EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Horarios del show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 que se realizará en el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Horarios del show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 que se realizará en el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Hoy domingo 19 de octubre, Argentina y España juegan la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos. Por primera vez en la historia se realizará un show de medio tiempo en un partido mundialista. Madonna es una de las estrellas que estará en el espectáculo y deleitará a los espectadores con su talento.

¿A qué hora canta Madonna en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo del Mundial 2026 empezará cuando terminen los primeros 45 minutos de la final entre Argentina y España. Revisa los horarios del espectáculo, que contará con la presencia de Madonna, según tu país.

PaísHora
Estados Unidos3:50 p.m. (ET), 2:50 p.m. (CT), 1:50 p.m. (MT), 12:50 p.m. (PT), 11:50 a.m. (AKDT) y 9:50 a.m. (HST.
Canadá3:50 p. m.
Argentina4:50 p.m.
España9:50 p.m.
Perú2:50 p.m.
México1:50 p. m.
Ecuador2:50 p.m.
Colombia2:50 p.m.
Chile3:50 p.m.
Venezuela3:50 p.m.
Bolivia3:50 p.m.
Brasil3:50 p.m.
Paraguay4:50 p.m.
Uruguay4:50 p.m.
Panamá2:50 p.m.
Honduras1:50 p.m.
Costa Rica1:50 p.m.
El Salvador1:50 p.m.

El show del medio tiempo del Mundial 2026 tendrá una duración de 17 minutos (aproximadamente). Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira son los artistas confirmados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC