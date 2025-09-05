Karol G será la gran estrella del Halftime Show en Brasil durante el duelo de la Semana 1 de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, este viernes 5 de septiembre de 2025. El espectáculo marcará un hito histórico al ser la primera vez que un partido oficial de la liga se juegue en São Paulo y que, además, el show musical pueda verse en vivo y gratis en todo el mundo a través de YouTube.

Karol G en el Halftime Show de la NFL en Brasil

El anuncio llegó el pasado 14 de agosto y desde entonces la expectativa no ha dejado de crecer. La cantante colombiana, una de las figuras latinas más influyentes del momento, se subirá al escenario en un evento que une a la música con el deporte de una manera inédita.

¿Cuándo ver a Karol G en el Halftime Show de la NFL en Brasil?

El show está programado para este viernes 5 de septiembre de 2025, en São Paulo, como parte del juego inaugural de la NFL en tierras brasileñas.

¿A qué hora empieza el Halftime Show de la NFL en Brasil con Karol G?

La transmisión del partido en México comienza a las 5:00 pm (hora CDMX), mientras que la presentación de Karol G en el show de medio tiempo está prevista alrededor de las 6:30 pm.

¿En dónde ver a Karol G en el Halftime Show de la NFL en Brasil?

Lo más llamativo es que la presentación será transmitida en vivo y de manera gratuita por YouTube, lo que permitirá que millones de personas en todo el mundo disfruten del espectáculo sin costo.