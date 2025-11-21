Si bien la pelea final de la cartelera del 22 de noviembre en Riad enfrenta a David Benavidez en una defensa de su título contra Anthony Yarde , el combate coestelar es un choque potencialmente espectacular entre invictos por el título de peso welter de la WBO. El bicampeón mundial Devin Haney hará su debut absoluto en peso welter desafiando al vigente campeón Brian Norman Jr. , considerado por muchos el mejor luchador de la división, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 18:30 CDMX, 19:30 del Este de Estados Unidos, 21:30 de Argentina desde el ANB Arena, Riad, Arabia Saudita vía DAZN Pago por evento.

La gran importancia del combate, con probabilidades prácticamente iguales, que se disputará el sábado entre Brian Norman Jr. y Devin Haney, parece haber aumentado cada día, ya que los padres y entrenadores de los boxeadores se enzarzaron en una discusión en la rueda de prensa del jueves.

Esto prepara el terreno para el encuentro de los hijos invictos, con el campeón de peso welter de la WBO, Norman, de 24 años, con un récord de 28-0 (22 KOs) , esperando replicar las exhibiciones de poder que han definido el último año de su carrera contra un ex campeón de dos divisiones, Haney, con un récord de 32-0 (15 KOs) , quizás todavía afectado por los tres derribos que sufrió en la pelea sin resultado del año pasado contra Ryan García, quien dio positivo por PED.

La pelea coestelar entre Devin Haney y Brian Norman Jr., parte de la cartelera "The Ring IV" desde Riad, Arabia Saudita. Conoce cómo ver por TV y dónde seguir el combate vía streaming online. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora pelea Devin Haney vs. Brian Norman Jr. EN VIVO el sábado 22 de noviembre

La cobertura de The Ring IV en DAZN arranca el 22 de noviembre a las 2:00 p. m. (hora central). La cartelera principal, compuesta por cinco peleas, se anticipa que inicie a las 3:45 p. m. (hora central), mientras que el evento coestelar está programado para comenzar cerca de las 6:30 p. m. (hora central).

Región País / Ciudad 🗓️ Cartelera Principal 🥊 Haney vs. Norman Jr. (Aprox.) Norteamérica Estados Unidos (ET) 3:00 PM 7:30 PM Estados Unidos (CT) 2:00 PM 6:30 PM Estados Unidos (PT) 12:00 PM 4:30 PM Canadá (ET) 3:00 PM 7:30 PM México (CDMX) 2:00 PM 6:30 PM Centroamérica Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras 2:00 PM 6:30 PM Panamá 3:00 PM 7:30 PM Sudamérica Perú, Colombia, Ecuador 3:00 PM 7:30 PM Venezuela, Bolivia 4:00 PM 8:30 PM Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay 5:00 PM 9:30 PM Europa España 9:00 PM 1:30 AM

(Domingo 23 de Nov.) Reino Unido (GMT) 8:00 PM 12:30 AM

(Domingo 23 de Nov.) Alemania, Italia, Francia (CET) 9:00 PM 1:30 AM

(Domingo 23 de Nov.) Otros Arabia Saudita (Hora Local) 10:00 PM 2:30 AM

(Domingo 23 de Nov.) Japón 4:00 AM (Domingo 23 de Nov.) 8:30 AM

(Domingo 23 de Nov.) Australia (Sídney) 6:00 AM (Domingo 23 de Nov.) 10:30 AM

(Domingo 23 de Nov.)

¿Dónde ver el evento de boxeo The Ring IV: Devin Haney vs. Brian Norman Jr.?

El evento de boxeo Ring IV estará disponible exclusivamente en DAZN PPV. El precio del PPV es de 59,99 dólares en Estados Unidos.

La cartelera de The Ring IV

David Benavidez contra Anthony Yarde ; peso semipesado, por el título del CMB

; Devin Haney contra Brian Norman Jr .; Peso welter, por el título de la WBO

Sam Noakes contra Abdullah Mason ; Peso ligero, por el título de la WBO

; Jesse Rodríguez contra Fernando Martínez ; peso supermosca, por los títulos de la AMB, el CMB y la FIB.

; Vito Mielnicki Jr. contra Samuel Nmomah