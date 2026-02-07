Tras hacer historia en los Grammy al conseguir el primer galardón a Álbum del Año para un disco íntegramente en español con “Debí Tirar Más Fotos”, la estrella puertorriqueña coronará su gran semana liderando el show de medio tiempo del Super Bowl este domingo. Desde EE.UU., conoce los horarios en todos los estados para ver el Show de Bad Bunny y Green Day este domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny hará historia como el primer solista masculino de origen latino en liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Tras la histórica dupla de Shakira y Jennifer Lopez en 2020, Benito Antonio Martínez Ocasio asume este reto en solitario, un logro que describió como superior a sus propias expectativas. En un comunicado, el puertorriqueño dedicó este momento a sus antecesores: “Es para quienes corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”.

¿A qué hora empieza el halftime show del Super Bowl 2026 EN VIVO hoy con Bad Bunny y Green Day en USA?

El show del medio tiempo del Super Bowl LX 2026 con Bad Bunny está previsto aproximadamente e ntre las 20:00 y las 20:30 horas de la Costa Este de Estados Unidos, es decir, entre 90 y 120 minutos después del kickoff de las 18:30 ET . A partir de ahí se puede estimar la hora en cada estado según su huso horario.

Estado de EE. UU. Zona horaria principal Hora estimada inicio Halftime (rango) Alabama Central (CT) 19:00–19:30 Alaska Alaska (AKT) 16:00–16:30 Arizona* Mountain (MT, sin DST) 18:00–18:30 Arkansas Central (CT) 19:00–19:30 California Pacific (PT) 17:00–17:30 Carolina del Norte Eastern (ET) 20:00–20:30 Carolina del Sur Eastern (ET) 20:00–20:30 Colorado Mountain (MT) 18:00–18:30 Connecticut Eastern (ET) 20:00–20:30 Dakota del Norte Central/Mountain** 19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT) Dakota del Sur Central/Mountain** 19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT) Delaware Eastern (ET) 20:00–20:30 Florida Eastern/Central** 20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT) Georgia Eastern (ET) 20:00–20:30 Hawái Hawaii–Aleutian (HST) 15:00–15:30 Idaho Mountain/Pacific** 18:00–18:30 (MT) / 17:00–17:30 (PT) Illinois Central (CT) 19:00–19:30 Indiana Eastern/Central** 20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT) Iowa Central (CT) 19:00–19:30 Kansas Central/Mountain** 19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT) Kentucky Eastern/Central** 20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT) Luisiana Central (CT) 19:00–19:30 Maine Eastern (ET) 20:00–20:30 Maryland Eastern (ET) 20:00–20:30 Massachusetts Eastern (ET) 20:00–20:30 Míchigan Eastern/Central** 20:00–20:30 (ET) / 19:00–19:30 (CT) Minnesota Central (CT) 19:00–19:30 Misisipi Central (CT) 19:00–19:30 Misuri Central (CT) 19:00–19:30 Montana Mountain (MT) 18:00–18:30 Nebraska Central/Mountain** 19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT) Nevada Pacific (PT) 17:00–17:30 Nueva Hampshire Eastern (ET) 20:00–20:30 Nueva Jersey Eastern (ET) 20:00–20:30 Nueva York Eastern (ET) 20:00–20:30 Nuevo México Mountain (MT) 18:00–18:30 Ohio Eastern (ET) 20:00–20:30 Oklahoma Central (CT) 19:00–19:30 Oregón Pacific (PT; este algo en MT)** 17:00–17:30 (PT) / 18:00–18:30 (MT) Pensilvania Eastern (ET) 20:00–20:30 Rhode Island Eastern (ET) 20:00–20:30 Tennessee Central/Eastern** 19:00–19:30 (CT) / 20:00–20:30 (ET) Texas Central/Mountain** 19:00–19:30 (CT) / 18:00–18:30 (MT) Utah Mountain (MT) 18:00–18:30 Vermont Eastern (ET) 20:00–20:30 Virginia Eastern (ET) 20:00–20:30 Washington Pacific (PT) 17:00–17:30 Virginia Occidental Eastern (ET) 20:00–20:30 Wisconsin Central (CT) 19:00–19:30 Wyoming Mountain (MT) 18:00–18:30 Distrito de Columbia (D.C.) Eastern (ET) 20:00–20:30

Arizona no observa horario de verano, pero el Super Bowl es en febrero, así que el desfase frente a ET es el habitual de 2 horas (18:00–18:30 hora local para el Halftime).