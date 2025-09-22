La espera terminó. Hoy, lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París se vestirá de gala para recibir la edición número 69 del Balón de Oro , el premio más prestigioso del fútbol mundial. La ceremonia, organizada en colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury (propietario de France Football y L’Équipe), coronará a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada 2024/25, además de reconocer a clubes, jóvenes promesas y proyectos sociales.

¿A qué hora empieza la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia iniciará a las 21:00 horas en España (hora peninsular). A continuación, el horario en distintos países:

España: 21:00 horas

21:00 horas México (CDMX): 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (CT – Chicago, Houston): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (PT – Los Ángeles, San Francisco): 12:00 horas

12:00 horas Argentina y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro 2025 contará con una amplia cobertura televisiva y en streaming en todo el mundo. En España, la gala se transmitirá por Movistar Plus+. En México, estará disponible a través de Claro Sports, mientras que en Estados Unidos la señal oficial será de CBS Sports.

¿Qué premios se entregarán este año?

En la ceremonia se premiará a las máximas figuras del fútbol en distintas categorías:

Balón de Oro masculino y femenino (mejores jugadores de la temporada 2024/25).

(mejores jugadores de la temporada 2024/25). Trofeo Yashin masculino y femenino (mejores porteros/as).

(mejores porteros/as). Trofeo Kopa masculino y femenino (mejores jóvenes promesas).

(mejores jóvenes promesas). Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores en clubes o selecciones).

(máximos goleadores en clubes o selecciones). Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores entrenadores/as).

(mejores entrenadores/as). Trofeo al Club del Año masculino y femenino .

. Premio Sócrates, por su aporte humanitario.

Cabe resaltar que en 2025 se estrenan tres nuevas categorías femeninas: Trofeo Yashin femenino, Trofeo Gerd Müller femenino y Trofeo Kopa femenino.

Cómo se eligen los ganadores del Balón de Oro

Los premios se deciden según tres criterios:

Rendimiento individual, impacto y carácter decisivo. Éxitos colectivos en clubes o selecciones. Juego limpio y clase futbolística.

El jurado está compuesto por periodistas especializados de todo el mundo: uno por cada país del top 100 del ranking FIFA en el caso del fútbol masculino y del top 50 en el femenino. Cada periodista vota por diez futbolistas, otorgando puntajes de 15 a 1 según el orden de preferencia.

El Balón de Oro 2025 promete una gala inolvidable que reunirá a las estrellas más brillantes del fútbol. Ahora ya sabes la hora exacta para no perderte ni un detalle de la coronación del mejor jugador y jugadora del planeta.

