La final del Miss Universo 2026 comenzará este martes 24 de noviembre a las 8:00 p. m. ET (hora del este de Estados Unidos), con la participación de 116 candidatas que competirán por la corona en San Juan, Puerto Rico. La transmisión de la gala podrá seguirse en distintos horarios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, según la zona horaria de cada país.
La edición número 75 del certamen de belleza se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot y tendrá como protagonista a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien entregará la corona a su sucesora. La ceremonia reunirá a representantes de distintos continentes en una noche que definirá a la nueva reina internacional.
En Estados Unidos, la programación de Telemundo comenzará una hora antes con el especial Celebrando Nuestras Reinas, desde las 7:00 p. m. ET. La gala principal arrancará a las 8:00 p. m. ET, mientras que en Latinoamérica también podrá verse mediante Telemundo Internacional, Universal+ y las señales locales que cuentan con transmisión confirmada.
¿A qué hora empieza el Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
La final del Miss Universo 2026 comenzará a las 8:00 p. m. en la zona Este de Estados Unidos (ET), las 7:00 p. m. en la zona Central (CT), las 6:00 p. m. en la zona de las Montañas (MT) y las 5:00 p. m. en la zona del Pacífico (PT).
Telemundo ofrecerá una cobertura previa desde Puerto Rico con el programa Celebrando Nuestras Reinas, a partir de las 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. La competencia principal comenzará una hora después y también estará disponible en Peacock.
|Estados Unidos
|Hora del Miss Universo 2026
|Este (ET)
|8:00 p. m.
|Central (CT)
|7:00 p. m.
|Montañas (MT)
|6:00 p. m.
|Pacífico (PT)
|5:00 p. m.
|Alaska (AKT)
|4:00 p. m.
|Hawái (HST)
|3:00 p. m.
¿A qué hora inicia el Miss Universo 2026 en los países de Latinoamérica?
Los países latinoamericanos tendrán diferentes horarios para ver la final del Miss Universo 2026 EN VIVO, dependiendo de su ubicación geográfica. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la gala comenzará a las 8:00 p. m.; en México y Centroamérica, a las 7:00 p. m.; mientras que en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico será a las 9:00 p. m.
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil tendrán la transmisión a las 10:00 p. m. del martes 24 de noviembre.
|Países
|Horario
|Día
|México
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Guatemala
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Honduras
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|El Salvador
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Nicaragua
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Costa Rica
|7:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Panamá
|8:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Colombia
|8:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Perú
|8:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Cuba
|8:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Puerto Rico
|9:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|República Dominicana
|9:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Bolivia
|9:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Chile
|10:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Argentina
|10:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Uruguay
|10:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Paraguay
|10:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
|Brasil (Brasilia)
|10:00 p. m.
|Martes 24 de noviembre
¿A qué hora es el Miss Universo 2026 en los países de Europa?
En Europa, la final del Miss Universo 2026 se verá durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. En Reino Unido, la transmisión comenzará a la 1:00 a. m. (GMT), mientras que en España, Francia, Alemania e Italia será a las 2:00 a. m. (CET).
|Países
|Horario
|Día
|Reino Unido
|1:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|España
|2:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Francia
|2:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Alemania
|2:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Italia
|2:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
¿A qué hora inicia el Miss Universo 2026 en los países de Asia y Oceanía?
En Asia y Oceanía, la final del Miss Universo 2026 se transmitirá durante la mañana y el mediodía del miércoles 25 de noviembre. En India comenzará a las 6:30 a. m.; en Filipinas, a las 9:00 a. m.; en Japón y Corea del Sur, a las 10:00 a. m.; en Sídney, Australia, a las 12:00 p. m.; y en Nueva Zelanda, a las 2:00 p. m.
|Países
|Horario
|Día
|Emiratos Árabes Unidos
|5:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|India
|6:30 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Filipinas
|9:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Japón
|10:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Corea del Sur
|10:00 a. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Sídney, Australia
|12:00 p. m.
|Miércoles 25 de noviembre
|Nueva Zelanda
|2:00 p. m.
|Miércoles 25 de noviembre
La final de Miss Universo 2026 definirá a la sucesora de Fátima Bosch y pondrá fin a la edición número 75 del concurso internacional de belleza. Los espectadores podrán seguir la ceremonia en directo desde sus respectivos países, teniendo en cuenta las diferencias horarias entre Puerto Rico y el resto del mundo.
¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes
Un total de 116 candidatas competirán por el título de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La lista reúne representantes de países y territorios de los cinco continentes, entre ellas las participantes de México, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, España y Filipinas.
