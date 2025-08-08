La octava luna llena de 2025, conocida como la Luna de Esturión, iluminará el cielo nocturno este 9 de agosto, ofreciendo un espectáculo celestial imperdible. Este fenómeno, que recibe su nombre de las antiguas tribus de América del Norte que pescaban esturiones en esta época del año, es uno de los eventos astronómicos más esperados. Su resplandor característico captará la atención de observadores de todo el mundo, marcando el punto culminante de la luna llena de agosto. Si quieres saber a qué hora empieza la Luna de Esturión en Florida, específicamente en Miami, en este artículo te compartiremos esta información al detalle.

Este año, el brillo de la Luna de Esturión no será el único protagonista del cielo. Los amantes de la astronomía tendrán un doble regalo, ya que la luna llena compartirá el firmamento con la famosa lluvia de meteoros de las Perseidas. Mientras que la Luna de Esturión deslumbra con su fulgor, las Perseidas añadirán su propio espectáculo de fuegos artificiales cósmicos unos días más tarde. Esta combinación convierte a agosto en el mes ideal para mirar al cielo, ofreciendo una experiencia astronómica inolvidable.

En EE.UU., familias y aficionados miran al cielo para seguir la Luna de Esturión EN VIVO desde California y Florida. | Imagen de István Mihály en Pixabay

¿A qué hora empieza la Luna de Esturión el 9 de agosto de 2025 en Florida?

La Luna del Esturión en todo Florida, el 9 de agosto de 2025, alcanzará su máxima iluminación a las 3:54 a.m. ET (Hora del Este). Esto significa que será visible desde la noche del viernes 8 de agosto hasta la madrugada del sábado 9 de agosto, según el portal Time and Date.

¿A qué hora empieza la Luna de Esturión el 9 de agosto de 2025 en Miami?

Superluna sobre el horizonte de Los Ángeles: el cielo californiano regalará una vista impresionante del fenómeno lunar. | Imagen de Robert Karkowski en Pixabay

¿Cuándo es el momento ideal para ver la Luna de Esturión en su máximo esplendor?

Según The Old Farmer’s Almanac, la luna llena alcanzará su punto máximo de brillo a las 3:55 a.m. ET del sábado 9 de agosto. Para los observadores, el mejor momento para verla en su punto más brillante será la noche del viernes 8 de agosto hasta la madrugada siguiente. Si te pierdes el pico exacto, no te preocupes; la luna se mantendrá a más del 90% de su plenitud desde el 6 hasta el 11 de agosto, por lo que tendrás varias noches para disfrutar de este evento.

¿Qué otros fenómenos astronómicos ocurrirán durante esta luna llena?

Además de la Luna de Esturión, la noche del 8 y 9 de agosto de 2025 será un excelente momento para la observación de planetas. Saturno, Venus, Mercurio, Urano y Neptuno estarán visibles en el cielo del sur y este, preparándose para el “desfile planetario” que tendrá lugar a finales de agosto. Aunque Venus y Júpiter serán visibles a simple vista, para apreciar Mercurio, Urano y Neptuno necesitarás un telescopio o binoculares. ¡Es una gran oportunidad para combinar la observación de la luna con un poco de astroturismo!