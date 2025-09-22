La espera terminó. Hoy, lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París se vestirá de gala para recibir la edición número 69 del Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol mundial. La ceremonia, organizada en colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury (propietario de France Football y L’Équipe), coronará a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada 2024/25, además de reconocer a clubes, jóvenes promesas y proyectos sociales.
¿A qué hora empieza la gala del Balón de Oro 2025?
La ceremonia iniciará a las 21:00 horas en España (hora peninsular). A continuación, el horario en distintos países:
- España: 21:00 horas
- México (CDMX): 13:00 horas
- Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 15:00 horas
- Estados Unidos (CT – Chicago, Houston): 14:00 horas
- Estados Unidos (PT – Los Ángeles, San Francisco): 12:00 horas
- Argentina y Uruguay: 16:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Chile, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas
¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia del Balón de Oro 2025?
El Balón de Oro 2025 contará con una amplia cobertura televisiva y en streaming en todo el mundo. En España, la gala se transmitirá por Movistar Plus+. En México, estará disponible a través de Claro Sports, mientras que en Estados Unidos la señal oficial será de CBS Sports.
¿Qué premios se entregarán este año?
En la ceremonia se premiará a las máximas figuras del fútbol en distintas categorías:
- Balón de Oro masculino y femenino (mejores jugadores de la temporada 2024/25).
- Trofeo Yashin masculino y femenino (mejores porteros/as).
- Trofeo Kopa masculino y femenino (mejores jóvenes promesas).
- Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores en clubes o selecciones).
- Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores entrenadores/as).
- Trofeo al Club del Año masculino y femenino.
- Premio Sócrates, por su aporte humanitario.
Cabe resaltar que en 2025 se estrenan tres nuevas categorías femeninas: Trofeo Yashin femenino, Trofeo Gerd Müller femenino y Trofeo Kopa femenino.
Cómo se eligen los ganadores del Balón de Oro
Los premios se deciden según tres criterios:
- Rendimiento individual, impacto y carácter decisivo.
- Éxitos colectivos en clubes o selecciones.
- Juego limpio y clase futbolística.
El jurado está compuesto por periodistas especializados de todo el mundo: uno por cada país del top 100 del ranking FIFA en el caso del fútbol masculino y del top 50 en el femenino. Cada periodista vota por diez futbolistas, otorgando puntajes de 15 a 1 según el orden de preferencia.
El Balón de Oro 2025 promete una gala inolvidable que reunirá a las estrellas más brillantes del fútbol. Ahora ya sabes la hora exacta para no perderte ni un detalle de la coronación del mejor jugador y jugadora del planeta.