Es momento de presenciar un acto que pasará a la historia en las Copas del Mundo. Por primera vez en las 22 ediciones disputadas, se llevará a cabo un show de medio tiempo en la final del Mundial y será al finalizar el primer tiempo del juego de Argentina vs. España, en lo que la FIFA y el presidente Donald Trump han prometido que será lo mejor que se haya visto en cuanto a espectáculos de medio tiempo.

A continuación, te dejaré con la lista completa con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir a los BTS en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

¿A qué hora cantan BTS en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Teniendo como referencia que la final del Mundial 2026 de Argentina vs. España iniciará a las 3:00 p.m. Tiempo del Este, el show de medio tiempo estará programado para iniciar a las 3:45 p.m. ET, que será al término del primer tiempo del partido.

Cabe señalar que este show podría retrasarse algunos minutos, pues esto dependerá de si el encuentro inicia o no a la hora exacta y cuánto adicione el árbitro como tiempo compensatorio en el primer tiempo. De todas formas, aquí te dejo con la hora estimada en diferentes partes del mundo.

País Hora estimada del show de medio tiempo Argentina 4:45 p. m. España 9:45 p. m. Estados Unidos (ET) 3:45 p. m. México (CDMX) 1:45 p. m. Canadá (Toronto/ET) 3:45 p. m. Bolivia 3:45 p. m. Chile 4:45 p. m. Ecuador 2:45 p. m. Colombia 2:45 p. m. Cuba 3:45 p. m. Nicaragua 1:45 p. m. Guatemala 1:45 p. m. Honduras 1:45 p. m. El Salvador 1:45 p. m. Costa Rica 1:45 p. m. Panamá 2:45 p. m. Paraguay 4:45 p. m. Perú 2:45 p. m. Puerto Rico 3:45 p. m. República Dominicana 3:45 p. m. Uruguay 4:45 p. m. Venezuela 3:45 p. m.

¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá a un elenco de estrellas internacionales encabezado por BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber, quienes serán los protagonistas del espectáculo principal. Además, el show contará con la participación especial de Burna Boy y del PS22 Chorus, mientras que la producción artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay.