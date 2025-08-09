En agosto de 2025, los cielos de Florida regalarán un espectáculo astronómico que no se repetirá hasta febrero de 2026. Hoy, domingo 10 de agosto, se producirá la alineación de seis planetas, un fenómeno que reunirá a Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno en una misma zona del firmamento.

Este evento, conocido como parada planetaria, permitirá que cuatro de los planetas sean visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio. Para los observadores del cielo, será una oportunidad única de presenciar un alineamiento de esta magnitud en plena madrugada.

La madrugada del 10 de agosto de 2025, el cielo de Florida ofrecerá un espectáculo único con la alineación de seis planetas, un evento astronómico que no se repetirá hasta 2026. (Foto: IA)

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas en Florida?

En Miami y gran parte de Florida, el mejor momento para observar la alineación planetaria será entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, justo antes del amanecer. Se recomienda buscar un lugar abierto y alejado de la contaminación lumínica para una visibilidad óptima.

Este fenómeno coincidirá con la Luna llena de Esturión, que alcanzó su máximo esplendor el 9 de agosto. Aunque su brillo embellecerá la vista, podría dificultar la observación de planetas más tenues como Neptuno.

¿Qué otros eventos astronómicos habrá en agosto 2025?

El mes también trae consigo la lluvia de meteoros Perseidas, cuyo pico ocurrirá entre el 12 y 13 de agosto. Este fenómeno, famoso por sus “estrellas fugaces”, sumará un atractivo adicional para quienes disfrutan de la observación nocturna.

Para una experiencia completa, los astrónomos aconsejan llevar binoculares, descargar aplicaciones para ubicar los planetas y comenzar la observación con tiempo. La combinación de la alineación de 6 planetas, la Luna llena y las Perseidas hará que este agosto sea inolvidable para los amantes del cielo.