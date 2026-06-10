La inauguración del Mundial 2026 es algo que no te lo puedes perder, pues contará con la participación de Shakira. Sí, la cantante colombiana brindará un show que emocionará a muchos fanáticos del fútbol. Para que puedas disfrutar del espectáculo, en esta nota se te revelará a qué hora cantará y qué canal transmitirá su presentación, según el país en el que te encuentres. Aprovecha la oportunidad.

Shakira es una cantante, compositora, productora, bailarina, multinstrumentista, empresaria y actriz colombiana. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

¿A qué hora ver EN VIVO el el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el espectáculo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:30 pm

Estados Unidos (CT): 12:30 pm

Estados Unidos (MT): 11:30 am

Estados Unidos (PT): 10:30 am

México (CDMX): 11:30 am

España: 7:30 pm

Puerto Rico: 1:30 pm

República Dominicana: 1:30 pm

Panamá: 12:30 pm

Costa Rica: 11:30 am

El Salvador: 11:30 am

Guatemala: 11:30 am

Honduras: 11:30 am

Nicaragua: 11:30 am

Argentina: 2:30 pm

Brasil (Brasilia): 2:30 pm

Uruguay: 2:30 pm

Chile (Santiago): 1:30 pm

Paraguay: 2:30 pm

Bolivia: 1:30 pm

Venezuela: 1:30 pm

Ecuador: 12:30 pm

Perú: 12:30 pm

Colombia: 12:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el espectáculo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Alemania: ZDF, MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo