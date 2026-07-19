Hoy domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En el MetLife Stadium de Nueva York, Lionel Messi buscará levantar por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo y retirarse del certamen como bicampeón. Sin embargo, la joven estrella española, Lamine Yamal se quiere coronar en el magno evento. Además, por primera vez en la historia de los mundiales se realizará un show de medio tiempo.

Al estilo del Super Bowl, la FIFA decidió incluir un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 y la artista que estará en el espectáculo artístico es Shakira . La talentosa cantante colombiana estará acompañada de BTS, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Gustavo Dudamel. Chris Martin de Coldplay estará a cargo de la dirección artística.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca 7 y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 con Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber, entre otros, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora canta Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El esperado show de Shakira en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 comenzará apenas concluya la primera mitad de la gran final entre España y Argentina. El espectáculo durará aproximadamente 17 minutos antes de que ruede nuevamente el balón para el segundo tiempo.

País Hora Estados Unidos 3:50 p.m. (ET), 2:50 p.m. (CT), 1:50 p.m. (MT), 12:50 p.m. (PT), 11:50 a.m. (AKDT) y 9:50 a.m. (HST. Canadá 3:50 p. m. Argentina 4:50 p.m. España 9:50 p.m. Perú 2:50 p.m. México 1:50 p. m. Ecuador 2:50 p.m. Colombia 2:50 p.m. Chile 3:50 p.m. Venezuela 3:50 p.m. Bolivia 3:50 p.m. Brasil 3:50 p.m. Paraguay 4:50 p.m. Uruguay 4:50 p.m. Panamá 2:50 p.m. Honduras 1:50 p.m. Costa Rica 1:50 p.m. El Salvador 1:50 p.m.