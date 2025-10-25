La carrera por el título de LaLiga EA Sports 2025-26 se intensifica con el Clásico Español número 262, donde el líder, el Real Madrid, recibirá a su némesis, el FC Barcelona, con una ventaja de dos puntos en la tabla este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Este primer enfrentamiento de la temporada 2025-26 es crucial para ambos equipos. El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, ha tenido un inicio de temporada casi perfecto, impulsado por la forma espectacular de Kylian Mbappé en el ataque, buscando reafirmar su liderato y vengarse de la serie de humillaciones sufridas ante los catalanes la temporada pasada. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick —quien no podrá dirigir desde la banda por sanción—, a pesar de una mini crisis de lesiones y una fuerte derrota ante el Sevilla, demostró garra al vencer 2-1 al Girona el pasado fin de semana. Los culés, que ganaron los cuatro Clásicos de la temporada anterior, buscan mantener esa supremacía y arrebatar el primer puesto a Los Blancos en este vibrante choque de trenes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO en USA, España y México?

Si quieres ver el partido de FC Barcelona vs. Girona en España será a partir de las 5:15 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 9:15 horas Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde México para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

ZONAS HORARIAS CIUDADES DE MÉXICO 9:15 am (GMT-6) Ciudad de México (CDMX) 8:15 am (GMT-7) La Paz, Baja California Sur 8:15 am (GMT-7) Tijuana, Baja California

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 26 de octubre de 2025

Domingo, 26 de octubre de 2025 Instancia: Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26

Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu en Madrid

Estadio Santiago Bernabéu en Madrid Horario: 5:15 p.m. (España), 9:15 a.m. (México)

5:15 p.m. (España), 9:15 a.m. (México) Canal TV: Sky Sports y Sky+ (México) / Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD (España)

