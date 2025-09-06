Los últimos días del verano regalan a Barcelona una atmósfera única: atardeceres llenos de color, noches más frescas y una sensación de que el ritmo de vida se desacelera. Este domingo 7 de septiembre de 2025, serán miles de ciudadanos que verán un evento inusual: un eclipse lunar total. Será una oportunidad única para observar un fenómeno poco frecuente, en donde la Tierra se interpone entre el sol y el satélite. Te explico a qué hora ver la Luna de Sangre EN DIRECTO desde cualquier punto de la ciudad.

¿A qué hora ver la Luna de Sangre 2025 EN VIVO y EN DIRECTO en Barcelona?

A las 20:12 horas , la luna se levantará en el horizonte ya eclipsada, adquiriendo un intenso color rojo, conocido popularmente como “luna de sangre”. Este fenómeno irá cediendo gradualmente, permitiendo que la luna recupere su brillo total a las 21:56 horas . Para observar este espectáculo, solo necesitas un espacio despejado mirando al este, como la playa de la Barceloneta o el parque de Collserola. No se requiere equipo especial: únicamente paciencia, buena compañía y el deseo de presenciar un evento celestial memorable.

Estos son los horarios, fase por fase, para ver el eclipse lunar total en Madrid, España. (Foto: IGN España)

¿Por qué la Luna se tiñe de “sangre”?

Cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna durante un eclipse total, proyecta su sombra sobre la Luna. Aun así, la luz solar logra rodear la atmósfera terrestre y alcanzar la superficie lunar. Este resplandor, que se ha filtrado y curvado, pierde los colores azul y verde, dejando solo los tonos más largos: el rojo y el naranja. Por ello, a este fenómeno se le conoce como “Luna de sangre”. El resultado es un astro que no se desvanece, sino que se tiñe de un rojizo enigmático y cautivador.

En qué lugares ver el Eclipse Lunar Total en Barcelona

Lo principal es tener una vista despejada hacia el este, sin que edificios o montañas bloqueen tu perspectiva. En la ciudad, lugares como las playas de la Barceloneta y Sant Martí son perfectos, ofreciendo la oportunidad de ver la Luna salir directamente del mar.

Para una experiencia diferente, considera subir a Montjuïc, el Tibidabo o los búnkers del Carmel; desde allí, el espectáculo de la Luna rojiza brillando sobre Barcelona será memorable.

En Catalunya, los mejores lugares para ver esta alineación en Catalunya serán el Parc Astronòmic del Montsec, situado en Àger (Noguera, Barcelona) y el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo de Lleida.

Si buscas una mejor visibilidad, Collserola es una alternativa ideal. Su cielo más despejado y la baja contaminación lumínica permiten una observación nítida. Para disfrutar de esta experiencia no necesitas equipo especializado; tus propios ojos son suficientes. Sin embargo, si deseas apreciar detalles más finos, como los cambios de brillo en la Luna, unos prismáticos o un telescopio simple son de gran ayuda.

Conoce cómo ver el eclipse lunar total en Madrid, España, este domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto: Composición Armastas/iStock)

¿Qué es un eclipse lunar total?

Los eclipses lunares ocurren durante las lunas llenas, según la NASA. Ocurren cuando la Tierra se alinea exactamente entre el Sol y la Luna; su sombra cae sobre la Luna, opacándola y, en ocasiones, dándole un intenso resplandor rojizo durante unas horas.

Durante un eclipse lunar total, a medida que la Luna se desplaza hacia la parte central de la sombra terrestre, conocida como umbra, parte de la luz solar aún alcanza su superficie tras atravesar la atmósfera terrestre. Las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan (es decir, la luz se redirige al atravesar la atmósfera), mientras que las longitudes de onda más largas (los colores rojo y naranja) logran atravesarla. Por eso, según la NASA, la Luna se ve roja durante un eclipse lunar total.

En cualquier momento, se puede ver un eclipse lunar desde aproximadamente la mitad del planeta. Este eclipse ocurrirá durante el día en América del Norte y del Sur, por lo que no será visible desde esa parte del mundo.