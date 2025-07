La Final del Mundial de Clubes 2025 no solo definirá al mejor equipo del planeta, sino que también será escenario de uno de los shows musicales más esperados del año. J Balvin, Doja Cat y Tems encenderán el estadio en la ceremonia de clausura con un espectáculo que mezcla reguetón, pop-rap y R&B africano. El evento se celebrará este domingo 13 de julio en Estados Unidos, con una producción que busca replicar el estilo del Super Bowl y consolidar el torneo como un producto de alcance global.

¿Qué artistas estarán en el show del Mundial de Clubes 2025?

El colombiano J Balvin, uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial, será uno de los platos fuertes de la ceremonia. Con éxitos como Mi Gente y Ginza, ya ha demostrado su poder de convocatoria en eventos FIFA anteriores.

También se presentará Doja Cat, artista estadounidense que fusiona pop, rap y estética vanguardista. Reconocida por hits como Say So y Paint the Town Red, aportará una dosis de energía y coreografía a la puesta en escena.

Completando el cartel está Tems, la cantante nigeriana que se ha ganado un lugar en la industria gracias a su estilo melódico y colaboraciones con artistas como Drake y Wizkid. Su presencia añade un toque más introspectivo y emocional al espectáculo.

J Balvin, Doja Cat y Tems darán show en la Final del Mundial de Clubes 2025.

¿A qué hora será el show de medio tiempo de la final del Mundial de Clubes 2025?

El show musical de J Balvin, Doja Cat y Tems se realizará durante el entretiempo de la final del Mundial de Clubes 2025, este domingo 13 de julio, minutos después del cierre del primer tiempo.

Hora aproximada de inicio del show de medio tiempo:

País Hora del show Estados Unidos (ET) 3:50 p.m. Estados Unidos (PT) 12:50 p.m. México (CDMX) 1:50 p.m. Perú, Colombia, Ecuador 2:50 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:50 p.m. Argentina, Uruguay, Paraguay 4:50 p.m. España 9:50 p.m.