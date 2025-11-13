Dos realidades opuestas se verán las caras en esta Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf. Este jueves 13 de noviembre, mira el enfrentamiento de Honduras vs. Nicaragua desde el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua , donde los locales intentarán buscar los 3 puntos para soñar con clasificarse al Repechaje, que es lo único a lo que pueden tentar en este cierre de las clasificatorias; por su parte, Honduras quiere los 3 puntos para seguir como líderes absolutos de su grupo, por encima de Costa Rica y Haití.

Con un gran número de aficionados hondureños y nicaragüenses viviendo en Estados Unidos, aquí te dejo con los horarios para que puedas seguir este partido desde California y todo EE.UU .

¿A qué hora empieza Honduras vs. Nicaragua EN VIVO en California y Estados Unidos?

La transmisión del juego de Honduras vs. Nicaragua por la Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 iniciará a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico en California, para que puedas seguirlo minuto a minuto. Además, aquí te dejo con el resto de horarios para que puedas mirar este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Honduras vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre 2025

jueves 13 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua

Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua Horario: 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico

6:00 p.m. Tiempo del Pacífico Canales TV: Universo (Telemundo Deportes), Paramount+ vía CBS Sports y Peacock TV vía Fubo.