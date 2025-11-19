Llegó el momento de elegir a la mujer más bella del planeta. La edición número 74 del Miss Universo se celebrará este jueves 20 de noviembre (viernes 21 en Tailandia, debido a la diferencia horaria) en el majestuoso Impact Arena de la ciudad de Pak Kret, Tailandia. En esta ocasión, el certamen contará con la participación de 120 candidatas —con el debut de Cabo Verde, Mayotte, Palestina, Ruanda y el caso especial de Miss Latina—, quienes buscarán arrebatarle la corona a la danesa Victoria Kjaer Theilving, ganadora del concurso en 2024. A continuación, te contamos los horarios para que puedas apoyar a la representante de tu país.
En Tailandia, país anfitrión del Miss Universo 2025, el evento se celebrará el viernes 21 de noviembre a partir de las 08:00 horas. En contraste, en países latinoamericanos como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, la competencia comenzará a las 19:00 horas del jueves 20 de noviembre.
Asimismo, en Perú, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba y Panamá, que comparten el mismo huso horario, el Miss Universo iniciará a las 20:00 horas; mientras que en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, el certamen será transmitido desde las 21:00 horas.
Por su parte, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el evento estará disponible a partir de las 22:00 horas.
En Estados Unidos, los residentes latinos de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Michigan, Georgia, Connecticut y Pensilvania podrán ver Miss Universo 2025 desde las 8 p.m. (ET).
En Texas, Illinois, Iowa, Misuri y Wisconsin la transmisión será a las 7 p.m. (CT), mientras que en California, Nevada, Washington, Oregón e Idaho comenzará a las 5 p.m. (PT).
En el Reino Unido, Irlanda y Portugal, Miss Universo 2025 podrá verse desde la 01:00 horas del 21 de noviembre; en España, Francia, Alemania e Italia, el evento estará disponible desde las 02:00 horas.
¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2025? Horarios en diferentes países del mundo
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|México
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|Perú
|20:00
|Panamá
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Colombia
|20:00
|Canadá
|20:00
|Cuba
|20:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Puerto Rico
|21:00
|Rep. Dominicana
|21:00
|Argentina
|22:00
|Chile
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|Reino Unido
|01:00 (21/11)
|España
|02:00 (21/11)
|Italia
|02:00 (21/11)
|Alemania
|02:00 (21/11)
|Francia
|02:00 (21/11)
¿Dónde ver la transmisión del Miss Universo 2025 en vivo?
Lista de canales para ver el Miss Universo 2025
- Estados Unidos: Telemundo y Peacock TV
- Países de Latinoamérica: Telemundo Internacional y Canal de YouTube de Miss Universo
- México: Imagen Televisión
- Venezuela: Venevisión y Venevisión Play
- Colombia: RCN Televisión
- Guatemala: Azteca Guate
- Chile: Canal 13
- Puerto Rico: WAPA TV
- El Salvador: Canal 21 y Megavisión
- Costa Rica: Canal 38 de ¡OPA!
- República Dominicana: Canal 8 de Telemedios
- España: Canal de YouTube de Miss Universo
Lista de candidatas Miss Universo 2025
- Miss Albania — Flavia Harizaj, 25
- Miss Angola — Maria Cunha, 22
- Miss Argentina — Aldana Masset, 25
- Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30
- Miss Aruba — Hannah Arends, 28
- Miss Australia — Lexie Brant, 22
- Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24
- Miss Bangladés — Tangia Methila, 33
- Miss Bélgica — Karen Jansen, 24
- Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21
- Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18
- Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22
- Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25
- Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42
- Miss Botsuana — Lillian Andries, 30
- Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24
- Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26
- Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32
- Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30
- Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28
- Miss Chile — María Ignacia Moll, 28
- Miss China — Zhao Na, 20
- Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34
- Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30
- Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27
- Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26
- Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23
- Miss Cuba — Lina Luaces, 23
- Miss Curazao — Camille Thomas, 26
- Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21
- Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29
- Miss Egipto — Sabrina Maged, 23
- Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20
- Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26
- Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20
- Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29
- Miss España — Andrea Valero, 28
- Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23
- Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28
- Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28
- Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22
- Miss Francia — Eve Gilles, 22
- Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37
- Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36
- Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31
- Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26
- Miss Guatemala — Raschel Paz, 25
- Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23
- Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19
- Miss Guyana — Chandini Baljor, 22
- Miss Haití — Melissa Sapini, 22
- Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31
- Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27
- Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21
- Miss India — Manika Wishwakarma, 22
- Miss Indonesia — Sanly Liu, 29
- Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27
- Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18
- Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22
- Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22
- Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33
- Miss Israel — Melanie Shiraz, 26
- Miss Italia — Lucilla Nori, 25
- Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29
- Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21
- Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20
- Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19
- Miss Kosovo — Dorea Shala, 24
- Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31
- Miss Latina — Yamilex Hernández, 29
- Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23
- Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20
- Miss Macao — Xiaotong Feng, 23
- Miss Malasia — Chloe Lim, 27
- Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27
- Miss Martinica — Célya Abatucci, 31
- Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31
- Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25
- Miss México — Fátima Bosch, 25
- Miss Moldavia — Maria Ignat, 26
- Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27
- Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23
- Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30
- Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25
- Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19
- Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28
- Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28
- Miss Pakistán — Roma Riaz, 25
- Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30
- Miss Panamá — Mirna Caballini, 22
- Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28
- Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33
- Miss Polonia — Emily Reng, 19
- Miss Portugal — Camila Vitorino, 26
- Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26
- Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27
- Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31
- Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28
- Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44
- Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28
- Miss Rusia — Anastasia Venza, 22
- Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20
- Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26
- Miss Serbia — Jelena Egorova, 28
- Miss Singapur — Annika Sager, 25
- Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27
- Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29
- Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26
- Miss Suiza — Naima Acosta, 20
- Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29
- Miss Tanzania — Naisae Yona, 28
- Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31
- Miss Turquía — Ceren Arslan, 26
- Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26
- Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24
- Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25
- Miss Vietnam — Huong Giang, 33
- Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29
- Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26