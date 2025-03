El Rogers Centre de Toronto será escenario del WWE Elimination Chamber este sábado 1 de marzo , con dos oportunidades titulares en juego para WrestleMania 41. Los ganadores de las Cámaras de Eliminación masculinas y femeninas obtendrán un boleto directo a ‘La Vitrina de los Inmortales’, donde lucharán por los campeonatos mundiales. Si quieres saber a qué hora ver este evento de WWE desde Canadá o Estados Unidos, aquí te lo contamos al detalle.

Con Jey Uso desafiando al campeón mundial de peso pesado Gunther, Cody Rhodes se encuentra sin oponente definido. En la división femenina, Charlotte Flair retó a Tiffany Stratton por el campeonato femenino de la WWE, dejando a Rhea Ripley, campeona mundial femenina, a la espera de su retadora.

Y hablando del campeón indiscutido de WWE, él también estará presente en la Elimination Chamber, aunque no competirá en un combate. The American Nightmare responderá a la pregunta que The Rock le planteó en SmackDown. The Final Boss le ofreció a Rhodes ser su “campeón corporativo” y le exigió su alma, dejándolo desconcertado en medio del ring.

Este enfrentamiento verbal agrega un nivel de intriga a esta nueva edición del Premium Live Event (PLE) de WWE, cuya cartelera la completarán la lucha en parejas entre Trish Stratus y Tiffany Straton contra Nia Jax y Candie LeRae y el combate sin sanciones entre Sami Zayn y Kevin Owens.

El WWE Elimination Chamber 2025 se llevará a cabo este sábado 1 de marzo en Toronto, Canadá. (Foto: WWE)

Horario de Canadá para ver WWE Elimination Chamber en vivo

El Premium Live Event WWE Elimination Chamber 2025 tendrá lugar el sábado 1 de marzo desde el Rogers Centre de Toronto y podrá verse en Canadá a partir de las 7 p.m. Hora del Este.

¿A qué hora ver el WWE Elimination Chamber en vivo desde USA?

ZONA HORARIA REGIONES DE ESTADOS UNIDOS 7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Vive la emoción en vivo con los resultados de las Cámaras de Eliminación y los combates más esperados de WWE Elimination Chamber desde Toronto. | Crédito: wwe.com / Mag

¿Elimination Chamber es gratis en Peacock?

La respuesta es no. Para disfrutar del WWE Elimination Chamber 2025 debes tener la suscripción premium o premium plus de Peacock por un precio mensual es de $7.99 (con anuncios) o $13.99 al mes (sin anuncios), lo que te brindará acceso completo a los shows de WWE y sus Premium Live Events (PLE).