Hoy domingo 19 de octubre, Argentina y España juegan la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos. Por primera vez en la historia se realizará un show de medio tiempo en un partido mundialista. Madonna es una de las estrellas que estará en el espectáculo y deleitará a los espectadores con su talento.

¿A qué hora canta Madonna en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show de medio tiempo del Mundial 2026 empezará cuando terminen los primeros 45 minutos de la final entre Argentina y España. Revisa los horarios del espectáculo, que contará con la presencia de Madonna, según tu país.

País Hora Estados Unidos 3:50 p.m. (ET), 2:50 p.m. (CT), 1:50 p.m. (MT), 12:50 p.m. (PT), 11:50 a.m. (AKDT) y 9:50 a.m. (HST. Canadá 3:50 p. m. Argentina 4:50 p.m. España 9:50 p.m. Perú 2:50 p.m. México 1:50 p. m. Ecuador 2:50 p.m. Colombia 2:50 p.m. Chile 3:50 p.m. Venezuela 3:50 p.m. Bolivia 3:50 p.m. Brasil 3:50 p.m. Paraguay 4:50 p.m. Uruguay 4:50 p.m. Panamá 2:50 p.m. Honduras 1:50 p.m. Costa Rica 1:50 p.m. El Salvador 1:50 p.m.

El show del medio tiempo del Mundial 2026 tendrá una duración de 17 minutos (aproximadamente). Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira son los artistas confirmados.