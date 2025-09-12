Este sábado 13 de septiembre se dará uno de los ‘Dream Fight’ más esperados de este año. Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford en la categoría de supermediano, por los títulos oficiales del mexicano. El evento se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se espera un lleno total para ver esta lucha de ensueño, donde el púgil oriundo de Guadalajara cuenta con la ventaja de tener el peso a su favor, mientras que el estadounidense ha tenido que subir un par de categorías. Aquí te cuento la hora de inicio de la pelea Canelo vs. Crawford para verla desde México .

Conoce la hora de inicio de la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre, desde Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images)

¿A qué hora empieza la pelea de Canelo vs. Crawford EN VIVO en México?

La hora de inicio de la transmisión del Canelo vs. Crawford para ver la pelea de boxeo desde México, será este sábado 13 de septiembre de 2025 a partir de las 7:00 p.m. CDMX (cartelera estelar) y entre 9:30 p.m. y 10:00 p.m. CDMX la salida al ring de Canelo y Crawford.

Cabe señalar que la hora de salida al ring de ambos boxeadores es una hora estimada y todo dependerá de la duración de los combates previos, aunque no suele adelantarse tanto debido a la programación. Además, el único canal de transmisión será Netflix.

Canelo vs. Crawford: horarios en el mundo

País Cartelera estelar Salida al ring Canelo vs. Crawford Argentina 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Chile 9:00 p.m. 11:30 p.m. Colombia 8:00 p.m. 10:30 p.m. Estados Unidos 9:00 p.m. ET 11:30 p.m. ET España 3:00 a.m. (domingo 14) 5:30 a.m. (domingo 14) Ecuador 8:00 p.m. 10:30 p.m. Paraguay 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Perú 8:00 p.m. 10:30 p.m. Uruguay 10:00 p.m. 12:30 a.m. (domingo 14) Venezuela 9:00 p.m. 11:30 p.m.

Canelo vs. Crawford EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025

sábado 13 de septiembre de 2025 Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas

Allegiant Stadium, Las Vegas Horario: 9:30 p.m. CDMX

9:30 p.m. CDMX Canal TV y Streaming: Netflix