|Países
|Horario
|Día
|Albania
|Jogersa Beqiri
|25
|Alemania
|Celina Weil
|25
|Argentina
|Daiana Pereyra
|28
|Armenia
|Arena Zeynalian
|32
|Aruba
|Elizabeth Johnson
|24
|Australia
|Caitlin Worthington
|29
|Bahamas
|Shawndra Henfield
|23
|Bangladés
|Samira Khan Mahi
|29
|Bélgica
|Olga Lombardo
|23
|Belice
|Caleigh-Rose West
|24
|Bielorrusia
|Aliya Karotkaya
|22
|Birmania (Myanmar)
|May Grace Parry
|31
|Bolivia
|Valeria Mena
|24
|Bonaire
|Caroline Porras
|25
|Botsuana
|Dabilo Moses
|26
|Brasil
|Marcella Kozinski
|26
|Cabo Verde
|Armandina Cunha
|27
|Camboya
|Rthna Than
|19
|Camerún
|Audrey Moutongo Black
|30
|Canadá
|Aslıhan Moralı
|30
|Chile
|Dominga López
|25
|China
|Shiqi Wang
|24
|Colombia
|María Alejandra López
|32
|Corea del Sur
|Yurim Kim
|35
|Costa Rica
|María Alejandra Acosta
|25
|Croacia
|Antea Mršić
|25
|Cuba
|Mia Donadio
|25
|Curazao
|Bianty Rojer-Gomperts
|28
|Dinamarca
|Fie Rose Lindegaard
|27
|Ecuador
|Dalia Bucaram
|21
|Egipto
|Sonia Gergis
|32
|El Salvador
|Sofía Córdova
|27
|Eslovaquia
|Anna Ličková
|25
|España
|Susana Medina
|27
|Estados Unidos
|Justus Kelley
|31
|Estonia
|Emili Denneng
|21
|Etiopía
|Bruktawit Belete
|24
|Filipinas
|Beatrice Millan-Windorski
|24
|Finlandia
|Veera Grönlund
|30
|Francia
|Garance Authié
|22
|Ghana
|Belvy Naa Ofori
|34
|Gran Bretaña
|Angela Aumonier
|24
|Grecia
|Olivia Vasilopoulos
|25
|Guadalupe
|Chloé Deher
|31
|Guatemala
|Adelina Castillo
|30
|Guinea
|Justine Kamara
|29
|Guinea Ecuatorial
|Isabel Mbomio
|24
|Guyana
|Angel Bhathal
|40
|Haití
|Tatenda Rameau
|29
|Honduras
|Luisa Pineda
|26
|Hong Kong
|Jennifer Zhou
|27
|Hungría
|Kamilla Kiss
|25
|India
|Kaziah Liz Mejo
|19
|Irak
|Samantha Slewa
|29
|Irlanda
|Aideen Howard
|22
|Islandia
|Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
|27
|Islas Caimán
|Juliana Myers
|21
|Islas Turcas y Caicos
|Selena Grant
|25
|Islas Vírgenes Británicas
|Orealia Thomas
|42
|Islas Vírgenes de Estados Unidos
|Jenna-Monét Queeley
|29
|Israel
|Danielle Yablonka
|25
|Italia
|Giada Folcia
|37
|Jamaica
|Celene Hall
|25
|Japón
|Sayuki Ito
|27
|Jordania
|Destiny Anbar
|31
|Kazajistán
|Alina Ekaterinecheva
|22
|Kenia
|Jean Ojiro
|27
|Kirguistán
|Medina Ermekova
|18
|Kosovo
|Evisa Pacolli
|21
|Letonia
|Lāsma Kuhtarska
|31
|Líbano
|Perla Harb
|23
|Lituania
|Olga Bykadorova
|32
|Macao
|Xuehe Hou
|24
|Malta
|Francesca Mercieca
|30
|Martinica
|Larissa Ségarel
|29
|Mayotte
|Maëva Toumbou Dani
|33
|México
|María Vargas
|28
|Moldavia
|Dorina Darii
|32
|Mongolia
|Namuunaa Otgonbaatar
|30
|Montenegro
|Maria Aleksandra Ivezaj
|22
|Namibia
|Charene Labuschagne
|28
|Nicaragua
|Jasmine Blandford
|28
|Nigeria
|Danielle Adewusi
|29
|Noruega
|Abelone Smedsrud
|29
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington
|25
|Países Bajos
|Melissa Bottema
|26
|Pakistán
|Misbah Arshad
|29
|Panamá
|Gabriela González
|20
|Paraguay
|Gretha Matiauda
|26
|Perú
|Luren Márquez
|27
|Polonia
|Vivica Lewandowski
|21
|Portugal
|Isabela Santos
|26
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto
|27
|República Checa
|Dominika Kotoučková
|25
|República Democrática del Congo
|Jessica Kalambayi
|28
|República Dominicana
|Melissa Núñez
|29
|Reunión
|Abigaëlle Tailamée
|20
|Rumanía
|Sabina-Gabriela Parmac
|21
|Rusia
|Aleksandra Stashkevich
|21
|San Martín
|Elle Duncan
|32
|Santa Lucía
|Bernella Velinor
|33
|Serbia
|Nikolina Vujčić
|24
|Sierra Leona
|Katti Fofanah
|22
|Sri Lanka
|Nimhara Sasindi
|25
|Sudáfrica
|Bajabulise Thela
|22
|Suecia
|Josefin Strand
|27
|Suiza
|Itiya Dube
|27
|Surinam
|Maruschka Sahiboe
|34
|Tanzania
|Elizabeth Makune
|30
|Trinidad y Tobago
|Vinita Manoo
|36
|Túnez
|Sarrah Brahmi
|32
|Ucrania
|Anna Nikonova
|23
|Uganda
|Mitchelle Daka
|30
|Uruguay
|Lucía Piñeyro
|33
|Uzbekistán
|Ziedakhon Sharipova
|34
|Venezuela
|Clara Vegas
|24