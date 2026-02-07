Tras hacer historia en los Grammy al conseguir el primer galardón a Álbum del Año para un disco íntegramente en español con “Debí Tirar Más Fotos”, la estrella puertorriqueña coronará su gran semana liderando el show de medio tiempo del Super Bowl este domingo. Desde EE.UU., conoce los horarios en todos los estados para ver el Show de Bad Bunny y Green Day este domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Bad Bunny hará historia como el primer solista masculino de origen latino en liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Tras la histórica dupla de Shakira y Jennifer Lopez en 2020, Benito Antonio Martínez Ocasio asume este reto en solitario, un logro que describió como superior a sus propias expectativas. En un comunicado, el puertorriqueño dedicó este momento a sus antecesores: “Es para quienes corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”.
¿A qué hora empieza el halftime show del Super Bowl 2026 EN VIVO hoy con Bad Bunny y Green Day en USA?
El show del medio tiempo del Super Bowl LX 2026 con Bad Bunny está previsto aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 horas de la Costa Este de Estados Unidos, es decir, entre 90 y 120 minutos después del kickoff de las 18:30 ET. A partir de ahí se puede estimar la hora en cada estado según su huso horario.
|Estado de EE. UU.
|Zona horaria principal
|Hora estimada inicio Halftime (rango)
|Alabama
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Alaska
|Alaska (AKT)
|16:00–16:30
|Arizona*
|Mountain (MT, sin DST)
|18:00–18:30
|Arkansas
|Central (CT)
|19:00–19:30
|California
|Pacific (PT)
|17:00–17:30
|Carolina del Norte
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Carolina del Sur
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Colorado
|Mountain (MT)
|18:00–18:30
|Connecticut
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Dakota del Norte
|Central/Mountain**
|19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT)
|Dakota del Sur
|Central/Mountain**
|19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT)
|Delaware
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Florida
|Eastern/Central**
|20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT)
|Georgia
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Hawái
|Hawaii–Aleutian (HST)
|15:00–15:30
|Idaho
|Mountain/Pacific**
|18:00–18:30 (MT) / 17:00–17:30 (PT)
|Illinois
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Indiana
|Eastern/Central**
|20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT)
|Iowa
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Kansas
|Central/Mountain**
|19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT)
|Kentucky
|Eastern/Central**
|20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT)
|Luisiana
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Maine
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Maryland
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Massachusetts
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Míchigan
|Eastern/Central**
|20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT)
|Minnesota
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Misisipi
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Misuri
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Montana
|Mountain (MT)
|18:00–18:30
|Nebraska
|Central/Mountain**
|19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT)
|Nevada
|Pacific (PT)
|17:00–17:30
|Nueva Hampshire
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Nueva Jersey
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Nueva York
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Nuevo México
|Mountain (MT)
|18:00–18:30
|Ohio
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Oklahoma
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Oregón
|Pacific (PT; este algo en MT)**
|17:00–17:30 (PT) / 18:00–18:30 (MT)
|Pensilvania
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Rhode Island
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Tennessee
|Central/Eastern**
|19:00–19:30 (CT) / 20:00–20:30 (ET)
|Texas
|Central/Mountain**
|19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT)
|Utah
|Mountain (MT)
|18:00–18:30
|Vermont
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Virginia
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Washington
|Pacific (PT)
|17:00–17:30
|Virginia Occidental
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
|Wisconsin
|Central (CT)
|19:00–19:30
|Wyoming
|Mountain (MT)
|18:00–18:30
|Distrito de Columbia (D.C.)
|Eastern (ET)
|20:00–20:30
Arizona no observa horario de verano, pero el Super Bowl es en febrero, así que el desfase frente a ET es el habitual de 2 horas (18:00–18:30 hora local para el Halftime).