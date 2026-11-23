La final del Miss Universo 2026 comenzará este martes 24 de noviembre a las 8:00 p. m. ET (hora del este de Estados Unidos), con la participación de 116 candidatas que competirán por la corona en San Juan, Puerto Rico. La transmisión de la gala podrá seguirse en distintos horarios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, según la zona horaria de cada país.

La edición número 75 del certamen de belleza se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot y tendrá como protagonista a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien entregará la corona a su sucesora. La ceremonia reunirá a representantes de distintos continentes en una noche que definirá a la nueva reina internacional.

En Estados Unidos, la programación de Telemundo comenzará una hora antes con el especial Celebrando Nuestras Reinas, desde las 7:00 p. m. ET. La gala principal arrancará a las 8:00 p. m. ET, mientras que en Latinoamérica también podrá verse mediante Telemundo Internacional, Universal+ y las señales locales que cuentan con transmisión confirmada.

¿A qué hora empieza el Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La final del Miss Universo 2026 comenzará a las 8:00 p. m. en la zona Este de Estados Unidos (ET), las 7:00 p. m. en la zona Central (CT), las 6:00 p. m. en la zona de las Montañas (MT) y las 5:00 p. m. en la zona del Pacífico (PT).

Telemundo ofrecerá una cobertura previa desde Puerto Rico con el programa Celebrando Nuestras Reinas, a partir de las 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. La competencia principal comenzará una hora después y también estará disponible en Peacock.

Estados Unidos Hora del Miss Universo 2026 Este (ET) 8:00 p. m. Central (CT) 7:00 p. m. Montañas (MT) 6:00 p. m. Pacífico (PT) 5:00 p. m. Alaska (AKT) 4:00 p. m. Hawái (HST) 3:00 p. m.

¿A qué hora inicia el Miss Universo 2026 en los países de Latinoamérica?

Los países latinoamericanos tendrán diferentes horarios para ver la final del Miss Universo 2026 EN VIVO, dependiendo de su ubicación geográfica. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la gala comenzará a las 8:00 p. m.; en México y Centroamérica, a las 7:00 p. m.; mientras que en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico será a las 9:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil tendrán la transmisión a las 10:00 p. m. del martes 24 de noviembre.

Países Horario Día México 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre Guatemala 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre Honduras 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre El Salvador 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre Nicaragua 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre Costa Rica 7:00 p. m. Martes 24 de noviembre Panamá 8:00 p. m. Martes 24 de noviembre Colombia 8:00 p. m. Martes 24 de noviembre Perú 8:00 p. m. Martes 24 de noviembre Ecuador 8:00 p. m. Martes 24 de noviembre Cuba 8:00 p. m. Martes 24 de noviembre Puerto Rico 9:00 p. m. Martes 24 de noviembre República Dominicana 9:00 p. m. Martes 24 de noviembre Venezuela 9:00 p. m. Martes 24 de noviembre Bolivia 9:00 p. m. Martes 24 de noviembre Chile 10:00 p. m. Martes 24 de noviembre Argentina 10:00 p. m. Martes 24 de noviembre Uruguay 10:00 p. m. Martes 24 de noviembre Paraguay 10:00 p. m. Martes 24 de noviembre Brasil (Brasilia) 10:00 p. m. Martes 24 de noviembre

¿A qué hora es el Miss Universo 2026 en los países de Europa?

En Europa, la final del Miss Universo 2026 se verá durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. En Reino Unido, la transmisión comenzará a la 1:00 a. m. (GMT), mientras que en España, Francia, Alemania e Italia será a las 2:00 a. m. (CET).

Países Horario Día Reino Unido 1:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre España 2:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Francia 2:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Alemania 2:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Italia 2:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre

¿A qué hora inicia el Miss Universo 2026 en los países de Asia y Oceanía?

En Asia y Oceanía, la final del Miss Universo 2026 se transmitirá durante la mañana y el mediodía del miércoles 25 de noviembre. En India comenzará a las 6:30 a. m.; en Filipinas, a las 9:00 a. m.; en Japón y Corea del Sur, a las 10:00 a. m.; en Sídney, Australia, a las 12:00 p. m.; y en Nueva Zelanda, a las 2:00 p. m.

Países Horario Día Emiratos Árabes Unidos 5:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre India 6:30 a. m. Miércoles 25 de noviembre Filipinas 9:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Japón 10:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Corea del Sur 10:00 a. m. Miércoles 25 de noviembre Sídney, Australia 12:00 p. m. Miércoles 25 de noviembre Nueva Zelanda 2:00 p. m. Miércoles 25 de noviembre

La final de Miss Universo 2026 definirá a la sucesora de Fátima Bosch y pondrá fin a la edición número 75 del concurso internacional de belleza. Los espectadores podrán seguir la ceremonia en directo desde sus respectivos países, teniendo en cuenta las diferencias horarias entre Puerto Rico y el resto del mundo.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes

Un total de 116 candidatas competirán por el título de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La lista reúne representantes de países y territorios de los cinco continentes, entre ellas las participantes de México, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, España y Filipinas.

