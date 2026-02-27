La alineación de planetas del 28 de febrero de 2026 es uno de los eventos astronómicos más esperados del año, pues reúne a varios mundos en una misma franja del cielo tras la puesta de sol. El evento, descrito por especialistas como un “desfile planetario”, podrá observarse a simple vista en distintas regiones de México si las condiciones climáticas lo permiten. En esta nota te contamos a qué hora comienza y cómo ver el espectáculo en vivo online. ¡Presta mucha atención!

¿Qué es una alineación de planetas?

Antes de brindarte toda la información prometida, te comento que una alineación de planetas o alineación planetaria ocurre cuando varios planetas del Sistema Solar parecen agruparse en la misma zona del cielo desde nuestro punto de vista en la Tierra. No significa que estén físicamente alineados en una línea perfecta en el espacio, sino que visualmente se ven juntos a lo largo de la eclíptica (el ‘camino’ del Sol en el cielo).

Aunque el 28 de febrero marcará el punto más destacado del fenómeno, la alineación planetaria no se limitará únicamente a esa fecha, ya que el espectáculo podrá apreciarse también en los días previos y posteriores. ¡Ojo con eso!

La alineación de planetas 2026 ofrecerá un espectáculo poco común, cuando varios mundos del sistema solar parezcan reunirse en una misma franja del cielo sobre el horizonte occidental. (Foto referencial: Zelch Csaba / Pexels)

¿Qué planetas participarán en la alineación de planetas?

En la alineación de planetas 2026 se reunirán seis planetas, los mismos que te mencionaré a continuación:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Hay que recalcar que, a diferencia de la alineación de planetas del año pasado, Marte no no se unirá al ‘desfile’. Además, te comento que Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno pueden verse a simple vista si las condiciones son buenas (cielo oscuro y despejado), pero Urano y Neptuno requieren binoculares o un telescopio para ser observados.

Horarios para ver la alineación de planetas EN VIVO

El mejor momento para observar la alineación de planetas 2026 será en la tarde-noche del 28 de febrero (poco después de la puesta de Sol si se tiene en cuenta el tiempo del este). Para que recibas más información acerca de los horarios, revisa la siguiente lista.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm - 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm - 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm - 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm - 4:30 pm

México (CDMX): 5:00 pm - 6:30 pm

México (Tijuana): 3:00 pm - 4:30 pm

México (CD Juárez): 4:00 pm - 5:30 pm

¿Cómo ver la alineación de planetas EN VIVO ONLINE?

Los especialistas sugieren contemplar la alineación de planetas 2026 desde un sitio con cielos oscuros y poca iluminación artificial, idealmente lejos de la ciudad, como en zonas rurales o elevadas. Ahora, si en tu caso quieres disfrutar de este evento de manera online, te comento que podrás verlo EN VIVO ONLINE a través de Stellarium, SkySafari, Skyview o SkyWatch de la NASA. Todas esas herramientas resultan útiles para identificar la posición de los planetas.