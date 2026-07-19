La final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se juega este domingo 19 de julio entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), y el show de medio tiempo será uno de los momentos más esperados por los aficionados tanto del balompié como de la música internacional. Aunque no existe una hora oficial al minuto exacto, muchos coinciden en que el espectáculo se realiza alrededor de 50 minutos después del inicio del partido, durante el descanso de la definición del nuevo campeón del mundo. En esta guía te explicamos a qué hora ver el medio tiempo desde Estados Unidos, México, España y distintos países de Latinoamérica.

Hora oficial de inicio del partido España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

El silbatazo inicial del partido España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 15:00 horas de la costa Este de Estados Unidos (ET), lo que marca el comienzo del evento que culmina con el esperado show de medio tiempo. En España, ese mismo inicio de partido corresponde a las 21:00 horas de la península. En México, la final arranca a las 13:00 horas del tiempo del centro (CDMX), horario que usan la mayoría de guías en español.

¿Cuándo empieza el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Los organizadores no han fijado una hora exacta pública para el show de medio tiempo, ya que depende del tiempo añadido y de cómo transcurra la primera parte. Sin embargo, el espectáculo se llevaría a cabo alrededor de los 50 minutos después del silbatazo inicial, en plena pausa del descanso. Habiendo dicho esto, el show de medio tiempo se situaría en el siguiente rango horario:

Estados Unidos México (hora del Centro) España (península) El show del medio tiempo se espera cerca de las 15:50 horas ET en la Costa Este. El espectáculo comenzaría aproximadamente a las 13:50 horas. El show se producirá alrededor de las 21:50 horas.

Un dato a mencionar es que se tratan de horarios estimados; ya que el inicio real puede moverse unos minutos según el tiempo añadido del árbitro, las pausas de hidratación y las revisiones del VAR.

Horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Si sigues la final del Mundial 2026 entre España y Argentina desde Estados Unidos, estos son los horarios de referencia más citados para el show de medio tiempo:

Costa Este (Nueva York, Nueva Jersey, Miami, etc.) Costa Centro (Chicago, Houston, Dallas, etc.) Costa Oeste (Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, etc.) Inicio del partido: 15:00 horas ET. Inicio del partido: 14:00 horas CT. Inicio del partido: 12:00 horas PT. Show de medio tiempo: alrededor de las 15:50 horas ET. Show de medio tiempo: cerca de las 14:50 horas CT (aproximado a partir de la referencia de la costa Este). Show de medio tiempo: en torno a las 12:50 horas PT, siguiendo el mismo desfase de unos 50 minutos.

Para no perderte el comienzo del espectáculo, la recomendación práctica es estar pendiente del descanso y estar conectado a la transmisión desde el minuto 40 del primer tiempo, independientemente de la ciudad donde estés.

Horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en México

En México, la final se vive con una hora de referencia clara: las 13:00 horas del tiempo del centro (CDMX). A partir de ahí, el espectáculo del entretiempo se estima de esta forma:

Inicio del partido Pausa del descanso Show de medio tiempo 13:00 horas (CDMX, hora del centro). Alrededor de las 13:45–13:50 horas. Aproximadamente a las 13:50 horas, dentro de una pausa general de 15–20 minutos.

En otros husos de México (noroeste, Pacífico), el horario se ajusta según la diferencia local, pero la referencia del medio tiempo sigue siendo unos 50 minutos después del inicio del partido.

Horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en España

Para los aficionados en España, la final se disputará en horario nocturno:

Inicio del partido Pausa del descanso Show de medio tiempo 21:00 horas en la península y Baleares (CET/CEST, según corresponda). Alrededor de las 21:45 horas, dependiendo del tiempo añadido. Aproximadamente el espectáculo se sitúa cerca de las 21:50 horas, dentro de una pausa general de 15–20 minutos.

La recomendación para el público español es seguir la transmisión desde el comienzo y no desconectarse al final del primer tiempo, ya que el show se desarrolla en una ventana muy corta en torno al minuto 45 más añadido.

Horarios del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Latinoamérica

En Latinoamérica hay varios rangos orientativos para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, siempre partiendo de la hora oficial del silbatazo inicial y de la referencia de las 15:00 horas ET. Estos son algunos horarios aproximados:

Guatemala, Honduras, El Salvador y Centroamérica (similar al horario de CDMX) Panamá, Ecuador, Colombia y Perú Chile, Bolivia y Venezuela Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Inicio del partido: 13:00 horas. Inicio del partido: 14:00 horas. Inicio del partido: 15:00 horas. Inicio del partido: 16:00 horas. Show de medio tiempo: entre las 13:45 y las 13:55 horas. Show de medio tiempo: entre las 14:45 y las 14:55 horas. Show de medio tiempo: entre las 15:45 y las 15:55 horas. Show de medio tiempo: alrededor de las 16:50 horas, tomando como referencia las 15:50 horas del Este de Estados Unidos.

En todos los casos, estos horarios son aproximados y pueden variar algunos minutos según la duración efectiva del primer tiempo.