Países Horario Día Albania Jogersa Beqiri 25 Alemania Celina Weil 25 Argentina Daiana Pereyra 28 Armenia Arena Zeynalian 32 Aruba Elizabeth Johnson 24 Australia Caitlin Worthington 29 Bahamas Shawndra Henfield 23 Bangladés Samira Khan Mahi 29 Bélgica Olga Lombardo 23 Belice Caleigh-Rose West 24 Bielorrusia Aliya Karotkaya 22 Birmania (Myanmar) May Grace Parry 31 Bolivia Valeria Mena 24 Bonaire Caroline Porras 25 Botsuana Dabilo Moses 26 Brasil Marcella Kozinski 26 Cabo Verde Armandina Cunha 27 Camboya Rthna Than 19 Camerún Audrey Moutongo Black 30 Canadá Aslıhan Moralı 30 Chile Dominga López 25 China Shiqi Wang 24 Colombia María Alejandra López 32 Corea del Sur Yurim Kim 35 Costa Rica María Alejandra Acosta 25 Croacia Antea Mršić 25 Cuba Mia Donadio 25 Curazao Bianty Rojer-Gomperts 28 Dinamarca Fie Rose Lindegaard 27 Ecuador Dalia Bucaram 21 Egipto Sonia Gergis 32 El Salvador Sofía Córdova 27 Eslovaquia Anna Ličková 25 España Susana Medina 27 Estados Unidos Justus Kelley 31 Estonia Emili Denneng 21 Etiopía Bruktawit Belete 24 Filipinas Beatrice Millan-Windorski 24 Finlandia Veera Grönlund 30 Francia Garance Authié 22 Ghana Belvy Naa Ofori 34 Gran Bretaña Angela Aumonier 24 Grecia Olivia Vasilopoulos 25 Guadalupe Chloé Deher 31 Guatemala Adelina Castillo 30 Guinea Justine Kamara 29 Guinea Ecuatorial Isabel Mbomio 24 Guyana Angel Bhathal 40 Haití Tatenda Rameau 29 Honduras Luisa Pineda 26 Hong Kong Jennifer Zhou 27 Hungría Kamilla Kiss 25 India Kaziah Liz Mejo 19 Irak Samantha Slewa 29 Irlanda Aideen Howard 22 Islandia Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir 27 Islas Caimán Juliana Myers 21 Islas Turcas y Caicos Selena Grant 25 Islas Vírgenes Británicas Orealia Thomas 42 Islas Vírgenes de Estados Unidos Jenna-Monét Queeley 29 Israel Danielle Yablonka 25 Italia Giada Folcia 37 Jamaica Celene Hall 25 Japón Sayuki Ito 27 Jordania Destiny Anbar 31 Kazajistán Alina Ekaterinecheva 22 Kenia Jean Ojiro 27 Kirguistán Medina Ermekova 18 Kosovo Evisa Pacolli 21 Letonia Lāsma Kuhtarska 31 Líbano Perla Harb 23 Lituania Olga Bykadorova 32 Macao Xuehe Hou 24 Malta Francesca Mercieca 30 Martinica Larissa Ségarel 29 Mayotte Maëva Toumbou Dani 33 México María Vargas 28 Moldavia Dorina Darii 32 Mongolia Namuunaa Otgonbaatar 30 Montenegro Maria Aleksandra Ivezaj 22 Namibia Charene Labuschagne 28 Nicaragua Jasmine Blandford 28 Nigeria Danielle Adewusi 29 Noruega Abelone Smedsrud 29 Nueva Zelanda Georgia Waddington 25 Países Bajos Melissa Bottema 26 Pakistán Misbah Arshad 29 Panamá Gabriela González 20 Paraguay Gretha Matiauda 26 Perú Luren Márquez 27 Polonia Vivica Lewandowski 21 Portugal Isabela Santos 26 Puerto Rico Jennifer Barreto 27 República Checa Dominika Kotoučková 25 República Democrática del Congo Jessica Kalambayi 28 República Dominicana Melissa Núñez 29 Reunión Abigaëlle Tailamée 20 Rumanía Sabina-Gabriela Parmac 21 Rusia Aleksandra Stashkevich 21 San Martín Elle Duncan 32 Santa Lucía Bernella Velinor 33 Serbia Nikolina Vujčić 24 Sierra Leona Katti Fofanah 22 Sri Lanka Nimhara Sasindi 25 Sudáfrica Bajabulise Thela 22 Suecia Josefin Strand 27 Suiza Itiya Dube 27 Surinam Maruschka Sahiboe 34 Tanzania Elizabeth Makune 30 Trinidad y Tobago Vinita Manoo 36 Túnez Sarrah Brahmi 32 Ucrania Anna Nikonova 23 Uganda Mitchelle Daka 30 Uruguay Lucía Piñeyro 33 Uzbekistán Ziedakhon Sharipova 34 Venezuela Clara Vegas 24