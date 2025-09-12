Conoce la hora de inicio de la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford para verla desde México, este sábado 13 de septiembre 2025. (Foto: Netflix)
Conoce la hora de inicio de la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford para verla desde México, este sábado 13 de septiembre 2025. (Foto: Netflix)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este sábado 13 de septiembre se dará uno de los ‘Dream Fight’ más esperados de este año. Canelo Álvarez enfrentará a Terence Crawford en la categoría de supermediano, por los títulos oficiales del mexicano. El evento se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se espera un lleno total para ver esta lucha de ensueño, donde el púgil oriundo de Guadalajara cuenta con la ventaja de tener el peso a su favor, mientras que el estadounidense ha tenido que subir un par de categorías. Aquí te cuento la hora de inicio de la pelea Canelo vs. Crawford para verla desde México.

Conoce la hora de inicio de la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre, desde Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images)
Conoce la hora de inicio de la pelea de boxeo entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre, desde Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Al Bello/Getty Images)

¿A qué hora empieza la pelea de Canelo vs. Crawford EN VIVO en México?

La hora de inicio de la transmisión del Canelo vs. Crawford para ver la pelea de boxeo desde México, será este sábado 13 de septiembre de 2025 a partir de las 7:00 p.m. CDMX (cartelera estelar) y entre 9:30 p.m. y 10:00 p.m. CDMX la salida al ring de Canelo y Crawford.

Cabe señalar que la hora de salida al ring de ambos boxeadores es una hora estimada y todo dependerá de la duración de los combates previos, aunque no suele adelantarse tanto debido a la programación. Además, el único canal de transmisión será Netflix.

Canelo vs. Crawford: horarios en el mundo

PaísCartelera estelarSalida al ring Canelo vs. Crawford
Argentina10:00 p.m.12:30 a.m. (domingo 14)
Chile9:00 p.m.11:30 p.m.
Colombia8:00 p.m.10:30 p.m.
Estados Unidos9:00 p.m. ET11:30 p.m. ET
España3:00 a.m. (domingo 14)5:30 a.m. (domingo 14)
Ecuador8:00 p.m.10:30 p.m.
Paraguay10:00 p.m.12:30 a.m. (domingo 14)
Perú8:00 p.m.10:30 p.m.
Uruguay10:00 p.m.12:30 a.m. (domingo 14)
Venezuela9:00 p.m.11:30 p.m.

Canelo vs. Crawford EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025
  • Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas
  • Horario: 9:30 p.m. CDMX
  • Canal TV y Streaming: Netflix
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC