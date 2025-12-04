Para los aficionados del mundo que desean seguir el sorteo en vivo, las principales cadenas deportivas y de señal abierta transmitirán la ceremonia completa, acompañada de análisis previos y posteriores. Todo culminará este 5 de diciembre Washington D. C., sede del sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 . Ahí se determinará el destino de las 42 selecciones ya clasificadas en un evento de alcance global que abrirá el camino rumbo a la primera Copa del Mundo en la historia organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El proceso mantiene reglas clave: ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, excepto en el caso de Europa, que puede contar con hasta dos equipos por sector. Estas normas garantizarán un equilibrio competitivo mientras los seguidores esperan conocer el camino que recorrerá la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Antes de ello, es importante recordar que, además de las selecciones ya clasificadas, todavía hay 22 equipos que buscan asegurar su lugar mediante los repechajes: dos plazas en el Repechaje Intercontinental y cuatro más en el Repechaje UEFA. Una vez definidos todos los participantes, los 48 combinados serán repartidos en los bombos correspondientes. México, Estados Unidos y Canadá encabezarán el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA.

Otro trofeo espera. 🏆



El camino empieza el viernes en el Sorteo Final. ¡No te lo pierdas! ⏳ pic.twitter.com/pgX7IMUqjq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 29, 2025

¿A qué hora es el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el el sorteo de los grupos del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 6:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 es algo que nadie se lo quiere perder. Si estás en México, Estados Unidos, España, Argentina o Colombia, podrás apreciarlo EN VIVO y EN DIRECTO, sin ningún problema. A continuación te comparto las señales por país para mirarlo.

País Canales/Plataformas México Canal 2, Canal 5, TUDN, ViX y Fox Sports Estados Unidos FuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network España La 1 y GOL Argentina TyC Sports, DSports, Telefé, TV Pública, ESPN y Disney+ Colombia Caracol Televisión, Canal RCN, DSports, ESPN y Disney+

Hay que decir también que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal de FIFA+. Claro está, previamente tendrás que crearte una cuenta para disfrutar de la transmisión.

Conoce los bombos oficiales del Mundial 2026

Por si no lo sabías, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).