España y Argentina se enfrentan en una inédita final del Mundial 2026 que no solo definirá al nuevo monarca del fútbol, sino que también nos regalará uno de los shows de medio tiempo más esperados de la historia, con Madonna como una de las grandes protagonistas del espectáculo junto a grandes nombres como Shakira y BTS. A continuación, te decimos a qué hora ver a la Reina del Pop en vivo y cómo ajustar el horario del espectáculo en otros países si vives en Estados Unidos o en cualquier otra parte del planeta.

¿A qué hora canta Madonna en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 se realiza al descanso del partido, es decir, cuando termina el primer tiempo. Por ese motivo, los horarios siempre son aproximados: dependen de la hora exacta del pitazo inicial y del tiempo añadido por el árbitro.

En términos generales, puedes tomar como referencia que el show de medio tiempo comienza alrededor de 50 minutos después del inicio del partido. Dentro de ese bloque se presenta Madonna, junto a otras estrellas invitadas. No hay un minuto oficial publicado solo para su actuación, así que todo el espectáculo se promociona como un Halftime Show único.

¿Cuándo empieza el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 empieza al término del primer tiempo del encuentro. Es decir, Madonna cantará apenas empiece el entretiempo, en un intervalo aproximado de 40 a 50 minutos después del pitazo inicial. Por eso los horarios se manejan como rangos y no como un minuto exacto.

Horarios del show de medio tiempo en Estados Unidos para el público hispano

Si estás en Estados Unidos, estos son los horarios aproximados en los que debes conectarte para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, incluyendo la actuación de Madonna:

Huso horario Ciudad de referencia Inicio del partido Show de medio tiempo Eastern Time (ET) Miami, Nueva York, Nueva Jersey Alrededor de 3:00 p. m. Entre 3:50 p. m. y 4:00 p. m. Central Time (CT) Chicago, Houston, Dallas Alrededor de 2:00 p. m. Entre 2:50 p. m. y 3:00 p. m. Mountain Time (MT) Denver, Phoenix Alrededor de 1:00 p. m. Entre 1:50 p. m. y 2:00 p. m. Pacific Time (PT) Los Ángeles, San Diego, San José Alrededor de 12:00 p. m. Entre 12:50 p. m. y 1:00 p. m. Alaska Time (AKDT) Anchorage Alrededor de 11:00 a. m. Entre 11:50 a. m. y 12:00 p. m. Hawaii Time (HST) Honolulu Alrededor de 9:00 a. m. Entre 9:50 a. m. y 10:00 a. m.

Los horarios son aproximados y pueden variar algunos minutos según el tiempo añadido en el primer tiempo. Te recomendamos conectarte al menos 15 minutos antes del rango indicado para ver la entrada completa de Shakira.

Horarios del show de medio tiempo en otros países

Si tienes familia o amigos viendo la final fuera de Estados Unidos, estos son los horarios aproximados en algunos países de habla hispana. Recuerda que Shakira aparece durante el descanso, así que la hora exacta puede moverse unos minutos.

Región / país Hora estimada del show de medio tiempo* Perú 2:50 p. m.–3:00 p. m. Colombia 2:50–3:00 p. m. Ecuador 2:50 p. m.–3:00 p. m. México (Ciudad de México) 1:50–2:00 p. m. Argentina 4:50 p. m.–5:00 p. m. Brasil 4:50 p. m.–5:00 p. m. Chile 3:50 p. m.–4:00 p. m. Bolivia 3:50 p. m.–4:00 p. m. Venezuela 3:50 p. m.–4:00 p. m. Paraguay 4:50 p. m.–5:00 p. m. Uruguay 4:50 p. m.–5:00 p. m. Brasil (Río de Janeiro) 4:50 p. m.–5:00 p. m. España (Madrid) 9:50 p. m.–10:00 p. m. Centroamérica (excepto República Dominicana) ~2:50–3:00 p. m. República Dominicana ~3:50–4:00 p. m.

*Son horarios estimados o rangos que dependen de cuánto tiempo añadido haya al final del primer tiempo; no hay anuncio oficial de un minuto exacto de inicio.

¿Cuánto dura el show y cuánto canta Madonna en el medio tiempo del Mundial 2026?

Los organizadores han señalado que el show de medio tiempo tendrá una duración total cercana a los 10–12 minutos. Dentro de ese bloque se reparten las presentaciones de Madonna y del resto de artistas invitados.

Hasta el momento, no se ha publicado un cronograma detallado con el minuto exacto en que sube Madonna al escenario ni el orden definitivo de las canciones. Lo único confirmado es que su presentación forma parte central del Halftime Show y ocurrirá dentro de esa ventana de descanso entre el primer y el segundo tiempo.

Consejos para no perderte a Madonna en vivo

Conéctate desde el inicio del partido: además de vivir la final completa, evitarás cualquier cambio de horario de última hora.

Permanece atento al final del primer tiempo: en cuanto el árbitro pite el descanso, empieza la cuenta regresiva para el show.

Evita guiarte por un minuto exacto: dado que no hay hora oficial por artista, lo más seguro es seguir todo el espectáculo de medio tiempo.