. – 6:15 p. m. Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho, Kansas, Nebraska y Oregón PT (Pacific Time) 3:30 p. m. 5:00 p. m. – 5:15 p. m. California, Washington y Nevada

Horarios del Super Bowl LX y del show de medio tiempo de Bad Bunny en Latinoamérica y España

Después de un año de gloria en la industria musical, Bad Bunny llega al escenario del Super Bowl LX convertido en el gran protagonista del espectáculo. El puertorriqueño viene de sumar nuevos Grammy y Latin Grammy, consolidando su imagen como el artista latino más premiado y escuchado del momento. Sus discos recientes han dominado las listas globales, ha agotado estadios en cuestión de minutos y ha roto récords de reproducciones en las principales plataformas de streaming.

Ahora, el ícono del reguetón y el trap latino se adueñará del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show como la gran representación de la música en español ante una audiencia mundial de cientos de millones de espectadores. Se espera un show lleno de energía, coreografías impactantes, un repaso por sus mayores hits, invitados sorpresa y una puesta en escena diseñada para convertir el Levi’s Stadium en una fiesta urbana a nivel global.

(Partido: 6:30 p. m. ET · Halftime show: entre 8:00 p. m. y 8:15 p. m. ET)

País / Región Inicio del partido Halftime show (aprox.) México (Ciudad de México) 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Guatemala 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Belice 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Honduras 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. El Salvador 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Nicaragua 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Costa Rica 5:30 p. m. 7:00 p. m. – 7:15 p. m. Panamá 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Cuba 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. República Dominicana 7:30 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Puerto Rico 7:30 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Colombia 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Perú 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Ecuador 6:30 p. m. 8:00 p. m. – 8:15 p. m. Venezuela 7:30 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Bolivia 7:30 p. m. 9:00 p. m. – 9:15 p. m. Paraguay 8:30 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Chile (zona continental) 8:30 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Argentina 8:30 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. Uruguay 8:30 p. m. 10:00 p. m. – 10:15 p. m. España (Madrid) 12:30 a. m. (lun.) 2:00 a. m. – 2:15 a. m. (lun.)